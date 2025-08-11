Φωτιά στην Αρχαία Νεμέα – Μήνυμα του 112 καλεί σε εκκένωση

Μεγάλη φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη στην Αρχαία Νεμέα Κορινθίας, ενώ μήνυμα του 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής να απομακρυνθούν.

Η φωτιά στην Αρχαία Νεμέα

Η πυρκαγιά καίει σε αγροτοδασική έκταση. Κινητοποιήθηκαν 45 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ και 15 οχήματα.

Στο σημείο επιχειρούν 6 αεροσκάφη και 1 ελικότπερο, καθώς και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην αρχαία Νεμέα Κορινθίας. Κινητοποιήθηκαν 45 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 9ης ΕΜΟΔΕ, 15 οχήματα, 6 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025

<br />

Μήνυμα του 112 για εκκένωση

Μήνυμα του 112 καλεί τους πολίτες να εκκενώσουν προς Νεμέα ή Αρχαίες Κλεωνές.