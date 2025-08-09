newspaper
Πειραιάς: Δεν απέπλευσε το Flying Cat 3 προς Αργοσαρωνικό λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες
Ελλάδα 09 Αυγούστου 2025 | 12:18

Πειραιάς: Δεν απέπλευσε το Flying Cat 3 προς Αργοσαρωνικό λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες

Το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες - Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας

Σύνταξη
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.

Οι 340 επιβάτες του καταμαράν θα ταξίδευαν για Ερμιόνη και νησιά Αργοσαρωνικού

Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν τελικά να ταξιδέψουν.

Οι ταξιδιώτες που είχαν εισιτήρια με το συγκεκριμένο καταμαράν που υπέστη τη βλάβη θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Σάββατο, εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια όλων των πλοίων, σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, καθώς έχει αρθεί το απαγορευτικό απόπλου που έβγαλε εκτός προγράμματος χιλιάδες τουρίστες και αδειούχους.

Νωρίτερα το πρωί, ένταση προκλήθηκε στο λιμάνι έξω από το πλοίο που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο για Νάξο, καθώς περισσότεροι από 100 ταξιδιώτες δεν κατέστη δυνατόν να επιβιβαστούν για τον προορισμό τους.

Αν και η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα μπορέσουν να φύγουν με τα χθεσινά εισιτήρια, το πλήρωμα του πλοίου δεν επέτρεψε την επιβίβασή τους σε αυτό. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι εξοργίστηκαν τόσο που ανέβηκαν στον καταπέλτη και καθυστέρησαν τον απόπλου για μία ώρα.

Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο
Τηλεπικοινωνίες
Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

Cosmote Telekom: Η απάντηση στο Starlink του Ίλον Μασκ

Stream
Σύνταξη
Πειραιάς: Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο – Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση
Ταλαιπωρίας συνέχεια 09.08.25

Ένταση έξω από το πλοίο για Νάξο - Αρνήθηκαν σε πάνω από 100 ταξιδιώτες την επιβίβαση - Καθυστέρηση μίας ώρας

Ορισμένοι επιβάτες ανέβηκαν στον καταπέλτη και ο απόπλους καθυστέρησε μία ώρα - Η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα ταξιδέψουν για Νάξο με τα χθεσινά εισιτήρια, κάτι που δεν έγινε

Σύνταξη
Ζάκυνθος: Νεκρός τουρίστας που έχασε τις αισθήσεις του καθώς κολυμπούσε στο Ναυάγιο
Θλίψη 09.08.25

Νεκρός τουρίστας στο Ναυάγιο Ζακύνθου - Έχασε τις αισθήσεις του την ώρα που κολυμπούσε

Ο 57χρονος είχε φτάσει στον όρμο στο Ναυάγιο με τουριστικό σκάφος και είχε πέσει στη θάλασσα για να κολυμπήσει, όταν οι λουόμενοι αντελήφθησαν ότι είχε χάσει τις αισθήσεις του

Σύνταξη
Σκιάθος: Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού – Συνελήφθη 23χρονος
Έγινε καταγγελία 09.08.25

Ανήλικη τουρίστρια έπεσε θύμα βιασμού στη Σκιάθο - Συνελήφθη 23χρονος

Η 17χρονη τουρίστρια γνώρισε τον νεαρό άνδρα μέσω κοινής παρέας, ο οποίος κατάφερε να την ξεμοναχιάσει και σύμφωνα με την καταγγελία της ίδιας να την κακοποιήσει σεξουαλικά

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Έτρεχε» με ένα χλμ. την ώρα – Τι είδαν οι δορυφόροι – Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία
Πύρινος εφιάλτης 09.08.25

Με ένα χλμ. την ώρα «έτρεχε» η φωτιά στην Κερατέα - Τι είδαν οι δορυφόροι - Ερευνητής αναλύει τα στοιχεία

Τα θερμά σημεία που ανιχνεύθηκαν από τους δορυφόρους δείχνουν ότι η φωτιά διένυσε περίπου 11 χιλιόμετρα σε ένα 12ωρο, σημειώνει ο ερευνητής στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, Θοδωρής Γιάνναρος

Σύνταξη
Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού
Ελλάδα 09.08.25

Φωτιά στην Κερατέα: «Εντοπίστηκε γκαζάκι στον Άγιο Νικόλαο» – Καταγγέλλει εμπρησμό ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού

Ο αντιδήμαρχος Σαρωνικού, Σταύρος Πετρόπουλος, μιλώντας για τη φωτιά στην Κερατέα, κατήγγειλε ότι βρέθηκε γκαζάκι στο μέτωπο στον Άγιο Νικόλαο Αναβύσσου και έκανε λόγο για εμπρησμό

Σύνταξη
Φωτιά: Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες – Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική
Προσοχή 09.08.25

Ακραίος ο κίνδυνος πυρκαγιάς σε 4 περιφέρειες - Κόκκινος συναγερμός και στην Αττική

Φωτιά: Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα, Σάββατο, σε 4 περιφέρειες και υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε άλλες 10, σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς 

Σύνταξη
Φωτιά και στον Ασπρόπυργο – Καμένα σπίτια και μεγάλες καταστροφές στην Ανατ. Αττική
Πύρινα μέτωπα 09.08.25 Upd: 12:37

Φωτιά και στον Ασπρόπυργο – Καμένα σπίτια και μεγάλες καταστροφές στην Ανατ. Αττική

Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα στην Ανατολική Αττική, όπου η φωτιά προκάλεσε μεγάλες ζημιές - Φόβοι αναζωπυρώσεων λόγω των ανέμων - Καταγγελία για εμπρησμό από τον αντιδήμαρχο Σαρωνικού

Βούλα Τσιβόλα - Γεωργία Κανδρή
Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;
Δύσκολη Εξίσωση 09.08.25

Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας νησιών το καλοκαίρι: Μια μεγάλη, ανοιχτή πληγή – Τι μπορεί να αλλάξει;

Τι κάνει ένας ιατροδικαστής στα Επείγοντα; Γιατροί σε νοσοκομεία νησιών και ο διοικητής της 2ης ΥΠΕ, μιλούν στο in για τη δύσκολη εξίσωση της ιατρικής κάλυψης στην Περιφέρεια - Τι δείχνουν τα στοιχεία

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού
Ελλάδα 09.08.25

ΑΣΕΠ: Η μαύρη τρύπα του διαγωνισμού

Η δοκιμασία του επαγωγικού συλλογισμού ήταν η αχίλλειος πτέρνα των διαγωνιζομένων - Τι προκύπτει από την ποιοτική ανάλυση των στατιστικών στοιχείων

Εύη Σαλτού
Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο
Πύρινη κόλαση 09.08.25

Εικόνες Αποκάλυψης από τη φωτιά στην Αττική – Ανατριχιαστικά βίντεο από τον ζωντανό εφιάλτη το λεκανοπέδιο

Συγκλονιστικά βίντεο και φωτογραφίες του in από τη φωτιά στην Αττική - Οι εικόνες αποτυπώνουν το μέγεθος της καταστροφής που συντελείται στο λεκανοπέδιο

Σύνταξη
Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφεται να την… επαναφέρει – Γιατί;
Γιατί; 09.08.25

Μαριχουάνα: Ο Τραμπ δεν μπορεί ούτε καν να τη μυρίσει, αλλά σκέφεται να την... επαναφέρει

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει κάνει ελάχιστα στο θέμα από τότε που ανέλαβε, γεγονός που ώθησε το λόμπι που «σπρώχνει» τη μαριχουάνα να λάβει ολοένα και πιο επιθετικά μέτρα.

Σύνταξη
Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα
Κόσμος 09.08.25

Το Ιράν συλλαμβάνει 20 φερόμενους κατάσκοπους του Ισραήλ – Εκτελεί έναν πυρηνικό επιστήμονα

Οι εκτελέσεις Ιρανών που καταδικάστηκαν για κατασκοπεία υπέρ του Ισραήλ έχουν αυξηθεί σημαντικά, με τουλάχιστον οκτώ θανατικές ποινές να έχουν πραγματοποιηθεί τους τελευταίους μήνες

Σύνταξη
«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις στην Ευρώπη αφόρητα ζεστές
Ευρώπη 09.08.25

«Τσιμεντένια ζούγκλα»: Το φαινόμενο της θερμικής νησίδας που κάνει τις πόλεις αφόρητα ζεστές

Καθώς οι καύσωνες πλήττουν την Ευρώπη, οι κάτοικοι των πόλεων επηρεάζονται ιδιαίτερα λόγω του φαινομένου της «θερμικής νησίδας». Οι πόλεις προσαρμόζονται, αλλά είναι αρκετό;

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σύνταξη
Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ
Culture Live 09.08.25

Ποπ κουλτούρα και πολιτική – Το American Prince «ξεσκεπάζει» την τραγική ζωή του Τζον Κένεντι Τζούνιορ

Η σειρά ντοκιμαντέρ προσφέρει ένα πορτρέτο του Τζον Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος τράβηξε την προσοχή των ταμπλόιντ για δεκαετίες πριν από το μοιραίο αεροπορικό δυστύχημα το 1999.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ
Ανθρώπινη κατάσταση 09.08.25

Η Annie Ernaux στο σουπερμάρκετ

Η βραβευμένη με Βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας Annie Ernaux παρατηρεί τους ανθρώπους σε ένα μεγάλο σουπερμάρκετ

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ
FLOTUS 09.08.25

Πίσω από κάθε μεγάλο άντρα…: Η αυξανόμενη επιρροή της Μελάνια στον Ντόναλντ Τραμπ

Η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, βρίσκεται στο επίκεντρο πολιτικών αναλύσεων, καθώς κάποιοι υποστηρίζουν ότι ασκεί σημαντική επιρροή στις μεταβολές της στάσης του προέδρου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις
Sea, Sun, Money 09.08.25

Η βασίλισσα Καμίλα στα ελληνικά νησιά με σκάφος 35 εκατ. ευρώ του δωρητή των Τόρις

Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε την Καμίλα πάνω στο σούπερ-γιοτ «Zenobia», το οποίο ανήκει στον Σύρο-Σαουδάραβα επιχειρηματία και δισεκατομμυριούχο δωρητή των Τόρις, Γουάφικ Σαΐντ (Wafic Saïd), σύμφωνα με τον ιστότοπο της Mirror.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)
Τένις 09.08.25

Η στιγμή που ο Τσιτσιπάς πόνεσε περισσότερο στη ζωή του και η σπανακόπιτα της γιαγιάς Σταυρούλας (vid)

O Στέφανος Τσιτσιπάς λίγο πριν ξεκινήσει τις αγωνιστικές υποχρεώσεις στο Σινσινάτι Οπεν έδωσε συνέντευξη και μίλησε για τη στιγμή με το μεγαλύτερο πόνο έως τώρα στη ζωή του.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο
Η μαρτυρία της 09.08.25

Η κόρη του Τσάρλι Σιν και της Ντενίζ Ρίτσαρντς παραλίγο θύμα sex trafficking σε βραδινή έξοδο

Η 20χρονη Σάμι Σιν θυμάται την τρομακτική συνάντηση με δύο άνδρες έξω από εστιατόριο και προειδοποιεί τους ακόλουθούς της στα σόσιαλ μίντια να είναι σε εγρήγορση.

Σύνταξη
US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million
English edition 09.08.25

US Raises Bounty on Venezuela’s Nicolás Maduro to $50 Million

Beyond criminal charges, the Trump administration is exerting economic pressure on Venezuela. Since returning to the presidency in January, Trump has tightened an oil embargo and imposed additional tariffs on countries that buy Venezuelan crude

Σύνταξη
Λος Άντζελες: Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων
ΗΠΑ 09.08.25

Ένα δισ. δολάρια απαιτεί η κυβέρνηση Τραμπ από το UCLA για τις διαδηλώσεις υπέρ των Παλαιστινίων

Το πανεπιστήμιο καλείται από την κυβέρνηση Τραμπ να καταβάλει και αποζημιώσεις 172 εκατ. δολαρίων σε εβραίους φοιτητές που υπέστησαν διακρίσεις ή εκφοβισμό, αναφέρουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης

Σύνταξη
Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ
Wall Street Journal 09.08.25

Πρόταση Πούτιν σε Τραμπ: Κρατάω ανατολική Ουκρανία, σας δίνω ειρήνη και νομοθετική δέσμευση να μην επιτεθώ σε ΕΕ

Η Wall Street Journal εκτιμά ότι η κίνηση του Πούτιν φαίνεται να στοχεύει εν μέρει στην αύξηση της εσωτερικής πίεσης προς τον Ζελένσκι

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
