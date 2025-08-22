Live News: Επιστρέφει τη Δευτέρα 25 Αυγούστου
Το «Live News» με τον Νίκο Ευαγγελάτο, πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, επιστρέφει από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου -και καθημερινά- στις 15:40, στο MEGA.
- Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
- Γυναικοκτονία στο Χαλάνδρι: Στον ανακριτή ο 28χρονος δολοφόνος της 47χρονης
- Ο Μασκ πρότεινε στον Ζάκερμπεργκ να αγοράσουν μαζί την OpenAI
- Συνελήφθησαν δύο άνδρες που διακινούσαν «χάπια των τζιχαντιστών» σε δημοφιλή μπαρ
Η επιτυχία της εκπομπής «Live News» δεν ήταν ποτέ δεδομένη. Κατακτήθηκε με συνέπεια, αξιοπιστία και διαρκή επαγρύπνηση. Ο Νίκος Ευαγγελάτος κατέστησε την ενημέρωση καθημερινή συνήθεια για εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες και η διαχρονική εμπιστοσύνη του κοινού έγινε δύναμη που του εξασφάλισε την απόλυτη κυριαρχία στην τηλεθέαση, με ρεκόρ επιδόσεων.
Το «Live News», πάντα ισχυρό και ανανεωμένο, επιστρέφει από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου -και καθημερινά- στις 15:40, στο MEGA. Ο Νίκος Ευαγγελάτος ανοίγει ξανά παράθυρο στον κόσμο, φιλτράροντας τις εξελίξεις με τη ματιά της εμπειρίας και της ευθύνης.
Διατηρώντας τη γνώριμη πλέον ταυτότητά του και παραμένοντας συντονισμένο με τις απαιτήσεις της εποχής, το «Live News» συνεχίζει να καινοτομεί. Με τα πρωτοποριακά AR γραφικά -σήμα κατατεθέν της- η εκπομπή ενισχύει την παρουσίαση της είδησης, καθιστώντας την πιο κατανοητή, άμεση και οπτικά καθηλωτική για τον τηλεθεατή.
Το «Live News» δεν ακολουθεί την επικαιρότητα, δίνει τον ρυθμό στις εξελίξεις.
#LiveNews
- Αλλάξτε τρόπο να γιορτάζετε – Ο ήχος από πυροτεχνήματα σκοτώνει ζώα – Αντιδράσεις στη Σκωτία
- «Happy Gilmore 2»: Η ταινία με τον Άνταμ Σάντλερ καταρρίπτει συνεχώς ρεκόρ streaming
- Κασσελάκης: Σιωπή της κυβέρνησης για την ισοπέδωση της Γάζας – Η Ελλάδα δεν είναι επιχείρηση του Μητσοτάκη
- Έντι Χάου: «Σύντομα θα ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τον Ίσακ» (vid)
- Γυναικοκτονία στον Βόλο: Τα χαρακτηριστικά του 40χρονου δολοφόνου που κατάφερε να διαφύγει μετά το έγκλημα
- Μπλόκο Τραμπ στην πράσινη ενέργεια – Ακυρώνονται έργα 19 δισ. δολαρίων
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις