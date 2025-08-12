Μακροζωία: Πώς να προσθέσεις 6 χρόνια στη ζωή σου;

Όλοι στοχεύουμε στη μακροζωία. Οι περισσότεροι θέλουμε να ζήσουμε πολλά χρόνια και βέβαια να έχουμε μία υγιή ζωή. Έρευνα έδειξε ότι υπάρχουν αρκετά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε από νωρίς -ή και αργότερα- για να το πετύχουμε. Ας δούμε ποια είναι αυτά και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν! Μια μελέτη που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό Age and Ageing, έδειξε ότι συγκεκριμένες υγιεινές συνήθειες μπορούν να προσθέσουν έως και έξι χρόνια ζωής, ακόμη κι αν τις υιοθετήσουμε πιο μετά στη ζωή μας, σε μεγαλύτερη δηλαδή ηλικία.

Συνήθειες και μακροζωία, τι έδειξε η έρευνα

Για την εν λόγω έρευνα, η ομάδα των επιστημόνων παρακολούθησε 49.021 Ιάπωνες άνδρες και γυναίκες ηλικίας 40 έως 80 ετών για πάνω από δύο δεκαετίες, προκειμένου να αναλύσει πώς οι τροποποιήσιμες συνήθειες και συμπεριφορές επηρεάζουν το προσδόκιμο ζωής.

Παρόλο που υπάρχουν πολλές μελέτες για τις συνήθειες και τη μακροζωία σε χώρες με προσδόκιμο ζωής κάτω από τα 85 χρόνια, οι ερευνητές ήθελαν να δουν αν ακόμα και σε μια χώρα με υψηλό προσδόκιμο ζωής, όπως η Ιαπωνία, η υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών θα μπορούσε να φέρει πρόσθετα οφέλη.

Το 2020, το εθνικό προσδόκιμο ζωής στην Ιαπωνία ήταν 84,7 έτη, 87,7 για τις γυναίκες και 81,6 για τους άνδρες. Αυτά τα υψηλά ποσοστά αποδίδονται σε παράγοντες όπως:

Χαμηλή παχυσαρκία

Συχνή σωματική άσκηση

Περιορισμένη κατανάλωση κόκκινου κρέατος

Διατροφή πλούσια σε ψάρια

Η μελέτη έδειξε ότι ακόμα και σε μια χώρα με ήδη υψηλό προσδόκιμο ζωής, οι άνθρωποι μπορούν να ζήσουν περισσότερο με την υιοθέτηση υγιεινών συνηθειών. Δηλαδή, ακόμα και ήδη υγιή άτομα μπορούν να επωφεληθούν από μικρές, σταθερές αλλαγές στον τρόπο ζωής τους.

Τι πρέπει να κάνουμε – προσέξουμε

Κατά τη διάρκεια της μελέτης καταγράφηκαν οι εξής τροποποιήσιμες υγιεινές συνήθειες:

Κατανάλωση φρούτων

Κατανάλωση ψαριών

Κατανάλωση γάλακτος

Έλεγχος Δείκτη Μάζας Σώματος (BMI)

Τακτική άσκηση

Κατάσταση καπνίσματος

Κατανάλωση αλκοόλ

Διάρκεια ύπνου

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι κάθε μία από αυτές τις συνήθειες σχετίζεται με τουλάχιστον μισό χρόνο επιπλέον ζωής για άνδρες και γυναίκες. Οι συμμετέχοντες μέσης ηλικίας που υιοθέτησαν επτά ή οκτώ από αυτές τις συνήθειες είδαν προσδόκιμο ζωής αυξημένο έως και έξι χρόνια!

Συγκεκριμένα, άνδρες και γυναίκες που υιοθέτησαν 7-8 συνήθειες στα 40 τους, έφτασαν σε προσδόκιμο:

86,8 χρόνια για τους άνδρες

91,3 χρόνια για τις γυναίκες

Το πιο σημαντικό εύρημα, πάντως, είναι πως οι συνήθειες αυτές δεν ξεκίνησαν στην ηλικία των 20. Οι συμμετέχοντες τις υιοθέτησαν σε ηλικίες από 40 έως 80 ετών, αποδεικνύοντας πως ποτέ δεν είναι αργά για να βελτιώσουμε την υγεία και τη μακροζωία μας!

* Πηγή: Vita