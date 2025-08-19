Τρομακτικό βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο δείχνει ελεύθερο σκοπευτή της ουκρανικής ειδικής μονάδας «Pryvyd» («Φάντασμα») να εξουδετερώνει δύο Ρώσους στρατιώτες με μία μόνο βολή από απόσταση 4 χιλιομέτρων, κοντά στην πόλη Ποκρόβσκ, στην περιφέρεια του Ντονέτσκ.

Πρόκειται, μάλιστα, για παγκόσμιο ρεκόρ, το οποίο επιβεβαιώθηκε από τον ουκρανικό στρατό, ενώ σχετικό οπτικό υλικό δημοσιοποιήθηκε από τον στρατιωτικό αναλυτή Γιούρι Μπούτουσοφ. Σύμφωνα τη New York Post, η βολή εκτελέστηκε με τυφέκιο ουκρανικής κατασκευής τύπου «Alligator», διαμετρήματος 14,5 χιλιοστών, με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης και drones για την καθοδήγηση του στόχου.

Το βλήμα διέσχισε παράθυρο κτιρίου πίσω από το οποίο βρίσκονταν οι δύο Ρώσοι στρατιώτες, τους οποίους και φέρεται να εξουδετέρωσε επί τόπου.

Δείτε το βίντεο με τη βολή

Η απόσταση των 4.000 μέτρων θεωρείται πλέον η μεγαλύτερη καταγεγραμμένη απόσταση επιτυχούς ελεύθερης βολής σε συνθήκες μάχης, ξεπερνώντας το προηγούμενο ρεκόρ των 3.800 μέτρων, το οποίο είχε επίσης καταγραφεί από Ουκρανό ελεύθερο σκοπευτή το 2023, με τη χρήση του τυφεκίου «Lord of the Horizon».

Παλαιότερο ρεκόρ κατείχε Καναδός ελεύθερος σκοπευτής από την ειδική μονάδα Joint Task Force 2, ο οποίος είχε πετύχει στόχο από 3.540 μέτρα στο Αφγανιστάν το 2017.

Το τυφέκιο «Alligator», που χρησιμοποιήθηκε στη βολή, έχει αρχική ταχύτητα βλήματος από 980 έως 1.000 μέτρα ανά δευτερόλεπτο και σχεδιάστηκε από την ουκρανική εταιρεία XADO-Holding, με έδρα το Χάρκοβο. Αν και η επίσημη επιχειρησιακή του εμβέλεια φθάνει τα 2 χιλιόμετρα, το συγκεκριμένο περιστατικό δείχνει τις δυνατότητες του όπλου σε συνδυασμό με προηγμένες τεχνολογίες παρακολούθησης και υποστήριξης βολής.