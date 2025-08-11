Κόρινθος: Νεκρός 60χρονος μετά από πτώση αυτοκινήτου στη θάλασσα
Ο 60χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του
Τραγικό περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή Αγίου Νικολάου Κορίνθου, όταν αυτοκίνητο κατέληξε στη θάλασσα.
Οπως αναφέρουν πληροφορίες του korinthostv.gr, στο σημείο έσπευσαν άμεσα στελέχη του Λιμεναρχείου Κορίνθου και ιδιώτης δύτης, ο οποίος ανέσυρε από το βυθισμένο όχημα έναν 60χρονο άνδρα χωρίς τις αισθήσεις του.
Παράλληλα, στην επιχείρηση συμμετείχαν τρεις αστυνομικοί -δύο της ΟΠΚΕ και ένας της ΔΙ.ΑΣ.- κατά τη διάρκεια της προσπάθειας διάσωσης, οι δύο αστυνομικοί της ΟΠΚΕ τραυματίστηκαν, ο ένας ελαφρά και ο άλλος σοβαρά στο πόδι.
Ο 60χρονος διακομίσθηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Από τη Λιμενική Αρχή Κορίνθου που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία. Σήμερα, ρυμουλκήθηκε το οχήματα του 60χρονου με την βοήθεια γερανοφόρου οχήματος και του δύτη Δημήτρη Μπινιάρη.
