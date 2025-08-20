Τετάρτη 20 Αυγούστου 2025
Στο μυαλό του τζιχαντιστή
Opinion 20 Αυγούστου 2025 | 05:20

Στο συναρπαστικό θρίλερ του Abir Mukherjee «Hunted», Vintage 2024 αποκαλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια το σκεπτικό, οι μέθοδοι αλλά και η ψυχολογική προσέγγιση των απλών πιστών μουσουλμάνων από τους μυημένους τζιχαντιστές

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Είναι πολύ σπάνιες οι περιπτώσεις που σε κάποιο βιβλίο γίνεται λεπτομερής ανάλυση του σκεπτικού, των μεθόδων αλλά και της ψυχολογικής προσέγγισης των απλών πιστών μουσουλμάνων από τους μυημένους τζιχαντιστές προσηλυτιστές τους. Στο συναρπαστικό θρίλερ του Abir Mukherjee «Hunted», Vintage 2024 («Καταδιωκόμενος»), αποκαλύπτεται με κάθε λεπτομέρεια η σχετική διαδικασία.

Χωρίς βαρετές ακαδημαϊκές ορολογίες και επιστημονικές περιγραφές, πάντα στα πλαίσια μιας αγωνιώδους και συναρπαστικής περιπέτειας, έρχεται στο φως όλη η περίπου διαβολική μεθοδολογία με την οποία ανυποψίαστα κορίτσια, από απλές νοτιοασιατικές μουσουλμανικές οικογένειες (εδώ από το Μπανγκλαντές) πέφτουν στα δίχτυα έμπειρων, εκπαιδευμένων, ισλαμιστών και γίνονται – χωρίς να το γνωρίζουν – μέλη ομάδων αυτοκτονίας, που σκορπίζουν τον θάνατο σε ανύποπτους άλλους πολίτες.

Μια κοπέλα –κεντρικό πρόσωπο της πλοκής– μυήθηκε όταν, ψάχνοντας στοιχεία για μια έρευνά της για τις κοινωνικές εξελίξεις και ιδιαίτερα για ομάδες πίεσης και για ριζοσπαστικοποιήσεις on line, ήρθε σε επαφή με περιβαλλοντικές οργανώσεις και με φανατικούς του κλίματος. Τότε, επικοινώνησε ηλεκτρονικά μαζί της κάποιος τρίτος που εισηγήθηκε να μελετήσει τα ακραία κείμενα των ισλαμιστών και τις ανακοινώσεις οπαδών του χαλιφάτου και του ισλαμικού κράτους (ISIS). Μετά από αυτά, ο ίδιος «ηλεκτρονικός φίλος» πρότεινε να μιλήσει η κοπέλα αυτή με μια πιο εξειδικευμένη στα θέματα αυτά γυναίκα.

Από τότε όλα άρχισαν να αλλάζουν. Επιβλητική, η γυναίκα αυτή, σαν εκφραστής κρυμμένων αληθειών, έδειχνε να γνωρίζει την απόλυτη πραγματικότητα και τον δρόμο για να γίνει ο κόσμος ένα ρεαλιστικά ωραιότερο μέρος. Σύμφωνα με τον συγγραφέα: «Έμοιαζε να έχει όλες τις απαντήσεις. Σαν να της έχουν αποκαλυφθεί από κάποια θεότητα. Σαν να βγήκαν από το Βιβλίο των Κρίσεων, επιφορτισμένες από τον Ύψιστο για να διορθώσουν τα πάντα. Ήταν σαν τον ήλιο στο κέντρο του συστήματος, προσφέροντας φως και ζωή παντού… Ασκώντας έτσι μια ακατανίκητη  έλξη, από την οποία ήταν αδύνατον κάποιος να αποκοπεί» (σελ. 88).

Και συνεχίζει πιο κάτω, δείχνοντας την εξάρτηση πλέον των νεοφώτιστων από την γκουρού τους: «Βαθιά μέσα της, αυτή ήταν σαν να καταλάβαινε τα πάντα. Είχε ήδη θέσει κάθε ερώτημα που θα μπορούσε κανείς να διατυπώσει και είχε εύκολα καταλήξει στην αλήθεια. Κι όταν εξηγούσε κάτι ήταν σαν να ένιωθες μέσα σου πως ήταν το απόλυτα σωστό, αλλά που γνώριζες πως ποτέ εσύ δεν θα μπορούσες έτσι να το εκφράσεις… Δεν είχε αιχμαλωτισθεί από αυτήν από την πρώτη στιγμή που τη βρήκε; Δεν είχε γοητευθεί από τα λόγια της, εκφράζοντας το ίδιο πάθος –την ίδια πίστη– την  ίδια αγνή σιγουριά πως ό,τι έλεγε ήταν αληθινό και σωστό και πως, μέσω αυτής, θα πετύχαινε και τους στόχους και τον εξαγνισμό της;» (σελ. 117).

Μέσα από ένα πυκνό σε πλοκή, χαρακτήρες και εκπλήξεις μυθιστόρημα διαφαίνεται ο σύνθετος κόσμος των Ασιατών πιστών, που ζώντας σε μια δυτική κοινωνία, που τους αντιμετωπίζει όμως με καχυποψία, διευκολύνει το ολίσθημά τους σ’ έναν θεωρητικά ιδανικό κόσμο που τους οδηγεί στο αδιέξοδο και την, ακούσια πολλές φορές, θυσία. Ένα βιβλίο χρήσιμο σε όλους που ανοίγει τα μάτια σε τραγικές πραγματικότητες.

ΥΓ: Και μια και συζητάμε για βιβλία, αξίζει τον κόπο να πάρει κάποιος στα χέρια του το εξαιρετικό πρόσφατο έργο του Κωστή Σταμπολή «Η Ελλάδα στη Νέα Ενεργειακή Εποχή» (Αίολος, 2024). Μέσα στο κλίμα της αδικαιολόγητα υστερικής μόδας για την κλιματική αλλαγή, ο Σταμπολής ισορροπημένα παρουσιάζει την ουσία του προβλήματος, εκφράζοντας τις εύλογες αντιρρήσεις του για τα ανθρωπογενή, υποτίθεται, αίτια της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας. Εξηγώντας τις αμφιβολίες της επιστήμης για τα αίτια των αλλαγών στο κλίμα, καταλύει την απόλυτη σιγουριά των εχθρών της αγοράς. Παρά τον όγκο του βιβλίου και τα τεχνικά θέματα που πραγματεύεται παραμένει προσιτό στον μέσο αναγνώστη και τον διευκολύνει να καταλάβει ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα της εποχής μας.

Business
ΕΛΒΟ: Χωρίς παραγωγή μετά το πωλητήριο αλλά με κινητικότητα σε ιδιοκτήτες

Cookie jarring: Μήπως είμαστε το συναισθηματικό του σνακ;

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Κρατά το στέμμα των αποδόσεων παρά τις διορθώσεις

Opinion
Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές
Editorial 19.08.25

Άδωνι Γεωργιάδη το ΕΣΥ που υπονομεύεις το κρατούν όρθιο οι γιατροί και οι νοσηλευτές

Ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης ουσιαστικά καπηλεύεται την εκτίμηση των πολιτών για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές που στηρίζουν το δημόσιο σύστημα υγείας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;
Στρατηγική κακοδιαχείριση 18.08.25

ΟΠΕΚΕΠΕ και στην έρευνα;

Πληθαίνουν οι καταγγελίες ότι πρακτικές ανάλογες με αυτές του ΟΠΕΚΕΠΕ υπήρξαν και στο πώς χρηματοδοτείται η έρευνα στη χώρα μας

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
«Τρομοκράτες με κάμερες»
Editorial 12.08.25

«Τρομοκράτες με κάμερες»

Όταν οι δημοσιογράφοι στοχοποιούνται και εκτελούνται αυτό κάτι λέει όχι μόνο γι’ αυτούς που τους εκτελούν αλλά και για το τι είναι τελικά η αληθινή δημοσιογραφία και πόση δύναμη έχει

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας
Editorial 10.08.25

Η Γάζα χρειάζεται πολύ περισσότερα από 8,5 τόνους… σωτηρίας

Το να γίνεται μια ρίψη βασικών ειδών διατροφής, δεν απαλλάσσει την ελληνική κυβέρνηση από την ευθύνη που έχει να πιέσει πραγματικά το Ισραήλ να σταματήσει την ανθρωπιστική καταστροφή στη Γάζα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα
Editorial 06.08.25

Η επιστροφή Δημητριάδη δεν σηματοδοτεί επανεκκίνηση αλλά προετοιμασία για την ήττα

Αν τυχόν επιστρέψει ο Γρηγόρης Δημητριάδης στο κέντρο των εξελίξεων της Νέας Δημοκρατίας, θα σημαίνει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αρχίσει ήδη το damage control για την επερχόμενη ήττα

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση σε πολιορκία
Editorial 05.08.25

Κυβέρνηση σε πολιορκία

Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη προσπαθεί να παρουσιάσει μια εικόνα ότι είναι ισχυρή. Όμως, στην πραγματικότητα βρίσκεται υπό πολιορκία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη
Editorial 03.08.25

Πατριώτες, τη χάσαμε τη Σορβόννη

Το γεγονός ότι το βασικό πανεπιστήμιο που ο πρωθυπουργός παρουσίασε ως παράδειγμα για την ποιότητα των ιδιωτικών «παραρτημάτων» δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στα κριτήρια, λέει πολλά για το πώς μεθοδεύτηκε η έλευση των ιδιωτικών σουπερμάρκετ πτυχίων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Συκοφαντώντας την αλληλεγγύη
Δικαίωμα στη διαμαρτυρία 01.08.25

Συκοφαντώντας την αλληλεγγύη

Επικίνδυνες προσπάθειες να δυσφημιστεί, σε διάφορα επίπεδα, η αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Καθεστώς σε κρίση
Editorial 01.08.25

Καθεστώς σε κρίση

Η κυβέρνηση γαντζώνεται στην εξουσία. Όμως, έτσι απλώς βαθαίνει την πολιτική και θεσμική κρίση

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία
Κόσμος 20.08.25

Γάζα: Το Ισραήλ, συνεχίζει τις φονικές επιχειρήσεις – Δεν έχει απαντήσει επίσημα στη νέα πρόταση για εκεχειρία

Η Χαμάς αποδέχτηκε τη νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα - Ο Νετανιάχου ακόμη δεν έχει απαντήσει επίσημα έχοντας διακηρύξει τον στόχο του για κατάληψη της πόλης της Γάζας

Σύνταξη
Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους
Οικονομικό πρόβλημα 20.08.25

Οι Αμερικανοί γυρίζουν στην κουζίνα τους

Η μείωση της κατανάλωσης εκτός σπιτιού, ο φόβος για την οικονομία και η πίεση από τον πληθωρισμό οδηγούν σε πτώση επισκεψιμότητας και αναγκάζουν τις αλυσίδες σε «φθηνά μενού επιβίωσης»

Γεώργιος Μαζιάς
Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου
Αναλυτικό πρόγραμμα 20.08.25

Το Ελληνικό ντοκιμαντέρ έχει την τιμητική του στο 10o Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Καστελλόριζου

Το Beyond Borders Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελλορίζου (24-31 Αυγούστου 2025) αφιερώνει την 10 η επετειακή του έκδοση στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με έμφαση στη σύγχρονη δημιουργία και παραγωγή.

Σύνταξη
Mystreet: Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ
Mystreet 20.08.25

Φρένο στην αυθαιρεσία με ένα κλικ

«ΤΑ ΝΕΑ» παρουσιάζουν αναλυτικά τη νέα εφαρμογή που βγαίνει στον αέρα και μέσα από 20+1 ερωτήσεις απαντούν στο πώς μπορούν οι πολίτες να εντοπίζουν τις παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου, να διαπιστώνουν τις αυθαιρεσίες και να καταγγέλλουν τις παρανομίες

Προκόπης Γιόγιακας
Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ
Bloomberg 20.08.25

Ο κόσμος που χτίζουν Τραμπ, Πούτιν και Σι θυμίζει όλο και περισσότερο Όργουελ

Πώς είναι ο κόσμος που φτιάχνουν οι τρεις μεγάλοι ηγέτες; Μήπως τα σενάρια περί νέας Γιάλτας ή Συμφωνίας του Μονάχου ωχριούν μπροστά στην πραγματικότητα; Και τι θα είχε να πει γι' αυτό ο Όργουελ;

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;
Αρμαγεδδών 20.08.25

Ένα κλίμα ασύγκριτα εχθρικό – Βαδίζουμε προς την έκτη Μεγάλη Εξαφάνιση;

Η εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα με τον ρυθμό που συνεχίζουμε θα μπορούσε να οδηγήσει τον πλανήτη σε μια άλλη Μεγάλη Εξαφάνιση, λένε οι ειδικοί

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Νιγηρία: 13 νεκροί σε επίθεση ενόπλων σε τζαμί παρά τις «ειρηνευτικές» συμφωνίες
Νιγηρία 20.08.25

13 νεκροί σε επίθεση bandits σε τζαμί

Bandits επιτέθηκαν σε τζαμί στην πολιτεία Κατσίνα της Νιγηρίας και σκότωσαν 13 ανθρώπους, σε αντίποινα για επιχείρηση του στρατού που απώθησε απόπειρα επίθεσης στην ίδια περιοχή.

Σύνταξη
Συνομιλίες ανάμεσα στη Συρία και το Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση» και τη «σταθερότητα στην περιοχή»
Παρίσι 20.08.25

Διπλωματικές επαφές Συρίας - Ισραήλ με σκοπό την «αποκλιμάκωση»

Συνομιλίες διεξήχθησαν στο Παρίσι ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της Συρίας και του Ισραήλ, με στόχο την «αποκλιμάκωση» ανάμεσα στις δυο χώρες και την ενίσχυση της «σταθερότητας στην περιοχή».

Σύνταξη
Μεξικό: 6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίστηκαν σε δρόμο – Ανευ προηγουμένου μακάβριο εύρημα για την περιοχή
Μεξικό 20.08.25

6 ανθρώπινα κεφάλια εντοπίζονται σε δρόμο

Αυτοκινητιστές στο Μεξικό εντόπισαν έξι ανθρώπινα κεφάλια σε δρόμο που συνδέει δυο πολιτείες, μακάβριο εύρημα άνευ προηγουμένου για τη συγκεκριμένη περιοχή της χώρας.

Σύνταξη
Ιράν: 1 νεκρός και 9 τραυματίες από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ
Δεν εξουδετερώθηκε 20.08.25

Ιράν: 1 νεκρός από έκρηξη πυρομαχικού που είχε ριφθεί από το Ισραήλ

Ενας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και εννέα τραυματίστηκαν όταν εξερράγη πυρομαχικό το οποίο είχε ριφθεί από το Ισραήλ και δεν εξουδετερώθηκε, κατά τον 12ημερο πόλεμο με το Ιράν.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ
«Επιστροφή στην πατρίδα» 20.08.25

Βενεζουέλα: Η κυβέρνηση ζητά την επιστροφή 66 παιδιών που χωρίστηκαν από τους γονείς τους στις ΗΠΑ

Πρόκειται για παιδιά που παρέμειναν στις ΗΠΑ, ενώ οι μετανάστες γονείς τους απελάθηκαν στη Βενεζουέλα. Έκκληση στη Μελάνια Τραμπ να μεσολαβήσει για να ενωθούν με τις οικογένειές τους.

Σύνταξη
Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)
Champions League 20.08.25

Μεγάλο διπλό για την Πάφο στο Βελιγράδι (2-1) – Βάσεις πρόκρισης με σούπερ Τζόλη για την Μπριζ (3-1, vids)

«Τρελαίνει» κόσμο η Πάφος που πέρασε με 2-1 από το Βελιγράδι επί του Ερυθρού Αστέρα και καλπάζει προς τη League Phase του Champions League. Με δύο ασίστ του Χρήστου Τζόλη η Μπριζ «πάτησε» τη Ρέιντζερς με 3-1, διπλό με το ίδιο σκορ και για την Καραμπάγκ κόντρα στη Φερεντσβάρος.

Σύνταξη
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

