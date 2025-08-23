Παντελίδης: «Με την ποιότητα που διαθέτει ο Ολυμπιακός φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα»

Ο Αστέρας Τρίπολης «λύγισε» στο 90+3′ κόντρα στον Ολυμπιακό, και ο Σάββας Παντελίδης δήλωσε ικανοποιημένος από την προσπάθεια των παικτών του, αλλά να στέκεται και στην ποιότητα του αντιπάλου.

Όσα είπε ο Παντελίδης:

«Η εικόνα στο πρώτο ημίχρονο ήταν πιεστική για εμάς. Νομίζω η έλλειψη του κόσμου μας βοήθησε στο να παίζουμε πιο συγκεντρωμένοι.

Στο δεύτερο ημίχρονο ήμασταν θαρραλέοι, αλλά με έναν τέτοιο αντίπαλο και αυτή την ποιότητα, φάνηκε ότι στο τέλος μπορεί να αλλάξει η εικόνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους παίκτες μου και θα δούμε στο επόμενο παιχνίδι».