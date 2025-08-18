Η ιστορική βίλα του Βέρντι περιήλθε στην ιδιοκτησία του ιταλικού κράτους – Η νομική διαμάχη με τους κληρονόμους

Ο υπουργός Πολιτισμού της Ιταλίας, Αλεσάντρο Τζούλι, επισκέφθηκε την βίλα όπου ο Τζουζέπε Βέρντι φιλοτέχνησε μερικές από τις πιο διάσημες όπερες του, σε μια προσπάθεια να δείξει τη δέσμευση της κυβέρνησης για την αναστήλωση της εγκαταλελειμμένης κατοικίας του Ιταλού συνθέτη.

Όπως αναφέρει η The Art Newspaper, τον Ιούλιο του τρέχοντος έτους, ο Τζούλι επισκέφθηκε μια σειρά από τοποθεσίες κοντά στην Πιατσέντσα, πόλη της Βορειοδυτικής Ιταλίας, που σχετίζονται με τον Βέρντι, συμπεριλαμβανομένης της κατοικίας στο χωριό Sant’Agata, όπου ο συνθέτης έζησε για σχεδόν πέντε δεκαετίες και συνέθεσε όπερες όπως η Αΐντα και ο Οθέλλος.

Ο Βέρντι αγόρασε τη βίλα το 1848 και μετακόμισε εκεί με τη δεύτερη σύζυγό του, Τζουζεπίνα Στρεπόνι, τρία χρόνια αργότερα. Πριν κλείσει, η βίλα Βέρντι διοικούνταν για χρόνια από τον Αντζιόλο Καράρα Βέρντι και λειτούργησε εν μέρει ως μουσείο, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να περιηγηθούν σε δωμάτια, μεταξύ των οποίων και ένα που περιείχε το κρεβάτι και άλλα έπιπλα από το δωμάτιο του ξενοδοχείου στο Μιλάνο όπου πέθανε ο Βέρντι.

Τι συμβαίνει με τους κληρονόμους

Αφού οι κληρονόμοι ανακοίνωσαν τα σχέδιά τους να βγάλουν σε δημοπρασία τη βίλα, η κυβέρνηση άσκησε το δικαίωμα προτίμησης και διέθεσε 20 εκατομμύρια ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2023, το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι θα κατασχέσει το ακίνητο εντός 180 ημερών -γεγονός που ματαίωσε την πώληση.

Η εφημερίδα Gazzetta di Parma ανέφερε ότι δεν έχουν εκδοθεί επίσημες ενημερώσεις σχετικά με την πρόοδο της αποκατάστασης, ούτε σχετικά με την κατάσταση των διαπραγματεύσεων αποζημίωσης με τους κληρονόμους. «Φαίνεται ότι υπάρχει μικρή επιθυμία για επικοινωνία», έγραψε, αναφερόμενη στο υπουργείο Πολιτισμού.

«Η βιβλιοθήκη του μαέστρου και της Στρεπόνι μεταφέρθηκε στο κρατικό αρχείο της Πιατσέντσα[…]και πραγματοποιήθηκε τουλάχιστον μία επιθεώρηση στο εσωτερικό της Villa Sant’Agata», καθώς δύο από τους κληρονόμους δεν έχουν ακόμη υπογράψει την πρόταση αποζημίωσης που κοινοποιήθηκε στους δικηγόρους τους από το υπουργείο, ανέφερε η εφημερίδα τον Ιούλιο.

Ενώ δύο από τους τέσσερις κληρονόμους του Βέρντι αποδέχτηκαν την προσφορά του κράτους, η Μαρία Μερσέντες και ο Αντζιόλο Καράρα Βέρντι την απέρριψαν, θεωρώντας το ποσό ανεπαρκές.

Ο Τζιανάντονιο Μπέλι, δικηγόρος της οικογένειας Καράρα Βέρντι, δήλωσε στην εφημερίδα The Art Newspaper ότι μια επιτροπή που εκπροσωπούσε τους δύο διαφωνούντες κληρονόμους, το υπουργείο και την πόλη της Πιατσέντσα, επρόκειτο να καθορίσει την τελική αποζημίωση μέχρι τον Ιούνιο. «Στη συνέχεια ζήτησαν 90 επιπλέον ημέρες για να ολοκληρώσουν τη διαδικασία», υποστήριξε.

Το υπουργείο Πολιτισμού ανακοίνωσε ότι η αναστήλωση της βίλας θα εποπτευθεί από μια ομάδα τοπικών αρχών, συμπεριλαμβανομένης της περιφέρειας Εμίλια-Ρομάνια και της πόλης Πιατσέντσα, αλλά δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες.

*Με πληροφορίες από: The Art Newspaper | Gazzetta di Parma | Guardian