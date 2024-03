Η Nvidia παρουσίασε την πιο ισχυρή κάρτα γραφικών που έχει φτιαχτεί ποτέ στην ιστορία.

Η αμερικανική εταιρεία κατασκευής τσιπ στοχεύει να εδραιώσει τη θέση της εν μέσω έκρηξης της τεχνητής νοημοσύνης φέρνοντας το Blackwell B200 GPU που έχει ακραία απόδοση 20 petaflops (ένα petaflop ισοδυναμεί με ένα τετράκις εκατομμύριο πράξεις ανά δευτερόλεπτο).

Η αρχιτεκτονική του Blackwell περιλαμβάνει 208 δισεκατομμύρια τρανζίστορ και μπορεί να υποστηρίξει τρισεκατομμύρια παραμέτρους για την εκπαίδευση μεγάλων γλωσσικών μοντέλων, μια τεχνολογία που τροφοδοτεί τη τεχνητή νοημοσύνη.

«Πρόκειται για την πιο προηγμένη GPU στον κόσμο που παράγεται σήμερα. Ο ενθουσιασμός είναι πραγματικά εκτός των ορίων», δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος Jensen Huang, στο συνέδριο GTC της εταιρείας, στο Σαν Χοσέ της Καλιφόρνιας.

Ήδη, αναλυτές εικάζουν ότι το προβάδισμα της Nvidia είναι πολύ πιθανό να ενισχυθεί, χάρη στο νέο Blackwell B200 GPU και το GB200 «superchip».

Nvidia has revealed its new Blackwell chips aimed at extending the company’s dominance of artificial intelligence computing.@EdLudlow gets a close look at the processor https://t.co/TE2Z1B35bV pic.twitter.com/nS5v9X0eu8

— Bloomberg (@business) March 20, 2024