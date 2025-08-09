newspaper
Σάββατο 09 Αυγούστου 2025
09.08.2025 | 10:56
Καραμπόλα στην Αττική οδό στο ρεύμα προς Ελευσίνα – Κλειστή η αριστερή λωρίδα
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
Κόσμος 09 Αυγούστου 2025 | 10:45

Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Διακανονισμό-μαμούθ ύψους 1 δισ. δολαρίων απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το περιώνυμο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας UCLA λόγω των διαδηλώσεων υπέρ των Παλαιστινίων το 2024. Η νέα επίθεση του αμερικανού προέδρου εναντίον ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης αφορά ποσό πενταπλάσιο από εκείνο που συναίνεσε να καταβληθεί το Κολούμπια στα τέλη Ιουλίου.

«Αν γινόταν πληρωμή τέτοιου μεγέθους θα καταστρεφόταν εντελώς το καλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα στη χώρα»

Προκειμένου να ρυθμιστεί διένεξη μετά τις κατηγορίες περί αντισημιτισμού στην πανεπιστημιούπολη, κατά τη διάρκεια των μαζικών κινητοποιήσεων της άνοιξης του 2024 εναντίον του πολέμου τον οποίο διεξάγει το Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, το πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης κλήθηκε να καταβάλει 200 εκατομμύρια δολάρια.

«Ως δημόσιο πανεπιστήμιο, είμαστε εξαρτημένοι από τα χρήματα των φορολογουμένων και αν γινόταν πληρωμή τέτοιου μεγέθους θα καταστρεφόταν εντελώς το καλύτερο δημόσιο πανεπιστημιακό σύστημα στη χώρα, κάτι που θα προκαλούσε μεγάλη βλάβη στους φοιτητές μας και σε όλους τους Καλιφορνέζους», σχολίασε ο πρόεδρος του δικτύου UC, Τζέιμς Μίλικεν.

Ο Μίλικεν επιβλέπει δέκα πανεπιστημιουπόλεις, ανάμεσά τους και τη μεγαλύτερη, στο Λος Άντζελες (UCLA) – εστία των κινητοποιήσεων της περασμένης χρονιάς και στο στόχαστρο της κυβέρνησης Τραμπ. Σύμφωνα με τον ίδιο, το ίδρυμα μελετά την απαίτηση της ομοσπονδιακής κυβέρνησης που έλαβε την Παρασκευή.

Ο κ. Μίλικεν αναφέρθηκε ακόμη στο «κρίσιμο έργο που επιτελούν το UCLA και το δίκτυο του UC όσον αφορά την έρευνα στα πεδία της τεχνολογίας και της ιατρικής, για να σώζονται ζωές, να αυξάνεται η εμπιστοσύνη στην αμερικανική οικονομία και να προστατεύεται η εθνική ασφάλεια».

Απαίτηση για αποζημιώσεις εκατομμυρίων σε εβραίους φοιτητές

Σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης στην Καλιφόρνια, η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί επίσης το πανεπιστήμιο να προχωρήσει στην καταβολή αποζημιώσεων 172 εκατομμυρίων δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό στις πανεπιστημιουπόλεις πριν από 15 μήνες.

Το δίκτυο του UC, με έδρα την πολυπληθέστερη και πλουσιότερη πολιτεία της χώρας, θεωρείται το καλύτερο δημόσιο σύστημα ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ, όπου τα πλέον περιώνυμα ιδιωτικά πανεπιστήμια έχουν δίδακτρα στην ουσία απαγορευτικά για τους περισσότερους.

Ο πρόεδρος Τραμπ, μέγας σύμμαχος του Ισραήλ, δεν σταματά να κλιμακώνει την πίεση που ασκεί στα πανεπιστήμια. Στην περίπτωση του Κολούμπια έχει «παγώσει» επιχορηγήσεις εκατομμυρίων δολαρίων που του παρέχει το ομοσπονδιακό κράτος για έρευνα.

Το Κολούμπια έκλεισε στα τέλη του Ιουλίου συμφωνία ύψους 221 εκατ. δολαρίων με την ομοσπονδιακή κυβέρνηση για να τερματιστεί πολύμηνη διένεξη, ωστόσο ειδικοί προειδοποίησαν πως δημιουργήθηκε έτσι «καταστροφικό προηγούμενο» στην «αυταρχική» ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης Τραμπ εναντίον της ανώτατης εκπαίδευσης στις ΗΠΑ.

Όσον αφορά το Χάρβαρντ, η εφημερίδα New York Times ανέφερε την περασμένη εβδομάδα ότι αναμένεται να κλειστεί συμφωνία για την καταβολή 500 εκατομμυρίων δολαρίων ανάμεσα στην κυβέρνηση Τραμπ και το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας.

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ισραηλινός στρατός «προετοιμάζεται» να καταλάβει την πόλη παρά τη διεθνή κατακραυγή
Συνεχίζει τις σφαγές 09.08.25

Το Ισραήλ αδιαφορεί για τη διεθνή κατακραυγή και «προετοιμάζεται» να καταλάβει τη Γάζα

Απελευθέρωση από τη Χαμάς βαφτίζει τώρα ο Μπενιαμίν Νετανιάχου το νέο σχέδιό του για την κατάληψη της Γάζας, παρά τη διεθνή κατακραυγή που έχει ξεσηκώσει.

Σύνταξη
Ινδία – Ρωσία: Τηλεφωνική επικοινωνία του πρωθυπουργού Μόντι με τον πρόεδρο Πούτιν
Ινδία - Ρωσία 09.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μόντι - Πούτιν

Ο Μόντι συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Πούτιν, ημέρες αφού ο Τραμπ ανακοίνωσε επιπλέον δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα προκειμένου να τιμωρήσει το Νέο Δελχί για την αγορά ρωσικού πετρελαίου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον πρωθυπουργό της Βρετανίας
Ισραήλ 09.08.25

Σπάνιας αγριότητας επίθεση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στον βρετανό πρωθυπουργό

«Αν ήσασταν πρωθυπουργός τότε, το Ηνωμένο Βασίλειο θα μιλούσε γερμανικά!», ανέφερε ο πρεσβευτής των ΗΠΑ στο Ισραήλ για τον Κιρ Στάρμερ, επειδή ζήτησε ν' «αναθεωρήσει αμέσως» το σχέδιό του για τη Γάζα.

Σύνταξη
Μεξικό: Δεν κινδυνεύουμε από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ, δηλώνει η πρόεδρος Σεϊνμπάουμ
Κλαούντια Σεϊνμπάουμ 09.08.25

Το Μεξικό δεν κινδυνεύει από στρατιωτική επέμβαση των ΗΠΑ

Η Κλαούντια Σεϊνμπάουμ τόνισε ότι στρατεύματα των ΗΠΑ δεν θα εισέλθουν στο Μεξικό, και ενημέρωσε ότι η χώρα της δεν διερευνά φερόμενους δεσμούς μεταξύ του Νικολάς Μαδούρο και του καρτέλ Σιναλόα.

Σύνταξη
Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό των ΗΠΑ να αναλάβει δράση κατά των λατινοαμερικάνικων καρτέλ
Ζήτησε «επιλογές» 09.08.25

Ο Τραμπ διατάσσει τον στρατό του να πολεμήσει τα λατινοαμερικάνικα καρτέλ

Η διαταγή του Τραμπ για εμπλοκή του στρατού στην καταπολέμηση των καρτέλ αποτελεί, κατά τη New York Times, επίσημο νομικό έρεισμα για ν’ αρχίσουν να διεξάγονται επιχειρήσεις στο έδαφος ξένων χωρών.

Σύνταξη
Γάζα: Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του
Γενοκτονία 09.08.25

Διεθνής κατακραυγή για την απόφαση του Ισραήλ να συνεχίσει τις σφαγές του στη Γάζα

Εντονες είναι οι διεθνείς αντιδράσεις στο σχέδιο του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του στον παλαιστινιακό θύλακο, αρχής γενομένης από την κατάληψη της πόλης της Γάζας.

Σύνταξη
Γάζα: Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ την Κυριακή
Την Κυριακή 09.08.25

Εκτακτη συνεδρίαση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα

Τη σύγκληση του ΣΑ του ΟΗΕ για τη Γάζα ζήτησε ο μόνιμος παρατηρητής της Παλαιστίνης στον ΟΗΕ, καθώς η κλιμάκωση από το Ισραήλ «βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τη βούληση της διεθνούς κοινότητας...».

Σύνταξη
Τραμπ και Πούτιν θα συναντηθούν στην Αλάσκα στις 15 Αυγούστου – Οι πληροφορίες για την ατζέντα της συνάντησης
«Ανταλλαγή εδαφών» 09.08.25

15 Αυγούστου στην Αλάσκα η συνάντηση Τραμπ - Πούτιν με την κατάπαυση πυρός στο τραπέζι

Η κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία θα βρίσκεται στο τραπέζι της συνάντησης που θα έχουν ο Τραμπ και ο Πούτιν στην Αλάσκα την Παρασκευή 15 Αυγούστου, όπως ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ουκρανία: Οι αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών από το Ντονέτσκ
Κόσμος 09.08.25

Οι ουκρανικές αρχές διατάσσουν την εσπευσμένη απομάκρυνση πολιτών στο ανατολικό τμήμα της χώρας

Την ώρα που προωθούνται οι ρωσικές δυνάμεις οι αρχές στην Ουκρανία διέταξαν την άμεση απομάκρυνση των οικογενειών από τουλάχιστον 19 χωριά απέναντι στο μέτωπο του Ντονέτσκ

Σύνταξη
Ουκρανία: Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;
Ουκρανικό 08.08.25

Ουσία ή επικοινωνία πίσω από το επερχόμενο τετ-α-τετ του Πούτιν με τον Τραμπ;

Το ερώτημα μπορεί να μην είναι πόσο ακόμα αντέχει ο Πούτιν στις δυτικές κυρώσεις και τη στήριξη που παρέχεται στην Ουκρανία, αλλά πόσο ακόμα αντέχει να χάνει «έδαφος» στην ανατολική «σκακιέρα»

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο να πέσει θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο να πέσει θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Έγινε καταγγελία 09.08.25

Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού στη Σκιάθο - Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύνταξη
«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ
Meow 09.08.25

«Με αυτές δεν μιλάς, αλλά ξέρουν ακριβώς πώς νιώθεις»: Πώς οι γάτες έγιναν οι πιο δημοφιλείς σταρ του Χόλιγουντ

Τα τελευταία χρόνια οι γάτες έχουν μετατραπεί από πρωταγωνιστές σε χαριτωμένα βίντεο στα social media σε ολοκληρωμένους κινηματογραφικούς χαρακτήρες. Τι έκανε το Χόλιγουντ να ρίξει τα φώτα του πάνω στα αγαπημένα αιλουροειδή;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition
Πράσινη αρχιτεκτονική 09.08.25

Κλιματική κρίση και ακραία ζέστη – Μια γειτονιά του Ντουμπάι δίνει ένα μάθημα την εποχή του air-condition

Ανεμοσυλλέκτες, καφασωτά, στενά σοκάκια και εσωτερικές αυλές με πλούσια βλάστηση. Η παλιά πόλη του Ντουμπάι εμπνέει τη σύγχρονη αρχιτεκτονική στην εποχή της κλιματικής αλλαγής για φυσική δροσιά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα
Ποδόσφαιρο 09.08.25

Η Νιούκαστλ συνεχίζει δυναμικά για τον Παυλίδη – Ποιο είναι το ποσό που ζητάει η Μπενφίκα

Ο Βαγγέλης Παυλίδης βρίσκεται στο στόχαστρο της Νιούκαστλ, η οποία θέλει να βρει τον αντικαταστάτη του Αλεξάντερ Ίσακ. Με ποιο ποσό παραχωρεί τον Έλληνα φορ η Μπενφίκα.

Σύνταξη
Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;
Meta-συμβολισμός 09.08.25

Ποιος άφησε ένα Labubu στον τάφο του Καρλ Μαρξ;

Ένα Labubu που τοποθετήθηκε στον τάφο του Καρλ Μαρξ στο Λονδίνο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την ειρωνεία της καπιταλιστικής μανίας με τη συγκεκριμένη κούκλα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία στην Κένυα
Κένυα 09.08.25

Τουλάχιστον 21 νεκροί μετά από τροχαίο λεωφορείου που μετέφερε άτομα από κηδεία

Τα τροχαία ατυχήματα είναι συχνά φαινόμενο στην Κένυα και στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αφρικής, όπου οι δρόμοι είναι συχνά στενοί και σε κακή κατάσταση με πολλές λακκούβες.

Σύνταξη
ΑΑΔΕ: Τεχνητή νοημοσύνη κατά της φοροδιαφυγής – Σαρωτικές διασταυρώσεις έως το τέλος του 2025
Μπαράζ ελέγχων 09.08.25

Την τεχνητή νοημοσύνη επιστρατεύει η ΑΑΔΕ κατά της φοροδιαφυγής - Σαρωτικές διασταυρώσεις

Θα χρησιμοποιούνται ειδικοί αλγόριθμοι για την ανάλυση των μεγάλων δεδομένων και την άντληση στοιχείων από ψηφιακά συστήματα τιμολόγησης - Η τεχνητή νοημοσύνη θα «σκανάρει» στοιχεία από το Διαδίκτυο

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό
Ανείπωτη καταστροφή 09.08.25 Upd: 10:16

Σε ύφεση η φωτιά στην Κερατέα, μάχη με τις αναζωπυρώσεις – Μπαράζ 112, καταγγελίες για εμπρησμό

Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις σε Κερατέα και Ηλεία - Νέα εστία εκδηλώθηκε στον Αγιο Νικόλαο, πρωινά μηνύματα του 112 για εκκενώσεις οικισμών.

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
