Η μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ έναντι 130 εκατ. ευρώ)— δεν ωφέλησε μόνο την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και την ίδια τη Bayer, τη φαρμακευτική εταιρεία που διατηρεί τον έλεγχο του συλλόγου της Bundesliga.

Αν και οι οικονομικές επιδόσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας δεν επηρεάζουν συνήθως σημαντικά τον συνολικό ισολογισμό του πολυεθνικού κολοσσού, η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτέλεσε εξαίρεση, ενισχύοντας τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, όπως επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της Bayer.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Βόλφγκανγκ Νικλ, εξήγησε σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους:

«Όταν έχουμε τέτοιες μεταγραφές, συγκρίνουμε τη λογιστική αξία των παικτών με το ποσό που λαμβάνουμε. Αυτό μπορεί να φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε διάφορους παίκτες».

Στην προδημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Bayer ανέφερε απλώς ότι το τμήμα του ισολογισμού που περιλαμβάνει τις οικονομικές επιδόσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας παρουσίασε βελτίωση, με τα προσαρμοσμένα κέρδη να ανέρχονται στα -13 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πολύ καλύτερα από προηγούμενα τρίμηνα.

Η ποδοσφαιρική σεζόν 2023/24 ήταν ιστορική για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Bundesliga που ολοκλήρωσε τη σεζόν αήττητη. Ο Φλόριαν Βιρτς αναδείχθηκε μάλιστα παίκτης της χρονιάς, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην πορεία της ομάδας.

Την ίδια ώρα όμως, η μητρική εταιρεία Bayer αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και στις τρεις βασικές επιχειρηματικές της μονάδες:

Η φαρμακευτική της δραστηριότητα πλήττεται από την απώλεια πατεντών για δύο κερδοφόρα φάρμακα. Παράλληλα, η αγροχημική μονάδα εμπλέκεται σε μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ, που σχετίζονται με το Roundup και τους τοξικούς PCB, ενώ το τμήμα προϊόντων υγείας για καταναλωτές (Consumer Health) βλέπει την ανάπτυξή του να επιβραδύνεται και μάλιστα αναμένεται να επηρεαστεί περαιτέρω από τους εισαγωγικούς δασμούς στις ΗΠΑ που αυξάνουν τα κόστη.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, οι επικεφαλής της Bayer έχουν στο παρελθόν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να πουλήσουν την ποδοσφαιρική ομάδα προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστότητα για το κύριο επιχειρηματικό τους αντικείμενο. Ωστόσο, οι πωλήσεις παικτών όπως ο Βιρτς αποδεικνύονται εξαιρετικά πολύτιμες για τα ταμεία. Και δεν ήταν η μοναδική φετινή πώληση: ο Λίβερπουλ απέκτησε επίσης τον αμυντικό Τζερέμι Φριμπόνγκ από τη Λεβερκούζεν, ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά της εταιρείας.

Ούτε είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια μεταγραφή φέρνει έσοδα στην Bayer. Το 2020, η μετακίνηση του Κάι Χάβερτς στην Τσέλσι αποτέλεσε παρόμοια οικονομική “ένεση”.

Η σχέση ποδοσφαίρου και επιχειρηματικότητας είναι συνήθως πιο χαλαρή στις μεγάλες εταιρείες, ωστόσο η Bayer αποδεικνύει ότι όταν μια ομάδα είναι επιτυχημένη μέσα στο γήπεδο, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά και στον ισολογισμό. Η πώληση του Βιρτς δείχνει πώς ένα αθλητικό asset μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να ανασάνει (έστω και προσωρινά) μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.