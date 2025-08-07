sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Λεβερκούζεν: Καλώς ήλθαν τα… ευρώ στα ταμεία
Ποδόσφαιρο 07 Αυγούστου 2025 | 18:15

Λεβερκούζεν: Καλώς ήλθαν τα… ευρώ στα ταμεία

Η πώληση-ρεκόρ του Βιρτς στη Λίβερπουλ ενισχύει τα οικονομικά της Λεβερκούζεν.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
Η μεταγραφή του Φλόριαν Βιρτς από τη Μπάγερ Λεβερκούζεν στη Λίβερπουλ έναντι 130 εκατ. ευρώ)— δεν ωφέλησε μόνο την ποδοσφαιρική ομάδα, αλλά και την ίδια τη Bayer, τη φαρμακευτική εταιρεία που διατηρεί τον έλεγχο του συλλόγου της Bundesliga.

Αν και οι οικονομικές επιδόσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας δεν επηρεάζουν συνήθως σημαντικά τον συνολικό ισολογισμό του πολυεθνικού κολοσσού, η συγκεκριμένη μεταγραφή αποτέλεσε εξαίρεση, ενισχύοντας τα αποτελέσματα του δεύτερου τριμήνου, όπως επιβεβαιώθηκε στην πρόσφατη δημοσίευση των οικονομικών στοιχείων της Bayer.

Ο οικονομικός διευθυντής της εταιρείας, Βόλφγκανγκ Νικλ, εξήγησε σε τηλεδιάσκεψη με δημοσιογράφους:

«Όταν έχουμε τέτοιες μεταγραφές, συγκρίνουμε τη λογιστική αξία των παικτών με το ποσό που λαμβάνουμε. Αυτό μπορεί να φέρει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα σε διάφορους παίκτες».

Στην προδημοσίευση των οικονομικών αποτελεσμάτων, η Bayer ανέφερε απλώς ότι το τμήμα του ισολογισμού που περιλαμβάνει τις οικονομικές επιδόσεις της ποδοσφαιρικής ομάδας παρουσίασε βελτίωση, με τα προσαρμοσμένα κέρδη να ανέρχονται στα -13 εκατομμύρια ευρώ, δηλαδή πολύ καλύτερα από προηγούμενα τρίμηνα.

Η ποδοσφαιρική σεζόν 2023/24 ήταν ιστορική για τη Μπάγερ Λεβερκούζεν, καθώς έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία της Bundesliga που ολοκλήρωσε τη σεζόν αήττητη. Ο Φλόριαν Βιρτς αναδείχθηκε μάλιστα παίκτης της χρονιάς, παίζοντας καταλυτικό ρόλο στην πορεία της ομάδας.

Την ίδια ώρα όμως, η μητρική εταιρεία Bayer αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες και στις τρεις βασικές επιχειρηματικές της μονάδες:

Η φαρμακευτική της δραστηριότητα πλήττεται από την απώλεια πατεντών για δύο κερδοφόρα φάρμακα. Παράλληλα, η αγροχημική μονάδα εμπλέκεται σε μαζικές αγωγές στις ΗΠΑ, που σχετίζονται με το Roundup και τους τοξικούς PCB, ενώ το τμήμα προϊόντων υγείας για καταναλωτές (Consumer Health) βλέπει την ανάπτυξή του να επιβραδύνεται και μάλιστα αναμένεται να επηρεαστεί περαιτέρω από τους εισαγωγικούς δασμούς στις ΗΠΑ που αυξάνουν τα κόστη.

Παρά τις οικονομικές πιέσεις, οι επικεφαλής της Bayer έχουν στο παρελθόν ξεκαθαρίσει ότι δεν προτίθενται να πουλήσουν την ποδοσφαιρική ομάδα προκειμένου να εξασφαλίσουν ρευστότητα για το κύριο επιχειρηματικό τους αντικείμενο. Ωστόσο, οι πωλήσεις παικτών όπως ο Βιρτς αποδεικνύονται εξαιρετικά πολύτιμες για τα ταμεία. Και δεν ήταν η μοναδική φετινή πώληση: ο Λίβερπουλ απέκτησε επίσης τον αμυντικό Τζερέμι Φριμπόνγκ από τη Λεβερκούζεν, ενισχύοντας περαιτέρω τα οικονομικά της εταιρείας.

Ούτε είναι η πρώτη φορά που μια τέτοια μεταγραφή φέρνει έσοδα στην Bayer. Το 2020, η μετακίνηση του Κάι Χάβερτς στην Τσέλσι αποτέλεσε παρόμοια οικονομική “ένεση”.

Η σχέση ποδοσφαίρου και επιχειρηματικότητας είναι συνήθως πιο χαλαρή στις μεγάλες εταιρείες, ωστόσο η Bayer αποδεικνύει ότι όταν μια ομάδα είναι επιτυχημένη μέσα στο γήπεδο, μπορεί να συνεισφέρει ουσιαστικά και στον ισολογισμό. Η πώληση του Βιρτς δείχνει πώς ένα αθλητικό asset μπορεί να βοηθήσει μια εταιρεία να ανασάνει (έστω και προσωρινά) μέσα σε ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β' τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ. τα EBITDA β’ τριμήνου

Αθλητική Ροή
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά, κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά, κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Ένας οπαδός έφτιαξε μια σελίδα στο GoFundMe με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπορέσει να αγοράσει τον Κάρλος Μπαλέμπα από τη Μπράιτον!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Ο Μοντεστό άνοιξε τα χαρτιά του

Ο τεχνικός διευθυντής της Γιουβέντους Φρανσουά Μοντεστό μίλησε για τους Ντάγκλας Λουίζ, Βλάχοβιτς, Τούντορ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να πουληθούν παίκτες

Βάιος Μπαλάφας
Γάζα: Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο, ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ
Ανακοίνωση ΠΟΥ 07.08.25

Σχεδόν 12.000 παιδιά με οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο στη Γάζα - Ο υψηλότερος αριθμός που έχει καταγραφεί ποτέ

Δραματική είναι η κατάσταση στη Γάζα - Σκελετωμένα παιδιά προσπαθούν να επιβιώσουν με τα τρόφιμα στον παλαιστινιακό θύλακα να είναι ελάχιστα

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη
Υπό κράτηση 07.08.25

Παρίσι: Ακυρώθηκε η άδεια παραμονής σε άνδρα που άναψε τσιγάρο με τη φλόγα στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη

Το βίντεο με τον άνδρα να ανάβει τσιγάρο στο μνημείο προκάλεσε σφροδρές αντιδράσεις. Ο υπουργός Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι αφαιρείται η άδεια παραμονής του.

Σύνταξη
Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια
Wow 07.08.25

Δόντια, ένας πλακούντας και σεξουαλικά βοηθήματα είναι μερικά από τα ευρήματα ιδιοκτητών σε νέα σπίτια

Οι μετακομίσεις ενέχουν πολλές αναπάντεχες εκπλήξεις και μερικές από αυτές είναι και τα αντικείμενα που αφήνουν σε σπίτια οι προηγούμενοι ένοικοι

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
