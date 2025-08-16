newspaper
16.08.2025 | 23:35
Συνελήφθη 26χρονος για ξυλοδαρμό - Επιτέθηκε και σε αστυνομικό
Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ για τις πωλήσεις τσιπ AI στην Κίνα
Διεθνής Οικονομία 16 Αυγούστου 2025 | 23:17

Δημοκρατικοί εναντίον Τραμπ για τις πωλήσεις τσιπ AI στην Κίνα

Η Nvidia δήλωσε ότι «το H20 δεν θα ενίσχυε τις στρατιωτικές δυνατότητες οποιουδήποτε»

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Spotlight

Έξι Γερουσιαστές των Δημοκρατικών, με ανοιχτή επιστολή τους, κάλεσαν τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να επανεξετάσει την απόφασή του να επιτρέψει στις εταιρείες τεχνολογίας Nvidia και Advanced Micro Devices (AMD) την πώληση ημιαγωγών τεχνητής νοημοσύνης (τσιπ AI) στην Κίνα. Η συμφωνία, που ανακοινώθηκε στις 11 Αυγούστου, προβλέπει την παραχώρηση αδειών εξαγωγής με αντάλλαγμα το 15% των εσόδων από τις πωλήσεις προς την αμερικανική κυβέρνηση.

Την επιστολή υπογράφουν οι Γερουσιαστές Τσακ Σούμερ, Μαρκ Γουόρνερ, Τζακ Ριντ, Τζιν Σαχίν, Κρίστοφερ Κουνς και Ελίζαμπεθ Γουόρεν. Σε αυτήν, εκφράζουν σοβαρές ανησυχίες, τονίζοντας πως «η εθνική μας ασφάλεια και η στρατιωτική μας ετοιμότητα βασίζονται στην ικανότητα των Αμερικανών καινοτόμων να παράγουν την καλύτερη τεχνολογία στον κόσμο». Υποστηρίζουν ότι η παραχώρηση πρόσβασης σε αυτές τις τεχνολογίες σε αντιπάλους υπονομεύει το στρατηγικό πλεονέκτημα των ΗΠΑ.

«Η προθυμία που επιδεικνύεται σε αυτή τη συμφωνία να “διαπραγματευτούμε” το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αμερικής, το οποίο είναι το κλειδί για την εθνική μας ασφάλεια, με αντάλλαγμα ουσιαστικά μια προμήθεια, προκαλεί σοβαρή ανησυχία», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή. Οι Γερουσιαστές προειδοποιούν ότι η πώληση προηγμένων τσιπ AI, όπως τα H20 της Nvidia και τα MI308 της AMD, θα μπορούσε να ενισχύσει τα στρατιωτικά συστήματα της Κίνας.

Τι λέει η Nvidia

Από την πλευρά της, η Nvidia απέρριψε τους ισχυρισμούς, με εκπρόσωπό της να δηλώνει στο CNBC ότι «το H20 δεν θα ενίσχυε τις στρατιωτικές δυνατότητες οποιουδήποτε». Οι Γερουσιαστές ζητούν από την κυβέρνηση Τραμπ μια λεπτομερή απάντηση έως την Παρασκευή, 22 Αυγούστου, σχετικά με την τρέχουσα συμφωνία για τα τσιπ AI.

Παρά την έγκριση των πωλήσεων από τον Τραμπ, η Κίνα φαίνεται να μην υποδέχεται την Nvidia με ανοιχτές αγκάλες. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, το Πεκίνο προτρέπει τις κινεζικές εταιρείες τεχνολογίας να αποφεύγουν την αγορά αμερικανικών τσιπ. Μάλιστα, ρεπορτάζ του The Information ανέφερε ότι οι ρυθμιστικές αρχές της Κίνας έδωσαν εντολή σε κολοσσούς όπως η ByteDance, η Alibaba και η Tencent να αναστείλουν τις αγορές τσιπ της Nvidia μέχρι να ολοκληρωθεί έλεγχος εθνικής ασφαλείας.

Πηγή: ΟΤ

World
WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

WSJ: «Ναι» Πούτιν στην παρουσία δυτικών στρατευμάτων στην Ουκρανία

Vita.gr
Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

Ενεργειακά βαμπίρ: Πώς θα προστατευθείτε;

World
Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

Μόδα: Ποια ειναι τα μεγαλύτερα deals που άλλαξαν την αγορά το 2025

