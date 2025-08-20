Φορολογικό σαφάρι για κρυφά εισοδήματα

Σχέδιο για τον εντοπισμό φορολογουμένων με κρυφά εισοδήματα εντός και εκτός Ελλάδας ενεργοποιεί η ΑΑΔΕ, δρομολογώντας εκτεταμένες διασταυρώσεις ώστε μέχρι το τέλος του έτους να σταλούν ραβασάκια με φόρους για νέες και παλιές «αμαρτίες».

Οι έλεγχοι πατούν πάνω στα στοιχεία των φετινών φορολογικών δηλώσεων αλλά και σε δεδομένα προηγούμενων χρήσεων, με ιδιαίτερη έμφαση σε περιπτώσεις όπου υπάρχουν ενδείξεις φοροδιαφυγής. Στην πρώτη γραμμή βρίσκονται οι ανοιχτές υποθέσεις του 2019, οι οποίες παραγράφονται στο τέλος της χρονιάς, με τις υπηρεσίες της ΑΑΔΕ να έχουν λάβει εντολή να ελεγχθούν άμεσα. Μετά την ολοκλήρωση των διασταυρώσεων θα σταλούν κλήσεις στους φορολογούμενους προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις και όσοι δεν πείσουν τις φορολογικές Αρχές θα βρεθούν αντιμέτωποι με καταλογισμό φόρων και προστίμων.

Υποθέσεις

Στο στόχαστρο των ελεγκτών της ΑΑΔΕ βρίσκονται:

Όσοι δηλώνουν εισοδήματα 10.000-20.000 ευρώ, αλλά οι δαπάνες διαβίωσης που εμφανίζουν είναι δυσανάλογα υψηλές και ασύμβατες με το εισοδηματικό τους προφίλ. Η ΑΑΔΕ έχει ήδη ανοίξει πάνω από 1.000 τραπεζικούς λογαριασμούς, εντοπίζοντας περιπτώσεις με μεγάλες αποκλίσεις ανάμεσα σε δηλωθέντα εισοδήματα και καταθέσεις.

Οι ελεγκτές επιστρατεύουν έμμεσες τεχνικές ανάλυσης ρευστότητας, καθαρής θέσης, τραπεζικών κινήσεων και δαπανών σε μετρητά για να εκτιμήσουν τον αναλογούντα φόρο. Στην πρώτη γραμμή εργαλείων βρίσκεται το αυτοματοποιημένο σύστημα BANCAPP, που αντλεί τραπεζικά στοιχεία και τα συσχετίζει με τις φορολογικές δηλώσεις, αποκαλύπτοντας περιπτώσεις με υψηλές καταθέσεις και χαμηλές δηλώσεις στην Εφορία.

Οι φορολογούμενοι που θα κληθούν να εξηγήσουν τις αποκλίσεις και δεν θα καταφέρουν να αποδείξουν τη νομιμότητα των ποσών τους θα βρεθούν αντιμέτωποι με φόρο 33% στη διαφορά εισοδήματος, πρόστιμο 50% στη διαφορά φόρου και προσαυξήσεις για εκπρόθεσμη καταβολή.

Όσοι αποκτούν εισοδήματα από το εξωτερικό αλλά «ξεχνούν» να τα δηλώσουν, με την ΑΑΔΕ να ρίχνει φως και σε τόκους εξωτερικού –που υποδηλώνουν μεγάλα υπόλοιπα– αλλά και σε συντάξεις και μισθούς που έρχονται από έξω.

Όσοι δεν υπέβαλαν στην ώρα τους φορολογική δήλωση. Διάταξη που ψηφίστηκε πρόσφατα ορίζει πως εάν ο φορολογούμενος δεν υποβάλλει εμπροθέσμως φορολογική δήλωση, ο προσδιορισμός του φόρου δύναται να γίνεται με έκδοση πράξης εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου με βάση κάθε στοιχείο που έχει στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση (εκτιμώμενος προσδιορισμός φόρου) και αφορά ιδίως το επίπεδο διαβίωσης του φορολογουμένου, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητάς του ή ομοειδείς επιχειρηματικές ή επαγγελματικές δραστηριότητες.

Εάν, μετά την έκδοση της πράξης αυτής, ο φορολογούμενος υποβάλει φορολογική δήλωση, η πράξη αυτή παύει να ισχύει αυτοδικαίως. Αυτό σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι που δεν ήταν συνεπείς στο ραντεβού τους με την Εφορία θα βρεθούν αντιμέτωποι με εκτιμώμενο προσδιορισμό φόρου, ο οποίος ακυρώνεται απευθείας με την υποβολή τής –εκπρόθεσμης πλέον και με προσαυξήσεις– φορολογικής δήλωσης.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι με αδήλωτα αναδρομικά και αποδοχές, φορολογούμενοι με αποδοχές από το εξωτερικό, ιδιοκτήτες ακινήτων με αδήλωτα εισοδήματα, επαγγελματίες που υποβάλλουν μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά έχουν σημαντική δραστηριότητα. Κατά προτεραιότητα ελέγχονται οι ανοιχτές φορολογικές υποθέσεις του 2019 οι οποίες παραγράφονται στο τέλος του έτους.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έχει δώσει η ΑΑΔΕ, οι εφοριακοί ελέγχουν και διασταυρώνουν:

– Τα ηλεκτρονικά αρχεία βεβαιώσεων αποδοχών ή συντάξεων, αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα.

– Διαθέσιμα στοιχεία που αφορούν λοιπά εισοδήματα και αντικειμενικές δαπάνες διαβίωσης ή απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, τα οποία αποστέλλονται ετησίως ή περιλαμβάνονται στην τελευταία προ του έτους για το οποίο εκδίδεται πράξη εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου υποβληθείσα δήλωση φόρου εισοδήματος και στην περιουσιακή κατάσταση του εκάστοτε έτους, όπως αυτή προκύπτει από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Περιουσιολογίου της ΑΑΔΕ.

– Την ηλεκτρονική βάση δεδομένων, που είναι διαθέσιμη στην ΑΑΔΕ και δύναται να αφορά την άσκηση επαγγελματικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας, καθώς επίσης και στοιχεία που λήφθηκαν στο πλαίσιο της ανταλλαγής πληροφοριών για την εφαρμογή της διεθνούς διοικητικής συνεργασίας στο πεδίο της άμεσης φορολογίας.

Ποιες υποθέσεις παραγράφονται στις 31 Δεκεμβρίου 2025:

– Οι υποθέσεις φορολογίας εισοδήματος και ΦΠΑ του φορολογικού έτους 2019. Οι συγκεκριμένες υποθέσεις υπάγονται στον κανόνα της 5ετούς παραγραφής. Αν δεν είχε υποβληθεί δήλωση το 2020 για τα εισοδήματα του 2019, η Φορολογική Διοίκηση θα εκδώσει πράξεις εκτιμώμενου προσδιορισμού φόρου εισοδήματος εφόσον έχει στοιχεία από τα οποία προκύπτει φορολογητέα ύλη και ποσό φόρου προς καταβολή άνω των 30 ευρώ.

– Υποθέσεις φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών που αφορούν ακίνητα τα οποία δεν εντάσσονται στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξίας και δεν έχει γίνει δεκτή από τον φορολογούμενο η προεκτίμηση – προσωρινή αξία της ΔΟΥ/ΚΕΦΟΚ.

– Υποθέσεις επιχειρήσεων που δήλωσαν ψευδή στοιχεία είτε για τα ακαθάριστα έσοδά τους είτε για τις δαπάνες που πραγματοποίησαν εντός του 2019.

– Υποθέσεις φορολογουμένων που δήλωσαν ανακριβώς ή δεν δήλωσαν αναδρομικά ποσά αποδοχών τα οποία εισπράχθηκαν εντός του 2019 και αφορούσαν παλαιότερα έτη.

– Απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας του 2020.

