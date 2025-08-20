Είπε «αντίο» στο ποδόσφαιρο ο Μπράουν Ιντέγε (pic)

Ο Μπράουν Ιντέγε έβαλε τέλος στην ποδοσφαιρική του καριέρα στα 36 του χρόνια, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του στα social media, ευχαριστώντας τους πάντες για αυτό το «ταξίδι».

Ο Νιηγριανός σέντερ φορ πέρασε και από τα μέρη μας φορώντας την φανέλα αρχικά του Ολυμπιακού, με τον οποίο είχε σε 65 συμμετοχές 28 γκολ και 10 ασίστ. Οι επιδόσεις του στο Λιμάνι, μάλιστα, του χάρισαν και μια μεταγραφή στην Κίνα με ένα πολύ υψηλό συμβόλαιο.

Έπειτα, επέστρεψε και πάλι στην Ελλάδα για λογαριασμό του Άρη, καταγράφοντας 31 συμμετοχές, ενώ έστειλε 10 φορές τη μπάλα στα δίχτυα, παίρνοντας έπειτα μεταγραφή για την τουρκική Γκαζτεπέ.

Ήταν και διεθνής με την Εθνική ομάδα της Νιγηρίας με την οποία αγωνίστηκε 27 φορές, σκοράροντας έξι φορές, ενώ κατέκτησε και το Κύπελλο Εθνών Αφρικής το 2013.

