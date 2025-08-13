Τακτικές λαθρεμπόρων ναρκωτικών στο πιο τολμηρό χτύπημα με drones των Ουκρανών – Βοήθησαν ανυποψίαστοι Ρώσοι

Περισσότερες πληροφορίες αποκαλύπτει το Κρεμλίνο για την εντυπωσιακή επιχείρηση «Ιστός της Αράχνης» της 1ης Ιουνίου, κατά την οποία έπληξε με μαζική επίθεση μη επανδρωμένων αεροσκαφών τέσσερα ρωσικά αεροδρόμια.

Υπενθυμίζεται πως σύμφωνα με Ουκρανούς αξιωματούχους, η επίθεση έπληξε περίπου το 1/3 της ρωσικής στρατηγικής δύναμης βομβαρδιστικών, προκαλώντας ζημιές αξίας περίπου 7 δισεκ. δολ.

Μετά την επίθεση, δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Ρωσία έχει αρχίσει να κατασκευάζει ενισχυμένα καταφύγια για τα βομβαρδιστικά της, ενώ η Ουκρανία έχει ταυτόχρονα εντείνει τους μακράς εμβέλειας βομβαρδισμούς με drones σταθερής πτέρυγας.

Οι Ουκρανοί σχεδιαστές της επιχείρησης μελέτησαν τα καρτέλ ναρκωτικών για να σχεδιάσουν πώς να περάσουν λαθραία drones στη Ρωσία.

Μιλώντας την Τρίτη 12 Αυγούστου στο ουκρανικό τηλεοπτικό κανάλι My-Ukrainia, ο επικεφαλής της εσωτερικής υπηρεσίας ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU), Βασίλ Μαλιούκ, είπε ότι η ομάδα του αξιοποίησε την εμπειρία της στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος για την εκτέλεση της πολύπλοκης επιχείρησης.

Το είχαμε ξανακάνει

Η «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» περιλάμβανε τη μυστική μεταφορά εκατοντάδων στρατιωτικών τετρακόπτερων βαθιά πίσω από τις ρωσικές γραμμές, μέσω ξύλινων κατασκευών που έμοιαζαν με μικρά σπίτια και ήταν τοποθετημένες πάνω σε φορτηγά.

Αυτά τα φορτηγά μεταφέρθηκαν σε τέσσερις αεροπορικές βάσεις, όπου τα drones εκτοξεύθηκαν για να προκαλέσουν καταστροφές σε στρατηγικά βομβαρδιστικά και αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ελέγχου.

«Μιλώντας για τα logistics θα πρέπει να σημειώσω ότι αντλήσαμε από την εμπειρία μας στην καταπολέμηση του διεθνούς εγκλήματος, όταν μελετήσαμε λεπτομερώς πώς τα διεθνή καρτέλ ναρκωτικών μεταφέρουν μυστικά διάφορες απαγορευμένες ουσίες σε διαφορετικές γωνιές του κόσμου, χωρίς να εντοπίζονται από τις τελωνειακές και συνοριακές αρχές».

Ο επικεφαλής της SBU υπαινίχθηκε προηγούμενη μυστική επίθεση που πραγματοποίησε η Ουκρανία τον Οκτώβριο του 2022, όταν οι δυνάμεις της προκάλεσαν σοβαρές ζημιές σε ρωσοκρατούμενη γέφυρα στην Κριμαία με φορτηγό γεμάτο εκρηκτικά.

«Αν διαβάσετε ανάμεσα στις γραμμές και το εξετάσετε επαγγελματικά, πιστεύω ότι πολλοί παρατήρησαν ορισμένες ομοιότητες με το πρώτο πλήγμα στη γέφυρα της Κριμαίας», είπε ο Μαλιούκ.

Πρόσθεσε ότι και στις δύο περιπτώσεις η Ουκρανία δεν χρησιμοποίησε λαθρεμπόρους, αλλά στηρίχθηκε σε τελωνειακούς υπαλλήλους στη Ρωσία, «οι οποίοι, εκ φύσεως, είναι πολύ διεφθαρμένοι». «Σε ένα συγκεκριμένο στάδιο, στην πραγματικότητα, έπαιξαν προς όφελός μας για τη μεταφορά των θαλάμων που ανέφερα», είπε.

Μια εικονική εταιρεία και οδηγοί στο σκοτάδι

Ο Μαλιούκ δήλωσε ότι η Ουκρανία, μέσω των πρακτόρων της στη Ρωσία, δημιούργησε μια εταιρεία-βιτρίνα logistics, η οποία αγόρασε πέντε οχήματα και νοίκιασε αποθηκευτικούς χώρους για την επιχείρηση.

Μία από αυτές τις αποθήκες βρισκόταν ακόμη και στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο με την έδρα της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας (FSB) στη περιφέρεια Τσελιάμπινσκ, ανέφερε ο επικεφαλής της SBU.

Ρώσοι πολίτες στις υπηρεσίες των Ουκρανών

Η εικονική εταιρεία προσέλαβε Ρώσους πολίτες ως οδηγούς φορτηγών, τους οποίους έστελνε σε πολλές κανονικές παραδόσεις για να μην κινήσει υποψίες, πριν τους χρησιμοποιήσει στην επίθεση.

Οι οδηγοί αυτοί ενημερώνονταν μόνο να παραδώσουν τους θαλάμους κοντά στις αεροπορικές βάσεις, όπου επρόκειτο να φτάσει «πελάτης» για να τους παραλάβει και να πληρώσει. «Οι ίδιοι έμεναν στο σκοτάδι», πρόσθεσε ο Μαλιούκ.

Όταν ένας οδηγός είδε κατά λάθος τα drones μέσα σε έναν θάλαμο, Ουκρανοί πράκτορες του είπαν ότι ήταν εργαλεία παρακολούθησης ζώων για κυνήγι. «Στην πραγματικότητα, δεν διέπραξαν καμία παράνομη πράξη και δεν υπήρχε πρόθεση στις ενέργειές τους», τόνισε ο Μαλιούκ.

Ο αρχηγός της SBU αποκάλυψε ότι η ομάδα του ήθελε να πραγματοποιήσει την επίθεση τον Μάιο, αλλά υπήρξαν αρκετές καθυστερήσεις, μεταξύ των οποίων και επεισόδια μέθης οδηγών κατά την πασχαλινή περίοδο.

Σύμφωνα με τον Μαλιούκ, κάθε θάλαμος πάνω σε φορτηγό διέθετε ηλιακούς συλλέκτες και μπαταρία για να διατηρούνται τα drones φορτισμένα και έτοιμα για χρήση σε ψυχρές θερμοκρασίες.

«Αλλά την ίδια στιγμή, αυτό δημιούργησε πρόσθετες δυσκολίες στην εισαγωγή αυτών των θαλάμων στο έδαφος της Ρωσικής Ομοσπονδίας, επειδή αυτού του τύπου τα αγαθά απλώς δεν μπορούν να μεταφερθούν εκεί, καθώς η Ρωσία βρίσκεται υπό κυρώσεις», πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής της υπηρεσίας αρνήθηκε να αποκαλύψει περισσότερες λεπτομέρειες για τη διαδικασία λαθρεμπορίου, λέγοντας μόνο ότι η ομάδα του «πέρασε τα πάνδεινα».

Επιπλέον, σημείωσε ότι η Ουκρανία είχε σχεδιάσει ειδικά για την «Επιχείρηση Ιστός της Αράχνης» drones που καθένα από τα οποία μπορούσε να μεταφέρει φορτίο 1,6 κιλών.

Με πληροφορίες από Business Insider