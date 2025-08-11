Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – Μήνυμα του 112 καλεί σε εκκένωση
Μεγάλη φωτιά έχει ξεσπάσει στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, ενώ μήνυμα του 112 καλεί για εκκένωση της περιοχής
Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, ενώ μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν.
Η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα
Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.
Στο σημείο επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικότπερο, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Μήνυμα του 112 για εκκένωση
Μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.
⚠ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Αρχαία_Νεμέα της Περιφερειακής Ενότητας #Κορινθίας
‼ Αν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Νεμέα ή #Αρχαίες_Κλεωνές
‼ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki…
— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
