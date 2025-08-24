«Super Μπάλα Live»: Πρεμιέρα απόψε στο MEGA
Ό,τι παίζει στο γήπεδο, παίζει στη «Super Μπάλα Live».
Το εναρκτήριο λάκτισμα για τη νέα ποδοσφαιρική σεζόν δίνεται απόψε, με την κορυφαία αθλητική εκπομπή του MEGA, «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE», να επιστρέφει ανανεωμένη και έτοιμη να καταγράψει κάθε φάση, κάθε γκολ και κάθε στιγμή που κόβει την ανάσα.
Μόλις λίγες ώρες μετά το πρώτο σφύριγμα της Super League, η εκπομπή που την προηγούμενη σεζόν αποτέλεσε την κορυφαία επιλογή των φιλάθλων για αθλητική ενημέρωση, μπαίνει και φέτος δυναμικά στο παιχνίδι και φωτίζει ό,τι συμβαίνει εντός και εκτός γηπέδων.
Αναλύσεις, ρεπορτάζ, στιγμιότυπα και ζωντανές συνδέσεις αποτυπώνουν τον παλμό της πρώτης αγωνιστικής — και όχι μόνο — με την υπογραφή του MEGA. Ξεχωριστή θέση έχει η οπτική ανάλυση των αμφισβητούμενων φάσεων, καθώς και η παρουσίαση των κορυφαίων στιγμιότυπων μέσω εξελιγμένων τρισδιάστατων γραφικών.
Η «SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE» δίνει ραντεβού με τους φιλάθλους κάθε Κυριακή στις 00:10 και φέρνει ξανά στο προσκήνιο όλα όσα κάνουν τον αθλητισμό να ξεχωρίζει!
Την εκπομπή παρουσιάζει ο Γιώργος Χελάκης. Σχολιάζουν ο Αντώνης Κατσαρός και ο Αντώνης Καρπετόπουλος. Ο Ηλίας Σπάθας στην εξέταση των αμφισβητούμενων φάσεων.
ΠΡΕΜΙΕΡΑ ΚΥΡΙΑΚΗ 24 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
ΚΑΙ ΚΑΘΕ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΙΣ 00:10
#SuperBalaLive
