Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Βερόνικα Αντετοκούνμπο: «Ήταν πραγματικά μια στιγμή που άλλαξε τη ζωή μας»
Μπάσκετ 21 Αυγούστου 2025 | 17:30

Η μητέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο, Βερόνικα, παραχώρησε συνέντευξη σε περιοδικό.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Tidsoptimist: Γιατί η αργοπορία δεν σημαίνει τεμπελιά…στη Σουηδία!

Spotlight

Μια σπάνια συνέντευξη παραχώρησε η Βερόνικα Αντετοκούνμπο, μητέρα των αδελφών Αντετοκούνμπο, η οποία μίλησε για τις αλλαγές στη ζωή της, για την Ελλάδα αλλά και για τις επιτυχίες του Γιάννη στο NBA.

Διαβάστε απόσπασμα της συνέντευξής της στο Down Town και στην Αμάντα Φούντη:

Θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε καλύτερα. Πώς ήταν τα παιδικά σας χρόνια και ποια ήταν η σχέση σας με τους γονείς σας;

Τα παιδικά μου χρόνια στη Νιγηρία ήταν υπέροχα. Ήμασταν 11 αδέρφια στην οικογένεια. Ήταν η καλύτερη ζωή που θα μπορούσε να έχει ένα παιδί μεγαλώνοντας. Είχα πολύ καλή σχέση με τους στοργικούς και γεμάτους αγάπη γονείς μου!

Είναι αλήθεια πώς ήσασταν αθλήτρια και εσείς σε μικρή ηλικία;

Ναι, είναι αλήθεια. Όταν ήμουν μικρή ασχολούμουν με τον στίβο και το άλμα εις ύψος.

Πώς ήρθε η απόφαση να έρθετε στην Ελλάδα; Ήταν μία δύσκολη απόφαση;

Το να φύγω από τη Νιγηρία ήταν μία απόφαση που ήρθε αναζητώντας καλύτερες προοπτικές, όμως ήταν πολύ δύσκολη απόφαση.

Πώς διαχειριστήκατε τις δυσκολίες; Ποιο ήταν το μυστικό για να δημιουργήσετε μία τόσο όμορφη οικογένεια;

Ήταν πολύ σκληρό, δύσκολο και τρομακτικό όλο αυτό. Τα κατάφερα με αγάπη και πίστη στον Θεό, ταπεινότητα, φροντίδα, στοργή. Δεν τα παρατάω ποτέ όταν έχω μαζί μου την όμορφη οικογένειά μου!

Ποια θυμάστε ως τη μεγαλύτερη δυσκολία αφήνοντας πίσω σας τη Νιγηρία;

Σίγουρα ήταν πολύ δύσκολο που άφησα πίσω στη Νιγηρία την οικογένειά μου, και, κυρίως, τον Φράνσις. Δεν ήταν εύκολο να φτάσω στην Ελλάδα, δε γινόταν να έχω το παιδί μαζί μου και να παλεύω, ήταν δύσκολο.

Πόσο δύσκολο είναι να μεγαλώνεις τα παιδιά σου σε μια ξένη χώρα;

Ήταν πάρα πολύ δύσκολο για εμένα να μεγαλώσω τα παιδιά μου σε μια χώρα όπου δεν μιλούσα και δεν καταλάβαινα τη γλώσσα. Σε μία χώρα όπου δεν είχα άδεια παραμονής.

Ως μητέρα είστε υπερπροστατευτική;

Αγαπώ, νοιάζομαι, και σέβομαι τα παιδιά μου. Αυτό είναι που μπορεί να κάνει μια μητέρα, και δε νομίζω ότι είναι υπερπροστατευτικό.

Ποια είναι η πιο συνήθης συμβουλή που δίνετε ως μητέρα στους γιους σας;

Η συμβουλή που τους δίνω πάντα είναι να είναι ταπεινοί και ειλικρινείς. Να μη φοβούνται να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Να έχουν πάντα αυτοπεποίθηση και εμπιστοσύνη στον εαυτό τους, ανεξάρτητα από τις περιστάσεις και τις συνθήκες! Να μη φοβούνται να τολμήσουν αυτά που θέλουν.

Περιμένατε ότι τα παιδιά σας θα φτάσουν τόσο ψηλά στο επαγγελματικό μπάσκετ όταν έκαναν τα πρώτα τους βήματα;

Περίμενα ότι οι γιοι μου θα καταφέρουν να κάνουν κάτι καλό στη ζωή τους, αλλά δεν ήμουν σίγουρη σχετικά με το τι θα ήταν αυτό. Και δεν πίστευα ότι θα γίνουν επαγγελματίες παίκτες του NBA.

Πώς νιώθετε για όλα όσα κατάφεραν οι γιοί σας;

Για όλους μου τους γιους και όλα όσα έχουν καταφέρει μέχρι τώρα, νιώθω πολύ ευλογημένη και ευγνώμων στον Θεό. Με έχουν κάνει μια πολύ περήφανη μητέρα! Μητέρα πρωταθλητών.

Πώς είναι ο ρόλος της γιαγιάς;

Λατρεύω τον ρόλο της γιαγιάς, γεμίζω στοργή και αγάπη.

Το τραγούδι πώς προέκυψε; Ήταν ένα από τα όνειρά σας;

Ναι, ένα από τα όνειρά μου, από όταν ήμουν παιδί, ήταν να τραγουδάω και να χορεύω. Όταν ήμουν στη Νιγηρία έκανα μουσική και ασχολούμουν με το τραγούδι, όμως σταμάτησα να ακολουθώ το πάθος μου, και τώρα αποφάσισα να ασχοληθώ ξανά με τη μουσική.

Σας παρακίνησε κάποιος;

Τα παιδιά μου με παρακίνησαν να ασχοληθώ με το τραγούδι.

Τι είπαν τα παιδιά σας και πώς σας ενθάρρυναν να ασχοληθείτε με αυτό;

Οι γιοι μου λατρεύουν το ότι ασχολήθηκα με το τραγούδι, και με ενθαρρύνουν πολύ να συνεχίσω να το κάνω. Πάντα με έβλεπαν να τραγουδάω και να χορεύω στο σπίτι πριν αποφασίσω να ασχοληθώ με τη μουσική.

Όταν ακούσατε το τραγούδι σας για πρώτη φορά πώς αντιδράσατε;

Χάρηκα τόσο πολύ, όταν πρωτοάκουσα το τραγούδι μου. Ήταν το όνειρό μου να «δοξάσω τον Θεό» για όλα όσα έχω ζήσει.

Ποια είναι τα μηνύματα που θέλετε να περάσετε μέσα από τα τραγούδια σας;

Αυτό που θέλω να πω μέσα από τα τραγούδια μου είναι να έχετε πίστη και να μην τα παρατάτε ποτέ στη ζωή, γιατί πάντα υπάρχει κάτι καλό μπροστά. Να θυμάστε πάντα ποιοι είστε και να ξέρετε τι θέλετε να καταφέρετε. Να έχετε θετική ενέργεια και να μένετε συγκεντρωμένοι!

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τρίτη ημέρα συσσώρευσης στην αγορά

Πέφτει η πίεσή μας: Τι να κάνουμε για να ανέβει

Ακίνητα: «Φωτιά» η ζήτηση στα ελληνικά νησιά

Ποδόσφαιρο 21.08.25

On Field 21.08.25

Μπάσκετ 21.08.25

Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί στη Γερμανία, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ παράλληλα μίλησε για το επικείμενο Ευρωμπάσκετ αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει όταν σταματήσει το μπάσκετ.

Σύνταξη
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Σύνταξη
Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία
InShorts 21.08.25

Τουρκία: Σάλος με τουρίστρια που κάνει pole dancing σε στύλο με την τουρκική σημαία

Η τουρίστρια φέρεται να έκανε τον αισθησιακό χορό της στην κορυφή της ακρόπολης του Ουχισάρ, ενός από τους σημαντικούς προορισμούς της περιοχής της Καππαδοκίας, που περιλαμβάνεται στον Κατάλογο Παγκόσμιας Πολιτιστικής και Φυσικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Σύνταξη
Αποκάλυψη Reuters: Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου Ουκρανίας – Ρωσίας – Οι απαιτήσεις της Μόσχας
Αποκάλυψη Reuters 21.08.25

Τα «κλειδιά» για τον τερματισμό του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας - Οι απαιτήσεις της Μόσχας

Τι ζητάει ο Βλαντιμίρ Πούτιν από την Ουκρανία. Τι εδάφη προτίθεται να παραχωρήσει στο Κίεβο. Τι σκοπεύει να κάνει με την πιθανή παρουσία δυτικών ειρηνευτικών δυνάμεων.

Σύνταξη
Ισπανία: Συναγερμός για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους – Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων
«Μείνετε μακριά τους!» 21.08.25

Συναγερμός στην Ισπανία για πλάσμα που κρύβει θανάσιμους κινδύνους - Κλείνει διάσημη παραλία 11 χιλιομέτρων

Τι είναι ο «όμορφος δολοφόνος των ωκεανών» - Συναγερμός στην Ισπανία, ο τοπικός δήμαρχος ανακοίνωσε απαγόρευση κολύμβησης και κάλεσε τους πολίτες να μείνουν μακριά από αυτά τα πλάσματα

Σύνταξη
Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Φοιτητική ζωή στην Αθήνα: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις για το φοιτητικό σου σπίτι

Όταν μιλάμε για φοιτητική ζωή, κάνουμε λόγο για μια μοναδική και ξεχωριστή εμπειρία. Αν και διαφέρει για τον καθένα, σίγουρα πρόκειται για μια περίοδο που τα έχει όλα: αξέχαστες αναμνήσεις εντός και εκτός φοιτητικού σπιτιού, νέες φιλίες, γέλια, μαζώξεις, εκδρομές, ξενύχτια, συζητήσεις έξω από το αμφιθέατρο, σημειώσεις, εξετάσεις.

Σύνταξη
Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ
Κόσμος 21.08.25

Γερουσιαστής των ΗΠΑ ζητά έρευνα για τη συνεργασία του Τζέφρι Έπσταϊν με τον δισεκατομμυριούχο Λίον Μπλακ

Ο γερουσιαστής των ΗΠΑ Ρον Γουάιντεν έκανε αίτημα να διεξαχθεί έρευνα σχετικά με τις σχέσεις μεταξύ του Τζέφρι Έπσταϊν και του συλλέκτη Λίον Μπλακ

Σύνταξη
Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της
Αποκαλύψεις 21.08.25

Δεν ήταν ποτέ μαμά: Η Γουαϊνόνα Τζαντ κατηγορείται ότι «κουκούλωσε» την σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη η κόρη της

Η 29χρονη Γκρέις Κέλι, κατηγορεί τη μητέρα της και διάσημη κάντρι μουσικό Γουαϊνόνα Τζαντ πως ενώ γνώριζε για τη σεξουαλική κακοποίηση που υπέστη από τον θετό της πατέρα, δεν έκανε τίποτα για αυτό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας
Αχαΐα 21.08.25

Φάμελλος: Τη ζημιά που δημιούργησε η πυρκαγιά να μην την πολλαπλασιάσει η απουσία της Πολιτείας

Ο Σωκράτης Φάμελλος κάλεσε την κυβέρνηση να στηρίξει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και όχι «να ψάχνει εξιλαστήρια θύματα» για να τους φορτώσει τις δικές της ευθύνες για την καταστροφή

Σύνταξη
Φόροι: «Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους λένε οι πολίτες – O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα
Ευρωβαρόμετρο 21.08.25

«Ναι» σε πιο δίκαιους και πιο πράσινους φόρους λένε οι πολίτες - O βαθμός φορολογικής δικαιοσύνης στην Ελλάδα

Οι φόροι αποτελούν βασικό πυλώνα της λειτουργίας του κράτους. Η πλειονότητα των πολιτών της ΕΕ είναι πρόθυμοι να αυξήσουν τους περιβαλλοντικούς φόρους και οι περισσότεροι υποστηρίζουν την καθιέρωση ενός ελάχιστου φόρου για τους υπερπλούσιους. Τι λένε οι Έλληνες;

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας
Ελλάδα 21.08.25

Απόστολος Βεσυρόπουλος: Σε 20 λεπτά έφθασε το ασθενοφόρο – Η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας ο θάνατος του βουλευτή της ΝΔ διαπιστώθηκε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου - Ένας διασώστης του ΕΚΑΒ εκτός υπηρεσίες και ένας γιατρός που ήταν στην παραλία προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες

Σύνταξη
Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019
Κόσμος 21.08.25

Bloomberg: Η Τουρκία ετοιμάζεται να υπογράψει συμφωνία με την Λιβύη για εξερεύνηση φυσικού αερίου, «πατώντας» στο παράνομο μνημόνιο του 2019

Το ανατολικό κοινοβούλιο της Λιβύης πρόκειται να ψηφίσει το παράνομο τουρκολιβυκό μνημόνιο, που θα επιτρέπει στην Τουρκία να διεξάγει έρευνες στα ύδατα της βορειοαφρικανικής χώρας, γράφει το Bloomberg

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών
Διεθνής Οικονομία 21.08.25

Προχωρά η επισημοποίηση της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ και ΕΕ – Λεπτομερή σχέδια «δείχνουν» πιθανή μείωση δασμών

Σε τροχιά επισημοποίησης έχει μπει η εμπορική συμφωνία ΗΠΑ και ΕΕ, με κοινή δήλωση που εκδόθηκε την Πέμπτη να αντιπροσωπεύει πρόοδο στις συζητήσεις

Γιάννης Αγουρίδης
Γιάννης Αγουρίδης
Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025
Τα Νέα της Αγοράς 21.08.25

Η Betsson υποψήφια για 6 βραβεία στα SBC Awards 2025

Η Betsson συνεχίζει να ξεχωρίζει στον χώρο του igaming. Μόνο φέτος έχει συγκεντρώσει πάνω από 30 βραβεία και πολλές υποψηφιότητες, ενώ τώρα έρχεται να προστεθεί μια ακόμη μεγάλη διάκριση: η Betsson είναι υποψήφια σε έξι κατηγορίες στα SBC Awards 2025, ενώ το Betsson Affiliates διεκδικούν δύο βραβεία στα Affiliate Leader Awards 2025.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Ανδρουλάκης για Πάτρα: Εξοργιστική η αναποτελεσματικότητα της κυβέρνησης – Η φωτιά μπήκε σε συνοικίες της 3ης μεγαλύτερης πόλης

«Για τα κυβερνητικά στελέχη δεν υπάρχουν ευθύνες, αλλά ευθύνες έχουν οι εθελοντές. Αυτή είναι η αλαζονεία της ΝΔ», τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε τις πυρόπληκτες περιοχές της Αχαΐας

Σύνταξη
