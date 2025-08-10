Ίνοκ: «Έρχονται σπουδαία πράγματα για τον Άρη»

Παίκτης του Άρη είναι από το Σάββατο (9/8) ο Στίβεν Ίνοκ. Ο Αμερικανός σέντερ που την περσινή σεζόν αγωνιζόταν με τη φανέλα της Λιέτουβιος Ρίτας, έκανε τις πρώτες του δηλώσεις στην ιστοσελίδα των κιτρινόμαυρων για τη νέα αρχή του.

Ο Ίνοκ μίλησε για την εμπιστοσύνη που του έδειξαν τα στελέχη του Άρη και τον έφεραν στην ομάδα, ενώ φάνηκε αισιόδοξος για την επερχόμενη σεζόν, δείχνοντας έτοιμος να… παλέψει σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ένοκ για τον Άρη

«Είμαι ευγνώμων που ο οργανισμός του Άρη πιστεύει σε μένα. Μου δείχνει εμπιστοσύνη ώστε να γίνω ένα κομμάτι για κάτι ξεχωριστό το οποίο είναι στα σκαριά.

Είμαι έτοιμος για… μάχη. Να μπω στο γήπεδο και να προσφέρω σε μία ομάδα όπως ο Άρης, η οποία έχει φιλοδοξίες για κάτι καλό, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Και είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που αυτό θα γίνει μπροστά σε ένα εκπληκτικό κοινό. Έχω ζήσει την ατμόσφαιρα του γηπέδου ως αντίπαλος και ανυπομονώ να αγωνιστώ ως γηπεδούχος, μπροστά σε φιλάθλους που σου δίνουν μεγάλη ώθηση για να κερδίσεις.

Πιστεύω ότι έρχονται σπουδαία πράγματα για μας. Με πολλή δουλειά και υπομονή, μπορούμε να πετύχουμε κάτι καλό. Πρέπει πρώτα να βάλουμε τις βάσεις, να γίνουμε ομάδα, να δεθούμε ως σύνολο και εφόσον γίνει αυτό, είμαι αισιόδοξος πως θα έχουμε μία πολύ καλή πορεία σε όλες τις διοργανώσεις που θα αγωνιστούμε»