Πειραιάς: Δεν απέπλευσε το Flying Cat 3 προς Αργοσαρωνικό λόγω βλάβης – Ταλαιπωρία για 340 επιβάτες
Το πλοίο θα εκτελούσε το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες - Οι επιβάτες θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας
Αναστάτωση επικράτησε το πρωί στο λιμάνι του Πειραιά, όταν το καταμαράν Flying Cat 3 παρουσίασε μηχανική βλάβη λίγο πριν τον προγραμματισμένο απόπλου του.
Οι 340 επιβάτες του καταμαράν θα ταξίδευαν για Ερμιόνη και νησιά Αργοσαρωνικού
Το πλοίο επρόκειτο να εκτελέσει το δρομολόγιο από Πειραιά για Πόρο, Ύδρα, Ερμιόνη και Σπέτσες με 340 επιβάτες, οι οποίοι δεν κατάφεραν τελικά να ταξιδέψουν.
Οι ταξιδιώτες που είχαν εισιτήρια με το συγκεκριμένο καταμαράν που υπέστη τη βλάβη θα προωθηθούν στον προορισμό τους με μέριμνα της εταιρείας.
Υπενθυμίζεται ότι σήμερα, Σάββατο, εκτελούνται κανονικά τα δρομολόγια όλων των πλοίων, σύμφωνα με το Κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, καθώς έχει αρθεί το απαγορευτικό απόπλου που έβγαλε εκτός προγράμματος χιλιάδες τουρίστες και αδειούχους.
Νωρίτερα το πρωί, ένταση προκλήθηκε στο λιμάνι έξω από το πλοίο που πραγματοποιούσε το δρομολόγιο για Νάξο, καθώς περισσότεροι από 100 ταξιδιώτες δεν κατέστη δυνατόν να επιβιβαστούν για τον προορισμό τους.
Αν και η ακτοπλοϊκή τους είχε ενημερώσει ότι θα μπορέσουν να φύγουν με τα χθεσινά εισιτήρια, το πλήρωμα του πλοίου δεν επέτρεψε την επιβίβασή τους σε αυτό. Ως αποτέλεσμα, ορισμένοι εξοργίστηκαν τόσο που ανέβηκαν στον καταπέλτη και καθυστέρησαν τον απόπλου για μία ώρα.
