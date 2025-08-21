Ο πρώην διευθυντής της CIA, Τζον Μπρέναν, εξέφρασε ανησυχίες ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν ενδέχεται να τοποθέτησε «μικροτσίπ» στη λιμουζίνα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, όταν οι δύο ηγέτες μοιράστηκαν τη διαδρομή προς τη σύνοδο κορυφής στην Αλάσκα.

«Ελπίζω πραγματικά οι Μυστικές Υπηρεσίες να έχουν ελέγξει πολύ καλά το όχημα, ξέρετε, μικροτσίπ…»

Σε συνέντευξή του στο MSNBC, ο Μπρέναν είπε πως ελπίζει ότι η Μυστική Υπηρεσία έκανε ενδελεχή έλεγχο στο όχημα.

«Το γεγονός ότι του παραχωρήθηκε μια διαδρομή με την προεδρική λιμουζίνα, το Beast — ελπίζω πραγματικά οι Μυστικές Υπηρεσίες να έχουν ελέγξει πολύ καλά το όχημα, όσον αφορά οποιοδήποτε είδος, ξέρετε, μικροτσίπ που μπορεί να είχε τοποθετηθεί μέσα σε αυτό», είπε ο Μπρέναν.

Ο Μπρέναν χαρακτήρισε τον Πούτιν «έμπειρο χειραγωγό» λόγω του παρελθόντος του στην KGB και σχολίασε πως φάνηκε ιδιαίτερα άνετος και σίγουρος κατά την υποδοχή του στην Αλάσκα, με κόκκινο χαλί και θερμή χειραψία από τον Τραμπ.

«Ντροπιαστική» και «ανησυχητική»

Κατηγόρησε τον αμερικανό πρόεδρο πως ουσιαστικά «κανονικοποίησε» έναν «διεθνή παρία και εγκληματία πολέμου» και ότι προσφέρθηκε ο ίδιος να οργανώσει μια σύνοδο χωρίς σοβαρή προετοιμασία, η οποία κατέληξε χωρίς σημαντικά αποτελέσματα.

Ο Μπρέναν χαρακτήρισε τη στάση του Τραμπ «ντροπιαστική» και «ανησυχητική» για τις Ηνωμένες Πολιτείες, επισημαίνοντας ότι χειραγωγήθηκε από τον Πούτιν, την ώρα που η Ρωσία συνεχίζει να προκαλεί καταστροφή στην Ουκρανία.