Μια πρόσκαιρη, «φθινοπωρινή» μεταβολή, με βροχές, καταιγίδες και έντονη κεραυνική δραστηριότητα σε μεγάλο τμήμα της επικράτειας, θα παρουσιάσει σήμερα ο καιρός, όπως επισημαίνει ο Κώστας Λαγουβάρδος, μετεωρολόγος – διευθυντής ερευνών στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

«Μετά τη χθεσινή ημέρα, την Κυριακή, όπου είχαμε εκδήλωση αστάθειας, αλλά περιορισμένη, κυρίως στη βορειοδυτική Ελλάδα, η Δευτέρα, σήμερα, θα είναι μια μέρα που θα έχουμε αρκετά εκτεταμένη αστάθεια τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στις περισσότερες περιοχές της ηπειρωτικής χώρας. Θα έχουμε εκδήλωση βροχών και καταιγίδων το μεσημέρι και το απόγευμα, με πιο έντονα φαινόμενα να προβλέπονται στις περιοχές της Ηπείρου, της Δυτικής Θεσσαλίας, καθώς και της Στερεάς, ενώ υπάρχει πιθανότητα και για την Πελοπόννησο» λέει στο Orange Press Agency ο κ. Λαγουβάρδος.

Καιρός: Καμπανάκι Λαγουβάρδου για κεραυνούς – Πού απαιτείται προσοχή

Σύμφωνα με τον κ. Λαγουβάρδο τα σημερινά φαινόμενα χρήζουν προσοχής και λόγω των κεραυνών που αναμένονται. Όπως εξηγεί, «θέλει ιδιαίτερη προσοχή, γιατί αυτές οι καταιγίδες συνοδεύονται από κεραυνική δραστηριότητα. Λόγω εποχής, πολλοί ακόμα βρίσκονται σε θερινούς προορισμούς, σε σημεία με μεγάλο υψόμετρο ή σε εξορμήσεις στα βουνά, που θέλουν πολλή προσοχή, σήμερα Δευτέρα, λόγω της αναμενόμενης κεραυνικής δραστηριότητας και των καταιγίδων που θα εκδηλωθούν το μεσημέρι και το απόγευμα».

Η αστάθεια, προσθέτει κλείνοντας ο Κώστας Λαγουβάρδος, «θα συνεχιστεί και την Τρίτη, αλλά πιο περιορισμένη, κυρίως στα κεντρικά και τα νότια. Δεν αποκλείεται να έχουμε και κάποια βροχή, κάποια μπόρα, και στα βόρεια της Αττικής. Από την Τετάρτη και μετά όμως, τα φαινόμενα θα σταματήσουν στις περισσότερες περιοχές της χώρας και η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακή άνοδο προς το τέλος της εβδομάδας».