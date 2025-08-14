Αχαΐα: Τη ζωή του έχασε 83χρονος που παρασύρθηκε από το αγροτικό του
Τραγωδία σημειώθηκε στην Αχαΐα, όταν 83χρονος σκοτώθηκε αφού παρασύρθηκε από το αγροτικό του
Σοκαριστικό δυστύχημα έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης στα Θωμέικα Ερυμάνθου, στην Αχαΐα, όταν ένας 83χρονος παρασύρθηκε από το αγροτικό του όχημα και πέθανε.
Τραγωδία στην Αχαΐα
Ο ηλικιωμένος, κάτοικος Λακκόπετρας, βρέθηκε κάτω από το πίσω μέρος του οχήματος, το οποίο τον παρέσυρε, προκαλώντας τον θανάσιμο τραυματισμό του, σύμφωνα με όσα αναφέρει το tempo24.news.
Στο σημείο έσπευσε η Πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό του.
