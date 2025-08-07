Ψηφιακή επανάσταση στο ιταλικό μπάσκετ

Με μία ιστορική συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στο ιταλικό μπάσκετ, η Lega Basket Serie A δρομολογεί τη δική της πλατφόρμα streaming, LBA TV, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας Deltatre. Η συμφωνία, που υπεγράφη μετά την αποχώρηση της DAZN και την απόρριψη της προσφοράς της Discovery ως μη ικανοποιητικής, σηματοδοτεί μια νέα εποχή ψηφιακής ανεξαρτησίας για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της Ιταλίας.

Η συμφωνία προβλέπει πενταετή συνεργασία με εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα για τη Lega και 2,4 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, αλλά και 2,9 εκατ. ευρώ για καθένα από τα επόμενα τέσσερα έτη

Επιπλέον, σε περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο των 100.000 συνδρομητών, η λίγκα θα καρπώνεται το 50% των καθαρών κερδών από τις συνδρομές. Σύμφωνα με πηγές, η τιμή της ετήσιας συνδρομής θα οριστεί στα 99 ευρώ, ενώ για μηνιαία πρόσβαση η τιμή θα διαμορφωθεί στα 9,99 ευρώ.

Ο νέος πρόεδρος της Lega Basket, Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, τόνισε πως πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή, η οποία στόχο έχει να επιτρέψει στα σωματεία να διανέμουν το προϊόν τους άμεσα στους φιλάθλους, με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του ιταλικού μπάσκετ στο σύνολό του. «Το παλιό μοντέλο ήταν ξεπερασμένο. Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα: Τρεις διαφορετικοί πυλώνες

Η ψηφιακή πλατφόρμα δεν αντικαθιστά πλήρως την τηλεοπτική κάλυψη. Η Sky Sport διατηρεί τα δορυφορικά δικαιώματα για 2 αγώνες ανά αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια των πλέι-οφ, αλλά και το Supercoppa και το Coppa Italia

Ανοιχτή παραμένει η διαπραγμάτευση για το τρίτο πακέτο, που αφορά τη δωρεάν μετάδοση (σε ελεύθερη συχνότητα), με τις συνομιλίες με πιθανούς συνεργάτες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η στρατηγική της Deltatre δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη κατηγορία. Η εταιρεία υπέγραψε αντίστοιχη πενταετή συμφωνία με τη Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) για τη συνολική αναβάθμιση του LNP Pass, της υπάρχουσας πλατφόρμας που καλύπτει τη Serie A2 και τη Serie B. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατραπεί σε σύγχρονο direct-to-consumer (DTC) εργαλείο, με καλύτερη τεχνολογική υποδομή, νέο περιβάλλον χρήστη και βελτιωμένη εμπειρία θέασης.

Η ενσωμάτωση ποιοτικού περιεχομένου, εύκολης πρόσβασης και οικονομικού οφέλους για τα κλαμπ, δημιουργεί μια νέα δυναμική για το ιταλικό μπάσκετ. Η Deltatre, με εμπειρία σε κορυφαίες διοργανώσεις όπως το NFL, το Champions League, την Premier League και το Volleyball World, εγγυάται την τεχνική αρτιότητα του εγχειρήματος.

Ο συνδυασμός καινοτομίας και στρατηγικής επένδυσης φέρνει τον ιταλικό μπασκετικό χώρο στο επίκεντρο του ψηφιακού αθλητισμού. Η πρωτοβουλία της LBA TV δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική επιλογή, αλλά μια στροφή στη φιλοσοφία προβολής, ενισχύοντας τη σύνδεση με το κοινό και διαμορφώνοντας ένα νέο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο για το μέλλον του αθλήματος. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν στην Ιταλία…