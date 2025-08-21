sports betsson
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 18:08
Φωτιά στη Σύμη - Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:07
Συναγερμός για φωτιά στην Εύβοια - Στη μάχη και 6 εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
21.08.2025 | 15:37
Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Αρκαδία - Επιχειρούν και εναέρια μέσα
Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»
Μπάσκετ 21 Αυγούστου 2025 | 17:46

Αρβανίτης: «Συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα σε βάθος πενταετίας – Ολική ανακατασκευή στο Αλεξάνδρειο»

Ο πρόεδρος του Ερασιτέχνη Άρη, Λευτέρης Αρβανίτης μίλησε EOK WebRadio για την αλλαγή στο ιδιοκτησιακό καθεστώς της ΚΑΕ και την έλευση του Ρίτσαρντ Σιάο.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Εδώ και μερικές εβδομάδες η ΚΑΕ Άρης έχει περάσει στα χέρια του ισχυρού Ασιάτη επιχειρηματία Ρίτσαρντ Σιάο, με τον πρόεδρο του Ερασιτέχνη και πρώην αντιπρόεδρο του μπασκετικού τμήματος, Λευτέρη Αρβανίτη να μιλάει στην εκπομπή «Άμεσο Ριπλέι» του EOK WebRadio για την μεγάλη αλλαγή στον «Αυτοκράτορα». Ο Αρβανίτης τόνισε για μία ακόμη φορά οτι ο νέος ιδιοκτήτης θα πάει «βήμα βήμα», χωρίς σπατάλες με το… καλημέρα και πως στόχος είναι σε βάθος 3-5 ετών η συμμετοχή του Άρη στην Ευρωλίγκα. Όσον αφορά το θέμα του γηπέδου, είπε πως το απαρχαιωμένο Αλεξάνδρειο δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τους κιτρινόμαυρους και ότι το ιδανικό σενάριο θα ήταν η ολική ανακατασκευή.

Αναλυτικά όσα είπε για τον Άρη ο Λευτέρης Αρβανίτης:

Για τον κόσμο που βρέθηκε στη Γενική Συνέλευση του Α.Σ. Άρης στο Αλεξάνδρειο, στην οποία πέρασε η ΚΑΕ στα χέρια του Ρίτσαρντ Σιάο: «Εμείς έχουμε 6 χιλιάδες μέλη στον Α.Σ. και η Γενική Συνέλευση είχε 4.5 χιλιάδες. Ήταν μια πανηγυρική Γενική Συνέλευση. Δόξα τω θεώ, πήγαν όλα καλά. Είναι ενδεικτικό αυτό της κουλτούρας που έχει “χτίσει” ο Άρης όλα αυτά τα χρόνια. Έχει “χτίσει” μια κουλτούρα οπαδική και φίλαθλη, που σε όλη την Ελλάδα έχει αγάπη και συμπάθειες.

Όπου πάμε εκτός έδρας να παίξουμε μας λένε “Στο μπάσκετ ήμασταν Άρης το 1980, περιμέναμε τον Γκάλη, τον Γιαννάκη, τον Ιωαννίδη”. Αυτή η λάμψη της αυτοκρατορίας του 1980 υπάρχει ακόμα και ήταν αυτή που έφτιαξε αυτήν την κουλτούρα. Η κουλτούρα αυτή έσωσε την ομάδα. Το να συμμετέχει ο κόσμος, να στηρίζει, να είναι πάντα δίπλα τις δύσκολες στιγμές, να μη μας αφήνει μόνους μας, έσωσε την ομάδα και την κράτησε στην κατηγορία όλα αυτά τα χρόνια, φτάνοντάς στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα», είπε αρχικά ο Αρβανίτης.

Για το πόσο δύσκολα ήταν τα χρόνια της εξυγίανσης της ομάδας: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Είναι περίπου 15 χρόνια, απ’ το 2012, όταν η ομάδα είχε 6 εκατομμύρια χρέη και είχα βγει εγώ μπροστά ως πρόεδρος της ΚΑΕ Άρης, πάλι από τον Α.Σ., πάλι με διοίκηση πρωτοδικείου. Δεκατρία χρόνια μετά φτάσαμε να δικαιωθούμε, γιατί έπρεπε πρώτα να εξυγιανθεί οικονομικά η ομάδα.

Καταλαβαίνετε πως είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας ερασιτεχνικός σύλλογος να κρατάει ένα τμήμα με αξιοπρέπεια με 6 εκατομμύρια χρέη, τα οποία είναι και δύσκολα χρέη, με… στραβωμένους πιστωτές. Το να είσαι αξιοπρεπής, ανταγωνιστικός, να διεκδικείς και παράλληλα να μειώνεις τα χρέη είναι πάρα πολύ δύσκολο, ειδικά και για έναν ερασιτεχνικό σύλλογο. Αυτό το καταφέραμε με πολλή δουλειά, μεράκι, φιλότιμο, αγάπη και φυσικά χωρίς λαϊκισμούς. Ο κόσμος μπορεί να ήθελε, αλλά εμείς εξηγούσαμε και, μάλιστα, με διαφάνεια. Κάθε εξάμηνο κάναμε Συνέντευξη Τύπου και ενημερώναμε τον κόσμο. Η διαφάνεια και η ειλικρίνεια μάς βοήθησε».

Για το αν όλα αυτά τα χρόνια υπήρξε κάποια στιγμή που σκέφτηκαν να κάνουν πίσω: «Στον αθλητισμό, ειδικότερα στον επαγγελματικό, είναι περισσότερες οι λύπες, οι πίκρες, οι στεναχώριες, παρά οι χαρές. Πολλές φορές τυχαίνει να λυγίζεις ως άνθρωπος, ως παράγοντας από την πίεση του κόσμου, τα άσχημα αποτελέσματα, βλέποντας να κυλάει με δυσκολία όλη η προσπάθεια. Πολλές φορές νιώθεις ότι έχεις φτάσει στα όριά σου. Επειδή εμείς είμαστε μια ομάδα παραγόντων αγαπημένοι, φίλοι, που βλέπουμε τον Άρη σαν οικογένειά μας, συζητούσαμε μεταξύ μας, ο ένας έπαιρνε κουράγιο απ’ τον άλλον και συνεχίζαμε μέχρι να φτάσουμε εδώ.

Βρέθηκε αυτός ο μεγάλος επενδυτικός οργανισμός, με διάθεση να επενδύσει στο μπάσκετ και τους δώσαμε την ομάδα να συνεχίσουν αυτοί. Πολλές φορές είπαμε ότι δεν οδηγεί πουθενά αυτό, αλλά πάντα κάτι μάς έλεγε να συνεχίσουμε. Φτάσαμε σε ένα σημείο να δικαιωθούμε. Είναι η απόλυτη δικαίωση για εμάς, γιατί πετύχαμε τον στόχο που είχαμε θέσει εξ αρχής, να εξυγιάνουμε την ομάδα και να την παραδώσουμε κάπου καλύτερα. Δε μπορούσαμε να διεκδικήσουμε παραπάνω πράγματα εμείς», ανέφερε ο Αρβανίτης.

Για την περίοδο Λάσκαρη: «Εκείνη η κίνηση, που τη στιγμή που έγινε ήταν σωστή, μας έμαθε στο 100% πράγματα. Ο άνθρωπος εκείνος έφερε χρήματα στο Άρη, αλλά δε μπορούσε να διοικήσει, δεν είχε γνώσεις. Ενώ έφερε στον Άρη 4.5 εκατομμύρια, κατέληξε να βρεθεί η ομάδα χρεωμένη όταν την είχε παραλάβει. Αυτό όλο ήταν και για εμάς ένα σχολείο και επιμείναμε πάρα πολύ στο να ψάχνουμε να βρούμε έναν επενδυτή όπως εμείς τον θέλουμε, με μεγάλη οικονομική δυνατότητα, με διάθεση να κάνει πράγματα, με όραμα, με στόχους.

Να ξέρουμε ποιος είναι και τι δουλειά κάνει. Αυτό μάς έδωσε τη δυνατότητα να βλέπουμε μακριά και να ξέρουμε τι ψάχνουμε. Εμείς λέγαμε πως θέλουμε έναν που να μπορεί στο μέλλον να φέρει τον Άρη να παίξει στην Ευρωλίγκα ή να πάρει το πρωτάθλημα. Πάντα υπήρχαν αντιδράσεις πως δε θα έρθει κανείς, μας έλεγαν να δώσουμε την ομάδα και να φύγουμε, ωστόσο εμείς επιμείναμε στο πλάνο μας και πιστεύω ότι το πετύχαμε».

Για το ότι ο Σιάο έχει ως προτεραιότητα τη διαγραφή των χρεών μέχρι το τέλος του 2025: «Ήταν και δική μας πίεση αυτή, το να τελειώνει γρήγορα το παλιό χρέος, γιατί, αν δε συμφωνούσε, κι εμείς θα προβληματιζόμασταν. Ο ίδιος είπε ότι μέχρι 30 Δεκεμβρίου θα τα έχει εξοφλήσει γρήγορα και για εμάς ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Επίσης, είπε πως θα πάμε βήμα-βήμα, την πρώτη χρονιά μηδενίζουμε τα χρέη και κάνουμε μια αξιοπρεπή ομάδα και στη συνέχεια θα δούμε πώς αντιδράει και συμπεριφέρεται ο κόσμος, πώς είμαστε και θα φτιάχνουμε σκαλί-σκαλί τα βήματά μας.

Είναι ταπεινοί, δεν λαϊκίζουν, δεν υπόσχονται πράγματα που δε μπορούν να κάνουν και πάνε βήμα-βήμα. Αυτό κατοχυρώνει πολλά πράγματα σε έναν σύλλογο. Γι’ αυτό το fund όλα ξεκίνησαν απ’ την προτελευταία Συνέντευξη Τύπου που κάναμε, στην οποία ενημερώσαμε ότι τα χρέη είναι 2 εκατομμύρια. Εκεί κατάλαβαν πως το να πας από τα έξι στα δύο, και με covid ενδιάμεσα, χωρίς έσοδα, είναι μεγάλη μείωση. Εκεί άρχισαν να ενδιαφέρονται περισσότερο», πρόσθεσε ο Αρβανίτης.

Για το πόσο σημαντικό ήταν για τον νέο επενδυτή πως όλα αυτά τα χρόνια υπήρχε μια νοικοκυρεμένη προσπάθεια: «Καταρχάς, μας ήλεγξε η Deloitte, από Αθήνα κιόλας. Αρχικά είπε πως αν στις πρώτες 15 μέρες ελέγχου δουν ότι τα χρέη είναι όπως ακριβώς τα είπαμε, θα κάνουν δεσμευτική προσφορά και ο έλεγχος θα συνεχίσει.

Ο έλεγχος όντως τώρα τελείωσε. Τα είδαν όλα όπως ακριβώς τα είπαμε. Οι άνθρωποι που μας ήλεγχαν ήξεραν πάρα πολύ καλά τι να δουν. Ήταν όλα πάρα πολύ καλά, τα είχαμε πολύ καλά φτιαγμένα αυτά, διότι έτσι έπρεπε να ήμασταν ως διοίκηση πρωτοδικείου. Ήταν πολύ σημαντικό αυτό για τον επενδυτή, γιατί κατάλαβε ότι παίρνει κάτι οργανωμένο και σοβαρό».

Για το αν ο Άρης μπορεί να διεκδικήσει το EuroCup, που η κατάκτησή του οδηγεί στην Ευρωλίγκα: «Εγώ είμαι 25 χρόνια στον σύλλογο. Απ’ το ερασιτεχνικό μπάσκετ ξεκίνησα και έχω πολύ μεγάλη διοικητική εμπειρία. Δε μπορώ να απαντήσω σε αυτό. Δεν είμαι στο Συμβούλιο. Τους στόχους και το πού μπορεί να φτάσει αυτή η νέα κατάσταση πρέπει να σας το πουν οι ίδιοι. Δε θέλω να πω κάτι υπερβολικό και θυμώσουν.

Σαν αρειανός, όμως, μπορούμε, πιστεύω, σε βάθος τριετίας, ή και πενταετίας, να διεκδικήσουμε κάτι που να μας οδηγήσει στην Ευρωλίγκα. Αλλά κι αυτό το βάζω σε πολύ μεγάλη παρένθεση. Το EuroCup είναι πάρα πολύ μεγάλη διοργάνωση, είναι προθάλαμος της Ευρωλίγκας. Είμαστε τυχεροί γιατί συγκυριακά έχουν φύγει οι ισπανικές ομάδες, είναι μόνο η Μανρέσα. Υπάρχουν οι τούρκικες, οι γαλλικές, είναι ο Πανιώνιος. Έχει χώρο να φτάσεις ψηλά, αλλά όλα εξαρτώνται από τους όρους που θα βάλει η νέα διοίκηση», ανέφερε ο Αρβανίτης.

Για την απόφασή τους πριν μερικά χρόνια να παίξουν στο EuroCup και όχι σε κάποια πιο… ήπια διοργάνωση: «Ήταν στρατηγική επιλογή της διοίκησής μας να πάμε να παίξουμε εκεί, ακριβώς γιατί βλέπαμε πως ο κόσμος ήθελε κάτι ακόμα από εμάς. Η Ευρώπη είναι πολύ σημαντική για τον Έλληνα φίλαθλο. Ήθελαν εκδρομές, ταξίδια, μεγάλες ομάδες να έρθουν να παίξουν στο Αλεξάνδρειο. Είπαμε να το κάνουμε με κίνδυνο να ζημιωθούμε οικονομικά.

Εμείς είχαμε το πλεονέκτημα να έχουμε 9 παιχνίδια στην έδρα μας όπου θα είναι το γήπεδο γεμάτο και όντως έγινε αυτό. Ειδικά την πρώτη χρονιά είχαμε έξι sold-out και μας βοήθησε οικονομικά. Τη δεύτερη χρονιά, που δεν πήγαμε καλά λόγω ότι δεν είχαμε καλή χημεία στο ρόστερ, είχαμε ένα θέμα, αλλά πάλι δε μπήκε η ομάδα μέσα. Ήμασταν σε ισορροπία. Όπως βλέπω τις ομάδες, πιστεύω πως ο Άρης μπορεί τα επόμενα χρόνια να κάνει μια επιτυχία εκεί».

Για το αν μπορεί ο Άρης να ξαναγίνει τρίτος πόλος στην Ελλάδα: «Μακάρι. Κι εμείς αυτό θέλουμε, να γίνει ο Άρης τρίτος πόλος και να αρχίσει να διεκδικεί πράγματα και στην Ελλάδα. Η απόσταση μεταξύ Παναθηναϊκού-Ολυμπιακού και των υπολοίπων ομάδων είναι πραγματικά χαώδης. Απέχουμε πάρα πολύ για να τους πλησιάσουμε. Θέλει υπομονή, χρήματα, στήριξη στο πλάνο και το όραμα, για να τους πλησιάσουμε λίγο και να διεκδικήσουμε πράγματα. Αυτή είναι η αλήθεια και πρέπει να τη λέμε στον κόσμο, όσο κι αν δεν ακούγεται καλό στα αυτιά του φιλάθλου».

Για το Αλεξάνδρειο: «Ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ, ο ΠΑΟΚ έχουν τα γήπεδά τους, όλα πάνω από 8-9 χιλιάδες θέσεις και πολύ παραπάνω. Ο Άρης έχει το πιο μικρό και το πιο παλιό γήπεδο. Είναι μόλις 5 χιλιάδων θέσεων. Το γήπεδο παίζει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στο πώς ο επενδυτής θα συμπεριφερθεί στην ομάδα.

Αν είχαμε ένα γήπεδο 12-15 χιλιάδων, με αυτόν τον κόσμο που έρχεται στο γήπεδο θα ήταν πολύ διαφορετικά τα έσοδα. Το δικό μας είναι μικρό και το “ταβάνι” του είναι συγκεκριμένο. Είναι μεγάλο πρόβλημα αυτό για τον επενδυτή. Παρ’ όλα αυτά, οι άνθρωποι θέλουν να το πάρουμε μαζί το γήπεδο και η πολιτεία είναι “ζεστή” στο να το δώσει. Έχει συμφωνηθεί να γίνει μια επιτροπή από το υπουργείο και μια επιτροπή απ’ την ΚΑΕ και τον Α.Σ. Άρης για να συζητηθεί πώς θα γίνει η διαδικασία παραχώρησης.

Το πρόβλημά μας σαν Άρης είναι πως πρόκειται για ένα κοστοβόρο γήπεδο και θα πρέπει να γίνουν αρκετά πράγματα. Είναι ένα γήπεδο με βάση 60 ετών, παρ’ ότι ανακαινίστηκε το 2004. Να δούμε τι θα γίνει με την ενεργειακή αναβάθμιση και αν μπορεί το κράτος να βοηθήσει και μετά θα τα φτιάξουμε όλα. Επαναλαμβάνω όμως πως το γήπεδο είναι μικρό για όποιον επενδυτή θέλει να πάει την ομάδα να παίξει σε υψηλό επίπεδο.

Το ιδανικό για εμάς θα ήταν να γινόταν ολική ανακατασκευή και αν η πολιτεία αποφασίσει να το κάνει πιστεύω ότι ο Άρης θα βρει τον τρόπο να φτιάξει το γήπεδο. Αλλά πρέπει να πολιτεία να το αποφασίσει. Ξέρετε, είναι ένα γήπεδο 60 ετών, έχει έναν ιδιαίτερο σχεδιασμό, είναι στο κέντρο της πόλης, οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο θα ήταν. Ο Α.Σ. θα είναι στο πλευρό της ΚΑΕ Άρης για να το διεκδικήσουμε και να μας το παραχωρήσει η πολιτεία με τον τρόπο που θέλουμε εμείς. Είναι κάτι που αξίζει ο Άρης», κατέληξε ο Αρβανίτης.

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Πάουελ: Στο Τζάκσον Χολ υπό την «δαμόκλειο σπάθη» του Τραμπ

Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»
Μπάσκετ 21.08.25

Σρέντερ: «Η Γερμανία δεν θα με αγαπήσει όπως τον Νοβίτσκι, έχω σκούρο δέρμα»

Ο Ντένις Σρέντερ έκανε μια δήλωση που θα συζητηθεί στη Γερμανία, συγκρίνοντας τον εαυτό του με τον Ντιρκ Νοβίτσκι, ενώ παράλληλα μίλησε για το επικείμενο Ευρωμπάσκετ αλλά και το τι σκέφτεται να κάνει όταν σταματήσει το μπάσκετ.

Σύνταξη
Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Σπανούλης: «Είχαμε καλή κυκλοφορία της μπάλας, είμαι ευχαριστημένος από την επίθεση» (vid)

Ο προπονητής της Εθνικής, Βασίλης Σπανούλης, μίλησε για τη νίκη της γαλανόλευκης απέναντι στην Λετονία, αλλά και για την εξαιρετική εμφάνιση του Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)
Μπάσκετ 20.08.25

Ελλάδα – Λετονία 104-86: Με καταιγιστικό Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική (vid)

«Άλλη» ομάδα με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο η Εθνική μας, νίκησε με επιβλητικό τρόπο τη Λετονία (104-86) για το τουρνουά «Ακρόπολις» κι έδειξε πως μπορεί να ελπίζει στο προσεχές Ευρωμπάσκετ.

Σύνταξη
Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στο ΟΑΚΑ για να δει το Ελλάδα – Λετονία ο Εμμανουήλ Καραλής (pic)

Ο Εμμανουήλ Καραλής βρέθηκε στο κλειστό των Ολυμπιακών εγκαταστάσεων προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά το φιλικό προετοιμασίας της Εθνικής με τη Λετονία στο πλαίσιο του «Ακρόπολις».

Αλέξανδρος Κωτάκης
LIVE: Λετονία – Ελλάδα
Τουρνουά Ακρόπολις 20.08.25

LIVE: Λετονία – Ελλάδα

LIVE: Λετονία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Λετονία – Ελλάδα στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ News.

Σύνταξη
Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)
Μπάσκετ 20.08.25

Στην αποστολή της Εθνικής για το φιλικό με τη Λετονία ο Γιάννης Αντετοκούνμπο – Με 14 παίκτες η Ελλάδα (pic)

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρίσκεται στη διάθεση του Βασίλη Σπανούλη για το φιλικό της Εθνικής μας ομάδας με τη Λετονία, στο πλαίσιο του τουρνουά «Ακρόπολις».

Σύνταξη
LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ
Europa League 21.08.25

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ

LIVE: Ριέκα – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:45 την αναμέτρηση Ριέκα – ΠΑΟΚ, για τα play offs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη OPEN TV.

Σύνταξη
Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας [βίντεο]
Δείτε βίντεο 21.08.25

Απομεινάρια βυθισμένης πόλης 2.000 ετών ανασύρθηκαν από τη θάλασσα ανοιχτά της Αλεξάνδρειας

Γερανοί ανέβασαν αγάλματα από τα βάθη βυθισμένης τοποθεσίας που οι Αρχές λένε ότι μπορεί να είναι επέκταση της αρχαίας πόλης της Κανώπου

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική
Πολιτική Γραμματεία 21.08.25

Αλέξης Τσίπρας: 7 χρόνια μετά την Ιθάκη της κρίσης, ήρθε η ώρα να πω την αλήθεια μου – Μου λείπει η ενεργός πολιτική

«Ήρθε η ώρα να αποκαλύψω την αλήθεια και να διορθώσω ορισμένους μύθους που κυκλοφορούν για το 2015», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας σε συνέντευξη που παραχώρησε στην γαλλική εφημερίδα για την έξοδο της Ελλάδας από τα μνημόνια στις 21 Αυγούστου 2018

Σύνταξη
Νετανιάχου: Άμεσες διαπραγματεύσεις για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα
Κόσμος 21.08.25

Έναρξη διαπραγματεύσεων για απελευθέρωση ομήρων και κατάπαυση πυρός στη Γάζα ανακοίνωσε ο Νετανιάχου

Εντολή να ξεκινήσουν αμέσως διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση όλων των ομήρων και τον τερματισμό του πολέμου με όρους αποδεκτούς για το Ισραήλ έδωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Σύνταξη
LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ
Conference League 21.08.25

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ

LIVE: Άντερλεχτ – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Άντερλεχτ – ΑΕΚ, για τα playoffs του Conference League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης
Δικαστική διαμάχη 21.08.25

Η Apollonia μηνύει την εταιρεία διαχείρισης της περιουσίας του Prince – Το χρονικό της υπόθεσης

Η Patricia Apollonia Kotero πρωταγωνίστησε ως Apollonia στην ταινία «Purple Rain» του Prince το 1984 και από τότε χρησιμοποιεί το όνομα για τις εμφανίσεις της, ένα podcast και άλλες δραστηριότητες.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα
Οικονομολόγοι εξηγούν 21.08.25

«Το καράβι ξεκόλλησε από τα βράχια» με τη συμφωνία για το χρέος που πέτυχε η κυβέρνηση Τσίπρα

Η συμφωνία για το χρέος, στην οποία η κυβέρνηση Τσίπρα επέμεινε και έκλεισε τον Ιούνιο του 2018, ήταν το κλειδί για την οριστική έξοδο της χώρας από τα μνημόνια, με σημαντικό όφελος για τη χώρα που το εξαργυρώνει μέχρι σήμερα. Πλέον το αναγνωρίζουν και οι αντίπαλοί της.

Ειδικός Συνεργάτης
LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ
Europa League 21.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την αναμέτρηση Παναθηναϊκός – Σάμσουνσπορ, για τα playoffs του Europa League. Τηλεοπτική κάλυψη COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία
Το περιστατικό 21.08.25

O Lil Nas X εισήχθη σε νοσοκομείο – Κυκλοφορούσε με εσώρουχα σε κεντρικό δρόμο και κάτοικοι κάλεσαν την αστυνομία

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται το TMZ, τα ξημερώματα της Πέμπτης, 21 Αυγούστου, ο ράπερ Lil Nas X περπατούσε στη μέση ενός κεντρικού δρόμου, φορώντας μόνο τα εσώρουχά του και καουμπόικες μπότες.

Σύνταξη
Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Εκτός Καμπ Νου η Μπαρτσελόνα για το Champions League

Η Μπαρτσελόνα θα δώσει όλα τα παιχνίδια της League Phase στο Μοντζουίκ επειδή το Spotify Camp Nou δεν περνάει την επιθεώρηση της UEFA. Νέα καθυστέρηση στην επιστροφή της στην φυσική της έδρα

Βάιος Μπαλάφας
«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία
Δημογραφική κρίση 21.08.25

«Η Ρωσία μας στοχεύει σκόπιμα» – Πώς οι επιθέσεις σε μαιευτήρια οδήγησαν στη μείωση γεννήσεων στην Ουκρανία

Μαρτυρίες γυναικών που δηλώνουν ότι έχουν χάσει την επιθυμία να γεννήσουν, μετά από περισσότερες από 80 επιθέσεις που εξαπέλυσε η Ρωσία σε μαιευτήρια στην Ουκρανία από την έναρξη του πολέμου

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό
Ποδόσφαιρο 21.08.25

Ολυμπιακός: Τεράστια η ζήτηση των εισιτηρίων για το παιχνίδι με το Βόλο στο Πανθεσσαλικό

Μαζική θα είναι για άλλη μια φορά η παρουσία των φιλάθλων του Ολυμπιακού στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για το ματς με τον Βόλο καθώς μέσα σε 24 ώρες έχουν «φύγει» πάνω από 2.500 εισιτήρια.

Σύνταξη
LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια
Conference League 21.08.25

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια

LIVE: Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Βόλφσμπεργκερ – Ομόνοια, για τα play offs του Conference League.

Σύνταξη
LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας
Europa League 21.08.25

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας

LIVE: Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Μπραν – ΑΕΚ Λάρνακας, για τα play offs του Europa League.

Σύνταξη
Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της
«Όχι κριτική» 21.08.25

Η Ελένη Πετρουλάκη στέλνει ένα ενδυναμωτικό μήνυμα για την εικόνα του σώματος, ενώ απολαμβάνει τις διακοπές της

Η γνωστή γυμνάστρια Ελένη Πετρουλάκη, πόζαρε φορώντας το μπικίνι της επάνω σε ένα βράχο και θέλησε να υπενθυμίσει στους θαυμαστές της ότι ένα σώμα δεν είναι μόνο η όψη του - αλλά και η ιστορία του.

Σύνταξη
Το μέλλον της Ασίας είναι η…Ουκρανία
«Αυταρχική διπλωματία» 21.08.25

Το μέλλον της Ασίας είναι η...Ουκρανία

Καθώς η Ουάσιγκτον έχει αντιστρέψει την πορεία της εις βάρος της Ουκρανίας, οι ασιάτες σύμμαχοι ανησυχούν μην βρεθούν το ίδιο εκτεθειμένοι όπως το Κίεβο.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν
Ποδόσφαιρο 21.08.25

ΑΕΚ: Ελεύθεροι μετά το πέρας της αναμέτρησης με την Άντερλεχτ οι 30 οπαδοί της που προσήχθησαν

Οι Αρχές των Βρυξελλών αναμένεται να αφήσουν ελεύθερους τους 30 οπαδούς της ΑΕΚ μετά την ολοκλήρωση του αγώνα με την Άντερλεχτ για τα πλέι οφ του Conference League.

Σύνταξη
Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο
Και γιατί όχι; 21.08.25

Τα παιδιά κάνουν εργασίες με ΑΙ, θετικό ή αρνητικό; Μάλλον περίπλοκο

Με προβληματισμό αντιμετωπίζουν οι γονείς την ΑΙ όσον αφορά τα σχολικά μαθήματα των παιδιών τους, καθώς η χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης για εργασίες έχει αυξηθεί κατακόρυφα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes
Ελλάδα 21.08.25

Τούρκικη μαφία: Ποιοι είναι οι 6 Τούρκοι που έκαναν χλιδάτη ζωή στη Ελλάδα – Ο μαφιόζος Ρέιζ και η θωρακισμένη Mercedes

Αρχηγός μιας από της μεγαλύτερες συμμορίες της τουρκικής μαφίας φέρεται να είναι ο 29χρονος με το όνομα Ρέιζ που συνελήφθη μαζί με άλλους 5 Τούρκους στην Αττική

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

