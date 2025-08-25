Ne Zha 2: «Δεν είναι απλά μια κινέζικη ταινία, είναι φόρος τιμής»

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός Μισέλ Γιο θεωρεί ότι είναι καιρός το Χόλιγουντ να επικεντρωθεί περισσότερο σε ασιατικούς μυθολογικούς χαρακτήρες, όπως αυτούς που παρουσιάζονται στην κινεζική ταινία Ne Zha 2, η οποία έχει γίνει το φιλμ κινουμένων σχεδίων με τα υψηλότερα έσοδα στην ιστορία παγκοσμίως.

«Είναι πολεμιστές και ημίθεοι» δήλωσε στο Reuters η Γιο, η οποία δανείζει τη φωνή της στον ρόλο της μητέρας του Ne Zha για την αγγλική μεταγλώττιση της ταινίας.

«Υποθέτω ότι είναι σαν τον Δία, ξέρετε, και τον Θορ, αλλά οι συγκεκριμένοι είναι οι δικοί μας. Και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί όταν μαθαίνεις για τους μύθους μιας άλλης κουλτούρας, έχεις μια ωραία, βαθύτερη κατανόηση και σε διδάσκει να αγκαλιάζεις κάτι που είναι διαφορετικό» πρόσθεσε η ηθοποιός από τη Μαλαισία, πρωταγωνίστρια του Everything Everywhere All at Once.

Η ταινία Ne Zha 2 τα δικαιώματα διανομής της οποίας έχει η A24, ακολουθεί τα γεγονότα της πρώτης Ne Zha του 1999.

Στη νέα ταινία, οι ψυχές του Nezha και της Aobing εργάζονται για να ανακτήσουν τα φυσικά τους σώματα και να προστατεύσουν τις οικογένειές τους.

Η αρχική ταινία απέφερε πάνω από 700 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η αγγλική μεταγλωττισμένη έκδοση της φανταστικής ταινίας σε σκηνοθεσία Yu Yang και βασισμένη στο μυθιστόρημα του 16ου αιώνα του Xu Zhonglin με τίτλο Investiture of the Gods, άρχισε να προβάλλεται στους αμερικανικούς κινηματογράφους την Παρασκευή.

Η ταινία Ne Zha 2 έχει συγκεντρώσει συνολικά 12,3 δισεκατομμύρια γιουάν (1,69 δισεκατομμύρια δολάρια), συμπεριλαμβανομένων των προπωλήσεων και των εσόδων από το εξωτερικό, γεγονός που την καθιστά την όγδοη ταινία με τα υψηλότερα έσοδα σε εισπράξεις παγκοσμίως στην ιστορία.

Η Μισέλ Γιο δίνει έμφαση στον πολιτιστικό πλούτο της ταινίας, αλλά θέλει το κοινό όλων των κοινωνικών στρωμάτων να καταλάβει ότι το πιο σημαντικό είναι πως πρόκειται για «μια όμορφη ιστορία».

«Νομίζω ότι πρέπει να σταματήσουμε να τη βλέπουμε ως, «Ω, είναι μια κινεζική ταινία»» πρόσθεσε.

«Ανεβαίνεις στους ουρανούς. Κατεβαίνεις στον πυθμένα της θάλασσας. Βλέπεις τους δράκους. Βλέπεις όλα αυτά τα πράγματα και μόνο για αυτές τις δύο ώρες – μεταφέρεσαι» είπε η ηθοποιός.