Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Το βαρύ τίμημα της ειρήνης
Τι αποφασίστηκε στον Λευκό Οίκο • Ο Τραμπ δεν απέκλεισε την αποστολή αμερικανών στρατιωτών στην Ουκρανία
- Πάνω από 5.000 κεραυνοί καταγράφηκαν τη Δευτέρα
- Πρόσκρουση λεωφορείου σε κατοικία στην περιοχή του Παπάγου
- Σταδιακή επιστροφή των αδειούχων του Αυγούστου – Γεμάτα επιστρέφουν τα πλοία σε Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο
- Από το TikTok απευθείας στο λεξικό του Cambridge: Τα «skibidi», «delulu» και «tradwife» ήρθαν για να μείνουν
Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:
Τι αποφασίστηκε στον Λευκό Οίκο
Το βαρύ τίμημα της ειρήνης
• Ο Τραμπ ανακοίνωσε την προετοιμασία συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι • Θα ακολουθήσει τριμερής
• Αμερικανικά όπλα 100 δισ. δολ. θα αγοράσει η Ουκρανία με ευρωπαϊκά χρήματα
• Τι είπαν οι άλλοι ηγέτες για το τέλος του πολέμου και τις εγγυήσεις ασφαλείας
==========
Ετοιμη η νέα πλατφόρμα My Street
Δεν είναι πάντα νόμιμα τα τραπεζάκια έξω
20+1 ερωτήσεις και απαντήσεις για:
• το πώς θα γίνουν προσβάσιμα τα πεζοδρόμια για τα ΑμεΑ
• πώς θα εντοπίζονται οι παράνομες καταλήψεις του δημόσιου χώρου
• πώς θα διαπιστώνονται οι αυθαιρεσίες • πώς θα καταγγέλλονται οι παρανομίες
==========
Πολιτικό παρασκήνιο
Πότε κλείνει η ανάκριση για τα Τέμπη
Γιατί το ΠΑΣΟΚ ανοίγει πόλεμο στατιστικών
==========
Νοσοκομεία
Πότε η αξιολόγηση θα διώχνει διοικητές
==========
Τι προβλέπει
Η Χαμάς δέχθηκε συμφωνία εκεχειρίας
==========
Νέο άλμπουμ
Η Τέιλορ Σουίφτ θέλει να σπάσει τα ρεκόρ της
==========
ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»
Ολυμπιακός
Από τα φιλικά βασικός στην πρεμιέρα ο Πνευμονίδης
Τσιμίκας
Ετοιμάζεται για το μεγάλο αντίο στη Λίβερπουλ
Εθνική μπάσκετ
Γιάννης Vs Πορζίνγκις σε μάχη από το ΝΒΑ
- Ουκρανία: «Εντός δέκα ημερών» η επισημοποίηση των εγγυήσεων ασφαλείας από τη Δύση, δηλώνει ο Ζελένσκι
- Ιράν: Ενας νέος πόλεμος με το Ισραήλ «μπορεί να ξεσπάσει ανά πάσα στιγμή»
- ΛΔ Κονγκό: Σφαγή δεκάδων ανθρώπων, ανάμεσά τους παιδιά, με ματσέτες και αξίνες από τζιχαντιστές
- Κύπρος: Επίσκεψη της προσωπικής απεσταλμένης του ΓΓ του ΟΗΕ – Συνάντηση με Χριστοδουλίδη και Τατάρ
- ΗΠΑ: Ακυρώνουν τις βίζες 6.000 και πλέον ξένων φοιτητών – Πολλοί αντιτάχθηκαν στον πόλεμο του Ισραήλ στη Γάζα
- Κίνα: Εντονη αντίδραση του Πεκίνου για δηλώσεις του γερμανού ΥΠΕΞ που υποκινούν «αντιπαραθέσεις»
