Λύση στο πρόβλημα της ζέστης κατάφεραν να δώσουν οδηγοί ταξί σε μία πόλη στο Αφγανιστάν, κατασκευάζοντας αυτοσχέσια κλιματιστικά, τα οποία τοποθετούνται στην οροφή του οχήματος και διαθέτουν έναν σωλήνα που περνάει τον ψυχρό αέρα μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι θερμοκρασίες ξεπερνούν συχνά τους 40 βαθμούς Κελσίου στη νότια πόλη Κανταχάρ, αλλά οι μονάδες κλιματισμού μέσα στα αυτοκίνητα συχνά χαλάνε, όπως παραπονιούνται οι οδηγοί.

«Αυτό λειτουργεί καλύτερα από το [ενσωματωμένο] κλιματιστικό», δήλωσε ένας οδηγός, ο Abdul Bari, στο πρακτορείο ειδήσεων AFP. «Τα κλιματιστικά ψύχουν μόνο το μπροστινό μέρος. Αυτό το ψυγείο διαχέει τον αέρα σε όλο το αυτοκίνητο».

Ένα βίντεο από το πρακτορείο ειδήσεων δείχνει τον κ. Bari να χρησιμοποιεί κολλητική ταινία για να στερεώσει τον εξαερισμό του ψύκτη στο παράθυρο του ταξί, ενώ ένας βοηθός σκαρφαλώνει στην κορυφή του ταξί για να στερεώσει το σώμα της μονάδας σε αυτό.

🇦🇫 VIDEO: Afghanistan taxi drivers turn to handmade coolers to beat the heat

As temperatures soar in southern Afghanistan, taxi drivers in Kandahar have taken to installing handmade cooling systems on their vehicles to beat the heat. pic.twitter.com/CevZEuFooV

— AFP News Agency (@AFP) July 10, 2025