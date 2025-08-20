Νεκρός εντοπίστηκε 37χρονος στο σπίτι του στον Πύργο

Σε σοκ είναι ο Πύργος μετά την είδηση του θανάτου ενός 37χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του μέσα στην οικία του.

Υπό έρευνα ο θάνατος του 37χρονου στον Πύργο

Σύμφωνα με όσα αναφέρει το patrisnews, ο 37χρονος δεν είχε δώσει σημεία ζωής από το βράδυ της Τρίτης, γεγονός που ανησύχησε συγγενείς και φίλους του, οι οποίοι άρχισαν να τον αναζητούν. Το απόγευμα της Τετάρτης, αστυνομικοί μετέβησαν στο σπίτι του και, δυστυχώς, τον εντόπισαν νεκρό.

Η αστυνομία εξετάζει τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες πίσω από τον θάνατό του.