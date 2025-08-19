Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 71 νεκροί σε τροχαίο δυστύχημα – 17 παιδιά μεταξύ των θυμάτων
Δεκάδες άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην επαρχία Χεράτ στο Αφγανιστάν, όταν λεωφορείο που μετέφερε μετανάστες στην Καμπούλ, συγκρούστηκε με φορτηγό και μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τυλιχθεί στις φλόγες.
Περισσότεροι από 70 άνθρωποι σκοτώθηκαν σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχία Χεράτ του δυτικού Αφγανιστάν. Μεταξύ των θυμάτων είναι και 17 παιδιά.
Σύμφωνα με τις αρχές του Αφγανιστάν, το δυστύχημα σημειώθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης.
Λεωφορείο που μετέφερε στην Καμπούλ μετανάστες, οι οποίοι επρόκειτο να απελαθούν, συγκρούστηκε με ένα φορτηγό και ένα μηχανάκι και τυλίχθηκε στις φλόγες.
Σε δήλωσή του, ο εκπρόσωπος της τοπικής κυβέρνησης στην επαρχία Χεράτ, Αχμαντουλάχ Μουτάκι, επισήμανε ότι οι νεκροί είναι τουλάχιστον 71.
Σύμφωνα με την αστυνομία, αιτία του δυστυχήματος ήταν η υπερβολική ταχύτητα. «Λόγω υπερβολικής ταχύτητας και αμέλειας, το λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και συγκρούστηκε σφοδρά με ένα φορτηγό», ανακοινώθηκε.
