Κέρκυρα: 11χρονος στο νοσοκομείο – Τζετ σκι συγκρούστηκε με φουσκωτό

Ατύχημα σημειώθηκε ανοιχτά της παραλίας του Ίσσου στην Κέρκυρα, όταν τζετ σκι με δύο επιβαίνοντες συγκρούστηκε με φουσκωτό σκάφος. Το αποτέλεσμα ήταν να τραυματιστεί ένα 11χρονο παιδί από τη Γερμανία, που επέβαινε στο τζετ σκι.

Δεν υπήρξαν άλλοι τραυματισμοί και ο 11χρονος μεταφέρθηκε σε ιδιωτική κλινική στην Κέρκυρα για να του παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.

Οι χειριστές τόσο του τζετ σκι όσο και του φουσκωτού σκάφους οδηγήθηκαν στο Λιμεναρχείο Κέρκυρας για να καταθέσουν σχετικά με το περιστατικό.