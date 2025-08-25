Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες του Flying Dolphin XIX λόγω βλάβης – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα από Αίγινα προς Πειραιά

Με μειωμένη ταχύτητα πλέει προς τον Πειραιά το Flying Dolphin XIX λόγω βλάβης.

Συγκεκριμένα το πρόβλημα προκλήθηκε από εμπλοκή αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης,

Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες

Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και τον Πειραιά με 118 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό το πλοίο δεν ζήτησε συνδρομή για την παροχή βοήθειας.

Ωστόσο στο σημείο έσπευσε 1 πλωτό του Λιμενικού.

Ο καιρός είναι καλός και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το πλοίο ρυμουλκείται από το ρυμουλκό SVS II με τη συνοδεία του πλωτού, προς το λιμάνι του Πειραιά.