Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες του Flying Dolphin XIX λόγω βλάβης – Πλέει με μειωμένη ταχύτητα από Αίγινα προς Πειραιά
Το πλοίο ρυμουλκείται από το ρυμουλκό SVS II με τη συνοδεία του πλωτού του Λιμενικού προς το λιμάνι του Πειραιά.
- Δικαστικά κινείται το Ευρωκοινοβούλιο κατά της Κομισιόν και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το SAFE
- Συνελήφθη 24χρονος που λήστευε μίνι μάρκετ στη Νέα Σμύρνη – Βίντεο ντοκουμέντα
- «Λυπούμαστε βαθιά»: «Τραγικό ατύχημα» ονομάζει ο Νετανιάχου την φονική επίθεση στο νοσοκομείο Νάσερ
- Τραγωδία σε γαμήλιο γλέντι: Κατέρρευσε ο παππούς της νύφης μετά τον χορό
Με μειωμένη ταχύτητα πλέει προς τον Πειραιά το Flying Dolphin XIX λόγω βλάβης.
Συγκεκριμένα το πρόβλημα προκλήθηκε από εμπλοκή αντικειμένου στο σύστημα υδροπρόωσης,
Ταλαιπωρία για 118 επιβάτες
Το πλοίο εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από το Αγκίστρι προς την Αίγινα και τον Πειραιά με 118 επιβάτες και 6 μέλη πληρώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό το πλοίο δεν ζήτησε συνδρομή για την παροχή βοήθειας.
Ωστόσο στο σημείο έσπευσε 1 πλωτό του Λιμενικού.
Ο καιρός είναι καλός και σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση το πλοίο ρυμουλκείται από το ρυμουλκό SVS II με τη συνοδεία του πλωτού, προς το λιμάνι του Πειραιά.
- Εκθεση για τα 75 χρόνια του Μαρακανά
- Τεχνητή νοημοσύνη: Η κινέζικη DeepSeek στέκεται με αξιώσεις απέναντι στο GPT-5
- Γυναικοκτονία στον Βόλο: Σοκάρουν τα ευρήματα του ιατροδικαστή στην 36χρονη – Φταίει το… θύμα, λέει ο δράστης
- H Μπαρτσελόνα όπως πέρυσι ο Ολυμπιακός
- Κλέλια Ανδριολάτου, πόσο σου πάει το καλοκαίρι – Topless ανεμελιά και ρετρό φωτογραφίες με θέα την θάλασσα
- Ο Ice-T για τους θανάτους των φίλων του, Coolio και Μάικλ Κ. Γουίλιαμς, από υπερβολική δόση φαιντανύλης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις