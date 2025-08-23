Στον εισαγγελέα μητέρα, πατέρας και παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Όλα συνέβησαν όταν το κοριτσάκι που διέμενε με την οικογένειά του σε σπίτι στους Παξούς και ενώ έπαιζε στον κήπο, κάποια στιγμή διέφυγε από την προσοχή της μητέρα τους
Ενώπιον του εισαγγελέα βρίσκονται το μεσημέρι του Σαββάτου, 23 Αυγούστου, η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του άτυχου 4χρονου κοριτσιού που βρήκε τραγικό θάνατο σε πισίνα στους Παξούς.
Η κατηγορία που βαραίνει τους τρεις συγγενείς είναι η παραμέληση ανηλίκου.
Πώς συνέβη η τραγωδία στους Παξούς
Όλα συνέβησαν, όταν περίπου στις 15:00 της Παρασκευής, 22 Αυγούστου, το 4χρονο κοριτσάκι που βρισκόταν στον κήπο του σπιτιού του και έπαιζε διέφυγε από την προσοχή της μητέρας του, και εξαφανίστηκε. Μόλις η ίδια αντιλήφθηκε ότι το παιδί δεν είναι στον κήπο άρχισε να το ψάχνει γύρω από το σπίτι μαζί με γείτονες, χωρίς αποτέλεσμα.
Σε απόσταση 150 μέτρων από το σπίτι της οικογένειας βρίσκεται η βίλα, στην πισίνα της οποίας εντοπίστηκε, λίγο αργότερα, από τον μάγειρα, ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί. Την επίμαχη ώρα, οι τουρίστες που διαμένουν στο σπίτι είχαν φύγει.
Αμέσως ενημερώθηκε η Αστυνομία και η 4χρονη μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας του νησιού, όπου οι γιατροί προσπάθησαν να την επαναφέρουν στη ζωή.
Η μητέρα του παιδιού που συνελήφθη το απόγευμα της Παρασκευής και κρατούνταν στο αστυνομικό τμήμα φέρεται, σύμφωνα με την ΕΡΤ, να βρίσκεται σε κατάσταση σοκ.
