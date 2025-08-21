newspaper
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Κόσμος 21 Αυγούστου 2025 | 19:55

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
ΕπιμέλειαΝατάσα Ρουγγέρη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Spotlight

Ήταν ένας από τους πιο φρικιαστικούς στόχους του πολέμου που ξεκίνησε το 2022 η Ρωσία κατά της Ουκρανίας μέχρι στιγμής. Οι αναφορές έδειχναν μια έγκυο γυναίκα σε φορείο, με το πρόσωπό της χλωμό από το σοκ, τα πόδια της λερωμένα με αίμα και το ένα χέρι να κρατάει την κοιλιά της. Πίσω της, τα βομβαρδισμένα ερείπια του μαιευτηρίου της Μαριούπολης.

Πάνω από μια ντουζίνα άτομα, μεταξύ των οποίων και γυναίκες σε τοκετό, τραυματίστηκαν στην επίθεση του Μαρτίου 2022. Η γυναίκα που φωτογραφήθηκε, η Ιρίνα Καλίνινα, πέθανε αργότερα μαζί με το αγέννητο μωρό της.

Στα τρία χρόνια που έχουν περάσει από τότε, η μητρική φροντίδα στην Ουκρανία παραμένει υπό συνεχή επίθεση, με περισσότερες από 2.000 επιθέσεις σε ιατρικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων 81 που έπληξαν τμήματα μητρικής φροντίδας και αίθουσες τοκετού. Μόλις τον περασμένο μήνα, η Ντιάνα Κοσίκ, έγκυος επτά μηνών, σκοτώθηκε όταν ένας πύραυλος χτύπησε ένα μαιευτήριο στην ανατολική περιοχή του Ντνιπροπετρόφσκ.

Τον τελευταίο μήνα, η εφημερίδα The Guardian επισκέφθηκε τρία μαιευτήρια στην πρώτη γραμμή, για να δει από κοντά πώς η εισβολή της Ρωσίας και οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις υγειονομικής περίθαλψης έχουν στερήσει από τις γυναίκες το θεμελιώδες δικαίωμα σε έναν ασφαλή τοκετό.

Σε κάθε νοσοκομείο, οι γυναίκες και το προσωπικό που εργάζεται εκεί αντιμετωπίζουν τρομερό κίνδυνο – drones που περιφέρονται, πυροβολικό, βαλλιστικούς πυραύλους και τη στοχευμένη υποβάθμιση των υποδομών υγειονομικής περίθαλψης. Ρισκάρουν τη ζωή τους για να φέρουν νέα ζωή σε μια χώρα όπου σήμερα υπάρχουν τρεις θάνατοι για κάθε γέννηση.

Ακόμη και με τις ανανεωμένες ελπίδες για το τέλος του πολέμου, οι βίαιες τακτικές της Μόσχας έχουν προκαλέσει μια δημογραφική κρίση στην Ουκρανία. Εκατομμύρια γυναίκες και παιδιά έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και οι γυναίκες που παρέμειναν φοβούνται την εγκυμοσύνη και τον τοκετό. Το 2024, η Ουκρανία είχε το χαμηλότερο ποσοστό γεννήσεων στον κόσμο και το υψηλότερο ποσοστό θνησιμότητας, σύμφωνα με το World Factbook της CIA.

Χάρκοβο

Το κεντρικό νοσοκομείο στο Χάρκοβο έφερε στον κόσμο περίπου 1.000 μωρά το χρόνο πριν εισβάλει η Ρωσία στην Ουκρανία. Πέρυσι, ο αριθμός αυτός μειώθηκε σε λιγότερα από 440 – τα δύο τρίτα των γυναικών σε αναπαραγωγική ηλικία έχουν εγκαταλείψει την πόλη. Ο αριθμός θα ήταν ακόμη χαμηλότερος, αλλά περισσότερες γυναίκες προσέρχονται στο συγκεκριμένο, καθώς άλλα νοσοκομεία της πόλης σταματούν να λειτουργούν.

Μόλις πέντε ημέρες πριν από την άφιξη του Guardian στο τέλoς Ιουλίου, το κτίριο της μαιευτικής κλινικής του κεντρικού νοσοκομείου του Χάρκοβο υπέστη ζημιές από επίθεση με drone. Καθώς τα παράθυρα έσπασαν και τα γυαλιά σκορπίστηκαν στα κρεβάτια, οι γυναίκες – μερικές έγκυες, άλλες με νεογέννητα και μία σε ενεργό τοκετό – μεταφέρθηκαν εσπευσμένα πέρα από τον ποταμό, σε ένα περιγεννητικό κέντρο, για επείγουσα ιατρική περίθαλψη. Όλες υπέφεραν από σοκ, αλλά η γυναίκα που ήταν σε τοκετό χρειαζόταν επείγουσα καισαρική τομή. Το προσωπικό ενήργησε γρήγορα και η μητέρα και το μωρό επέζησαν.

Τέτοιου είδους βομβαρδισμοί έχουν γίνει πολύ συνηθισμένοι στο Χάρκοβο, το οποίο δέχεται έντονες και συνεχείς επιθέσεις από τις πρώτες ώρες του πολέμου. Τον Ιούνιο, η πόλη δέχτηκε τον μεγαλύτερο αριθμό επιθέσεων από την έναρξη της ρωσικής εισβολής. Στο περιγεννητικό κέντρο που φροντίζει τώρα τις γυναίκες, οι γιατροί λένε ότι έχουν φέρει στον κόσμο μωρά εν μέσω αεροπορικών επιθέσεων και έχουν πραγματοποιήσει χειρουργικές επεμβάσεις ενώ τα κτίρια ταρακουνιόντουσαν από τις εκρήξεις.

Φοβούνται να γεννήσουν μήπως το νοσοκομείο γίνει στόχος

Είναι πολύ αγχωτικό να αντιμετωπίζεις μια τέτοια κατάσταση όταν είσαι έγκυος. Οι γιατροί αναφέρουν ότι έχουν δει ιατρικές επιπλοκές και νευρικούς κλονισμούς – μια νεαρή μητέρα αρνήθηκε να πάρει το παιδί της στο σπίτι όταν έμαθε ότι ο σύζυγός της είχε σκοτωθεί στο μέτωπο. Το νοσοκομείο απασχολεί πλέον έναν ψυχολόγο για να βοηθήσει να κατευνάσει τους φόβους των γυναικών, που διστάζουν να έρθουν στο νοσοκομείο λόγω του κινδύνου να δεχτεί επίθεση.

Όταν η Όλγα Σεβέλα, 30 ετών, άρχισε να γεννά, έπρεπε να μεταβεί στο νοσοκομείο ενώ τα drone Shahed βουίζαν πάνω από το δρόμο. «Ανησυχούσα ότι το νοσοκομείο θα μπορούσε να γίνει στόχος, αλλά δεν είχα άλλη επιλογή από το να γεννήσω», λέει, κουνώντας τον Ζαχάρ, που ήταν μόλις μιας ημέρας. Κατέληξαν στο καταφύγιο του νοσοκομείου λίγες ώρες μετά τον τοκετό, καθώς σχεδόν 20 εκρήξεις χτύπησαν την πόλη.

Την ώρα που ηχούν οι σειρήνες των αεροπορικών επιδρομών, οι γυναίκες συρρέουν στους διαδρόμους προς το καταφύγιο, σε διαφορετικές καταστάσεις υγείας. Είναι πολύ επικίνδυνο να χρησιμοποιήσουν τον ανελκυστήρα σε περίπτωση που το νοσοκομείο χτυπηθεί, οπότε αναγκάζονται να ανεβαίνουν τις σκάλες. Ορισμένες συνοδεύονται από νοσοκόμες, που κρατούν σταθερά φορητούς ενδοφλέβιους ορούς, άλλες κρατούν στην αγκαλιά τους μωρά. Όσες βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο τοκετού, υποβάλλονται σε χειρουργική επέμβαση ή αναρρώνουν από εγχείρηση, είναι πολύ αδύναμες για να μετακινηθούν και πρέπει να μείνουν πίσω.

Η 32χρονη Ντάσα Μπορισένκο έχει υποστεί δύο αποβολές και τώρα ζει μόνιμα στο νοσοκομείο για να προστατεύσει μια εγκυμοσύνη υψηλού κινδύνου – η ημερομηνία τοκετού της είναι τον Ιανουάριο. Ζούσε σε ένα χωριό στην ανατολική περιοχή Σούμι, κατά μήκος των ρωσικών συνόρων, η οποία τώρα υφίσταται μερικές από τις χειρότερες μάχες. Δεν έχει δει τον σύζυγό της για δύο εβδομάδες. «Θέλω πραγματικά να αποκτήσω ένα παιδί, αλλά με αυτό τον πόλεμο είναι δύσκολο να το καταφέρω», τονίζει.

Σλοβιάνσκ

Ο πληθυσμός του Σλοβιάνσκ έχει μειωθεί κατά το ήμισυ από την έναρξη της εισβολής, από περισσότερους από 100.000 σε περίπου 53.000 κατοίκους. Οι γεννήσεις στο νοσοκομείο έχουν μειωθεί από περισσότερες από 1.000 ετησίως σε περίπου 550. Ο αριθμός αυτός παραμένει υψηλός επειδή το νοσοκομείο δέχεται πλέον ασθενείς από μια ευρύτερη περιοχή, καθώς άλλες μαιευτικές κλινικές δεν είναι πλέον διαθέσιμες.

Η Λίλια Εροσένκο, 36 ετών, ήταν στο σπίτι της και σε προχωρημένη εγκυμοσύνη τον Ιούλιο, όταν άκουσε ότι τρία drones Shahed είχαν συντριβεί στο κεντρικό κτίριο του νοσοκομείου του Σλοβιάνσκ. Η Εροσένκο και ο σύζυγός της είχαν αναβάλει την απόκτηση παιδιού για τρία χρόνια, επειδή περίμεναν να τελειώσει ο πόλεμος, αλλά χωρίς κανένα σημάδι ειρήνης «δεν μπορούσαν να περιμένουν για πάντα».

Φοβόντουσαν ότι το κτίριο της μαιευτικής κλινικής – σε μικρή απόσταση με τα πόδια από το κεντρικό νοσοκομείο – θα ήταν ο επόμενος στόχος των Ρώσων. Τέσσερις ημέρες μετά τον βομβαρδισμό, η μαιευτική κλινική έχει μέχρι στιγμής γλιτώσει και η Εροσένκο φροντίζει την δύο ημερών κόρη της, Μιλάνα, που κουνιέται σε μία αυτοσχέδια κούνια μπροστά της.

Με το μέλλον της πόλης τόσο αβέβαιο, σκέφτεται τώρα να φύγει προς τα δυτικά της χώρας, αλλά ανησυχεί ότι κανένα μέρος στην Ουκρανία δεν είναι ασφαλές. Ένας από τους μεγαλύτερους φόβους της είναι ότι ο σύζυγός της θα επιστρατευτεί.

«Δεν υπάρχει πια κανένα ασφαλές μέρος στο Σλοβιάνσκ», λέει. «Ακούμε εκρήξεις κάθε μέρα».

Πρόωρες γεννήσεις και αύξηση καρκίνων της μήτρας

Στο ίδιο δωμάτιο με την Εροσένκο, ο Vitalii Chernetskyi, 31 ετών, κρατά στην αγκαλιά του τη δύο ημερών κόρη του, Ντάρια. Τυφλός από το ένα μάτι, βρίσκεται σε άδεια επ’ αόριστον μετά από τραυματισμό στο μέτωπο, ενώ η σύζυγός του ήταν έγκυος. «Τα παιδιά είναι η ευτυχία μας – πρέπει να γεννιούνται», λέει χαρακτηριστικά.

Το κτίριο του νοσοκομείου που χτυπήθηκε βρίσκεται τώρα σε ερείπια – καμένο, μερικώς κατεστραμμένο, με τεράστια κομμάτια μεταλλικής στέγης να έχουν εκσφενδονιστεί μέτρα μακριά. Όταν ο Guardian επισκέφθηκε το νοσοκομείο, εκσκαφείς απομάκρυναν τα ερείπια και τα γυαλιά, ενώ στο βάθος ακούγονταν οβίδες.

Σε απόσταση μικρότερη από 33 χιλιόμετρα από μια μεταβαλλόμενη γραμμή μετώπου, γυναίκες ταξιδεύουν μέχρι και 160 χιλιόμετρα για να γεννήσουν εδώ. Αντιμετωπίζουν drones, πυροβολικό, πυραύλους και ομάδες αναγνώρισης σαμποτάζ. Οι άνθρωποι προσπαθούν να αποφεύγουν τους δημόσιους χώρους λόγω των τακτικών επιθέσεων και υπομένουν τακτικές διακοπές ρεύματος, καθώς και κατασκοπεία – ένας φερόμενος Ρώσος πράκτορας συνελήφθη στο Σλοβιάνσκ για συλλογή πληροφοριών σχετικά με τον στρατό της Ουκρανίας.

Το μαιευτήριο έχει χάσει αρκετά μέλη του προσωπικού του λόγω των επιθέσεων στην πόλη, ενώ οι μαίες αναφέρουν ότι υπάρχουν περισσότερες πρόωρες γεννήσεις και αύξηση των καρκίνων, ειδικά της μήτρας. «Είδαμε την ίδια αύξηση μετά το 2014», λέει η Valentyna Hlushchenko, 62 ετών, διευθύντρια του τμήματος μαιευτικής και γυναικολογίας.

«Οι γυναίκες εισπνέουν σωματίδια από τον αέρα λόγω των καθημερινών εκρήξεων», εξηγεί, προσθέτοντας ότι «περιμένουν πολύ για να ζητήσουν βοήθεια όταν κάτι δεν πάει καλά».

Χερσώνα

Ο πληθυσμός της Χερσώνας ήταν 280.000 άτομα πριν από την εισβολή και σήμερα έχει απομείνει λιγότερο από το ένα τέταρτο των κατοίκων της. Το μαιευτήριο της πόλης συνήθιζε να χειρίζεται 1.500 έως 2.000 γεννήσεις ετησίως, αλλά τώρα δέχεται μόνο περίπου 120. Φέτος, περίπου 100 άτομα έχουν σκοτωθεί και 1.100 έχουν τραυματιστεί στην πόλη.

Σε ένα υπόγειο μαιευτήριο χωρίς παράθυρα, η 35χρονη Κατερίνα Οσετσύμσκα κάθεται στο κρεβάτι της φορώντας μια κηλιδωμένη νοσοκομειακή ρόμπα, με το πρόσωπό της βρεγμένο από δάκρυα. Έξω, ακούγονται δυνατοί κρότοι, καθώς εκτοξεύονται εκρηκτικά από τη μία πλευρά του ποταμού στην άλλη – με τις ρωσικές δυνάμεις να βρίσκονται περίπου μισό χιλιόμετρο μακριά.

Η Οσετσύμσκα εισήχθη πριν από μια εβδομάδα για λόγους ασφαλείας. Είναι 33 εβδομάδων έγκυος και θεωρείται υψηλού κινδύνου – οι γιατροί λένε ότι υπάρχουν κάποιες επιπλοκές με τη μήτρα της. «Είμαι σίγουρη ότι οφείλεται στο άγχος», λέει.

Από την έναρξη της εισβολής, η Χερσώνα στη νότια Ουκρανία έχει δεχτεί επιθέσεις με όλα τα μέσα, από άρματα μάχης έως κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες, drones και συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων ρουκετών. Το δεύτερο σημαντικότερο μαιευτήριο της πόλης έχει υποστεί ζημιές πέντε φορές – και τώρα λειτουργεί σε ένα υπερσύγχρονο ανακαινισμένο υπόγειο, που περιλαμβάνει αίθουσες τοκετού, χειρουργείου και ανάρρωσης.

Την ημέρα πριν από την επίσκεψη του Guardian, εκρηκτικά που ρίχτηκαν από ένα τηλεκατευθυνόμενο drone FPV έπεσαν πολύ κοντά στο νοσοκομείο και χτύπησαν το πάρκινγκ. «Η Χερσώνα δεν έχει ιατρική εγκατάσταση που να έχει χτυπηθεί λιγότερο από τέσσερις ή πέντε φορές», αναφέρει ο επικεφαλής της μαιευτικής, Πέτρο Μαρένκοβσκι και προσθέτει: «Είμαστε 100% σίγουροι ότι η Ρωσία μάς στοχεύει σκόπιμα».

Το συνεχές άγχος φέρνει αποβολές, αιμορραγίες και επεμβάσεις

Η εγγύτητα της πόλης με τις ρωσικές δυνάμεις σημαίνει ότι υπάρχουν ελάχιστες πιθανότητες να ηχήσει σειρήνα προειδοποίησης πριν από μια έκρηξη. Τα πυρά του πυροβολικού ή των όλμων χτυπούν μόλις τρία δευτερόλεπτα μετά την εκτόξευση και αν οι άνθρωποι ακούσουν ότι ένα ρωσικό μαχητικό αεροσκάφος βρίσκεται στον ουρανό, έχουν μόνο πέντε λεπτά για να βρουν κάπου να κρυφτούν από τις κατευθυνόμενες αεροπορικές βόμβες.

Οι κάτοικοι παρακολουθούνται από drones FPV που ρίχνουν εκρηκτικά με τρομακτική ακρίβεια, συχνά χτυπώντας αμάχους. Οι γιατροί λένε ότι διατρέχουν εξαιρετικό κίνδυνο ακόμη και όταν πηγαίνουν στη δουλειά τους.

Το συνεχές άγχος, λέει ο επικεφαλής της μαιευτικής στη Χερσώνα, σημαίνει μεγαλύτερο κίνδυνο αποβολών, περισσότερες αιμορραγίες και αυξημένο ποσοστό χειρουργικών επεμβάσεων. Τα πράγματα ήταν χειρότερα κατά τη διάρκεια των σχεδόν εννέα μηνών κατοχής το 2022, όταν οι άνθρωποι κρύβονταν στα σπίτια τους και οι γυναίκες δεν είχαν ιατρική περίθαλψη. Ακολούθησε απότομη αύξηση των θνησιγενών τοκετών.

Η Οσετσύμσκα διηγείται ότι ήταν έγκυος στο μικρότερο παιδί της κατά τη διάρκεια της ρωσικής κατοχής και δεν μπορούσε να ταξιδέψει από το χωριό της, περιμένοντας χωρίς πρόσβαση σε γιατρούς ή ιατρική περίθαλψη: «Δεν μπορείς να σβήσεις τα φρικτά πράγματα που έχουμε περάσει με αυτό τον πόλεμο. Αλλά η μεγάλη μου ελπίδα είναι ότι το μωρό μου θα ζήσει και θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει την παιδική του ηλικία».

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Ακίνητα
Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου
Κόσμος 21.08.25

Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αποκάλυψη Reuters: Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας – Οι απαιτήσεις της Μόσχας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων [vid]
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
Κόσμος 21.08.25

Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν έκανε αίτημα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συλλέκτη Λίον Μπλακ

Σύνταξη
Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019
Κόσμος 21.08.25

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης πρόκειται να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που θα επιτρέπει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, γράφει το Bloomberg

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Εκπαίδευση: Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;
Εγγραματισμός 21.08.25

Μήπως ξεχνάμε να γράφουμε με το χέρι;

Διεθνή αφιερώματα στην εκπαίδευση, διαπιστώνουν ότι οι νεότερες γενιές, αλλά και οι μεγαλύτεροι, έχουν ξεσυνηθίσει να γράφουν με το χέρι. Όμως το χειρόγραφο ειναι πολύ σκληρό για να πεθάνει.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ουκρανία: Στον αέρα η τριμερής – Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι και «διευκρινιστικοί όροι» του Κιέβου
Αλληλοκατηγορίες 21.08.25

Ναρκοθετείται η τριμερής: Ζήτημα «νομιμότητας» Ζελένσκι θέτει ο Λαβρόφ - «Πρώτα οι εγγυήσεις και μετά η συνάντηση» λέει το Κίεβο

Το επόμενο βήμα για την Ουκρανία έχει οριστεί η τριμερής συνάντηση - Ωστόσο οι δηλώσεις Κιέβου και Μόσχας δείχνουν ότι το ενδεχόμενο αυτό απομακρύνεται

Σύνταξη
Ζελένσκι: Συνάντηση με τον Πούτιν είναι δυνατή μετά τον καθορισμό των εγγυήσεων ασφαλείας στην Ουκρανία
Κόσμος 21.08.25

«Πρώτα εγγυήσεις ασφάλειας και μετά διμερής συνάντηση με Πούτιν», λέει τώρα ο Ζελένσκι

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε επίσης ότι θα ήθελε να δει μία «ισχυρή αντίδραση» από την Ουάσινγκτον αν ο ρώσος πρόεδρος δεν θελήσει να έχει διμερή συνάντηση μαζί του.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου
Κόσμος 21.08.25

Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters: Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας – Οι απαιτήσεις της Μόσχας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων [vid]
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Απόρρητο