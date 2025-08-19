Κέρκυρα: 11χρονος στο νοσοκομείο – Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό
Φουσκωτό σκάφος και τζετ σκι συγκρούστηκαν στα ανοιχτά της παραλίας του Ίσσου στην Κέρκυρα. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ελαφρά ένα 11χρονο παιδί, επιβάτης του τζετ σκι.
- Ξύλινη εκκλησία «μετακινήθηκε» για να σωθεί από την καθίζηση
- Την Πέμπτη η κηδεία του καθηγητή Χρυσόστομου Σταμούλη - Η έκκληση της οικογένειας
- Απόπειρα ασέλγειας από οδηγό ταξί κατήγγειλε 30χρονη - Ο άνδρας αναζητείται από την ΕΛ.ΑΣ.
- Η Βρετανία υπαναχωρεί από την απαίτηση για «πίσω πόρτα» στα δεδομένα των χρηστών της Apple
Ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της παραλίας του Ίσσου στην Κέρκυρα, όταν τζετ σκι με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένα 11χρονο παιδί από τη Γερμανία, που επέβαινε στο τζετ σκι.
Δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί και ο 11χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική στην Κέρκυρα για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.
Οι χειριστές τόσο του τζετ σκι όσο και του φουσκωτού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.
- Δεν κάνει βήμα πίσω ο Ίσακ – Περιμένει στη… γωνία η Λίβερπουλ
- ΝΑΤΟ: Διχασμένοι οι Ευρωπαίοι για τις στρατιωτικές δαπάνες
- Η Φίνος Φιλμ τιμά με μια νοσταλγική ανάρτηση την Παγκόσμια Ημέρα Φωτογραφίας – «Ένα αυθόρμητο κλικ»
- Κάλεσμα του Αντετοκούνμπο για το Ακρόπολις: «Αύριο όλοι στο γήπεδο» (vid)
- Ο Πούτιν πρότεινε η συνάντηση με τον Ζελένσκι να γίνει στη Μόσχα – Η απάντηση του Ουκρανού προέδρου
- Σουηδία: Ξύλινη εκκλησία πήρε τον δρόμο της μετανάστευσης για να σωθεί από την καθίζηση
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις