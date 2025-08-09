Ένταση προκλήθηκε στο λιμάνι του Πειραιά, όταν επιβάτες με προορισμό τη Νάξο ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου και καθυστέρησαν τον απόπλου για μία ώρα. Οι ταξιδιώτες ήταν να φύγουν την Παρασκευή αλλά λόγω απαγορευτικού θα έφευγαν σήμερα μετά την άρση του.

«Έχουμε πληρώσει, έχουμε αμάξια και εισιτήρια και τα καταλύματά μας είναι στον αέρα», λέει μία από τους επιβάτες

Παρ’ όλα αυτά και ενώ τα δρομολόγια φεύγουν κανονικά από τα λιμάνια της χώρας, οι περισσότεροι από 100 ταξιδιώτες που περίμεναν να πάνε στη Νάξο ενημερώθηκαν ότι τελικά δεν θα ταξιδέψουν ούτε σήμερα.

Όπως ήταν φυσικό δημιουργήθηκε αναστάτωση και κάποιοι ανέβηκαν στον καταπέλτη του πλοίου. Πιο συγκεκριμένα, στις 6:45 το πρωί οι εν λόγω επιβάτες έφτασαν στην πύλη του λιμανιού με τα εισιτήρια στα χέρια τους, τα οποία είχαν χθεσινή ημερομηνία. Προηγουμένως, ωστόσο, είχαν ενημερωθεί από την ακτοπλοϊκή εταιρεία πως θα αναχωρήσουν με το σημερινό πλοίο την ίδια ώρα.

Τους είπαν ότι τελικά δεν θα φύγουν

Όταν έφτασαν στο πλοίο, τους περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Εκεί τα μέλη του πληρώματος τους είπαν ότι τελικά δεν θα ταξιδέψουν ούτε και σήμερα, με αποτέλεσμα εκείνοι να αντιδράσουν έντονα και ορισμένοι να ανέβουν στον καταπέλτη.

Χρειάστηκε περίπου μια ώρα διαπραγματεύσεων με τα στελέχη του Λιμενικού προκειμένοι οι άνθρωποι αυτοί να αποχωρήσουν από το σημείο. Στη συνέχεια υπήρξαν επικοινωνίες με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες προκειμένου να μάθουν αν και πότε θα πραγματοποιήσουν το ταξίδι τους.

«Εμείς που έχουμε πληρώσει, είμαστε καθόλα νόμιμοι, έχουμε τα αμάξια μας, έχουμε τα εισιτήριά μας, έχουμε ακριβοπληρώσει και καταλύματα τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στον αέρα, τι θα κάνουμε», διερωτήθηκε μία επιβάτις, μιλώντας στην ΕΡΤ.

«Ερχόμαστε εδώ και όχι απλά μας διώχνουν και μας λένε φύγετε, αλλά όταν πηγαίνουμε να ρωτήσουμε μας λένε τα εισιτήρια δεν μπορούν να αλλάξουν. Αυτό το πράγμα είναι απαράδεκτο», συμπλήρωσε ένας άλλος.