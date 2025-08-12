Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: Κόκκινη κάρτα στις αυξήσεις

Διαβάστε στα «ΝΕΑ» της Τρίτης:

Επικουρικές

Κόκκινη κάρτα στις αυξήσεις

• Κατηγορηματικό «όχι» από τον ΕΦΚΑ και το υπ. Εργασίας σε όσους διεκδικούσαν αναδρομικά, προσφεύγοντας στη Δικαιοσύνη

• Οι αυξήσεις αφορούσαν επικουρικές που εκδόθηκαν από τον Μάιο του 2016 με εισφορές άνω του 6%

• Κανονικά συνεχίζεται η σταδιακή καταβολή των αυξήσεων από τον επανυπολογισμό κύριων συντάξεων λόγω νόμου Βρούτση

==========

Αποχαιρετισμός στη Λένα Σαμαρά

Σε κλίμα οδύνης το τελευταίο αντίο

• Συγκλόνισε ο Αντώνης Σαμαράς: «Ευχαριστώ τον Θεό που μας έδωσε αυτό το δώρο, έστω για 34 χρόνια μόνo… Καλό ταξίδι, Λενάκο μου!»

• Συγγενείς, φίλοι, σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και εκατοντάδες απλοί άνθρωποι στο Α’ Νεκροταφείο

==========

Πάνω από 200 νεκροί δημοσιογράφοι

Η άλλη όψη της τραγωδίας στη Γάζα

• Νετανιάχου: Από ώρα σε ώρα ξεκινά η νέα επιχείρηση

==========

ΔΕΘ

Παροχές – έκπληξη ετοιμάζει το Μαξίμου

• Πυρετός συσκέψεων στο ΠΑΣΟΚ

• Με αντι-ΔΕΘ απαντά ο Ανδρουλάκης

==========

Υπ. Οικονομικών

Κίνητρα και αντικίνητρα για φθηνότερα ακίνητα

==========

Κρίση

Γιατί αδειάζουν οι παραλίες στην Ιταλία

==========

Ποιοι αντιδρούν

Περιπολίες με drones από τους δήμους

==========

Φωτογραφία

Ο θρίαμβος των παπαράτσι

• Εξι εμβληματικά στιγμιότυπα

==========

ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΝΘΕΤΗ ΠΟΛΥΣΕΛΙΔΗ «ΟΜΑΔΑ»

Εθνική ομάδα

Γιατί ακόμη δεν έχουμε δει τον Γιάννη

ΠΑΟΚ

Μεγάλη κόντρα ανάμεσα σε ΠΑΕ και ΑΣ για τη νέα Τούμπα

Ιωαννίδης

Ετοιμος για τη ρεβάνς απέναντι στη Σαχτάρ