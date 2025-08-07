sports betsson
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 21:58
Συναγερμός για φωτιά στον Δήμο Γόρτυνας στο Ηράκλειο
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Ψηφιακή επανάσταση στο ιταλικό μπάσκετ
Μπάσκετ 07 Αυγούστου 2025 | 22:00

Ψηφιακή επανάσταση στο ιταλικό μπάσκετ

Οι οροι της συμφωνίας για τη δημιουργία της LBA TV και η επόμενη μέρα στο ιταλικό μπάσκετ.

Γιώργος Μαζιάς
ΚείμενοΓιώργος Μαζιάς
A
A
Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Spotlight

Με μία ιστορική συμφωνία που αλλάζει τα δεδομένα στο ιταλικό μπάσκετ, η Lega Basket Serie A δρομολογεί τη δική της πλατφόρμα streaming, LBA TV, σε συνεργασία με την κορυφαία εταιρεία τεχνολογίας Deltatre. Η συμφωνία, που υπεγράφη μετά την αποχώρηση της DAZN και την απόρριψη της προσφοράς της Discovery ως μη ικανοποιητικής, σηματοδοτεί μια νέα εποχή ψηφιακής ανεξαρτησίας για το κορυφαίο πρωτάθλημα μπάσκετ της Ιταλίας.

Η συμφωνία προβλέπει πενταετή συνεργασία με εγγυημένο ελάχιστο εισόδημα για τη Lega και 2,4 εκατ. ευρώ για τον πρώτο χρόνο, αλλά και 2,9 εκατ. ευρώ για καθένα από τα επόμενα τέσσερα έτη

Επιπλέον, σε περίπτωση που ξεπεραστεί το όριο των 100.000 συνδρομητών, η λίγκα θα καρπώνεται το 50% των καθαρών κερδών από τις συνδρομές. Σύμφωνα με πηγές, η τιμή της ετήσιας συνδρομής θα οριστεί στα 99 ευρώ, ενώ για μηνιαία πρόσβαση η τιμή θα διαμορφωθεί στα 9,99 ευρώ.

Ο νέος πρόεδρος της Lega Basket, Μαουρίτσιο Γκεραρντίνι, τόνισε πως πρόκειται για μια στρατηγική επιλογή, η οποία στόχο έχει να επιτρέψει στα σωματεία να διανέμουν το προϊόν τους άμεσα στους φιλάθλους, με στόχο την οικονομική βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του ιταλικού μπάσκετ στο σύνολό του. «Το παλιό μοντέλο ήταν ξεπερασμένο. Τώρα είναι η ώρα να επενδύσουμε στο μέλλον», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Τα τηλεοπτικά δικαιώματα: Τρεις διαφορετικοί πυλώνες

Η ψηφιακή πλατφόρμα δεν αντικαθιστά πλήρως την τηλεοπτική κάλυψη. Η Sky Sport διατηρεί τα δορυφορικά δικαιώματα για 2 αγώνες ανά αγωνιστική, όλα τα παιχνίδια των πλέι-οφ, αλλά και το Supercoppa και το Coppa Italia

Ανοιχτή παραμένει η διαπραγμάτευση για το τρίτο πακέτο, που αφορά τη δωρεάν μετάδοση (σε ελεύθερη συχνότητα), με τις συνομιλίες με πιθανούς συνεργάτες να βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η στρατηγική της Deltatre δεν περιορίζεται μόνο στην πρώτη κατηγορία. Η εταιρεία υπέγραψε αντίστοιχη πενταετή συμφωνία με τη Lega Nazionale Pallacanestro (LNP) για τη συνολική αναβάθμιση του LNP Pass, της υπάρχουσας πλατφόρμας που καλύπτει τη Serie A2 και τη Serie B. Το νέο σύστημα φιλοδοξεί να μετατραπεί σε σύγχρονο direct-to-consumer (DTC) εργαλείο, με καλύτερη τεχνολογική υποδομή, νέο περιβάλλον χρήστη και βελτιωμένη εμπειρία θέασης.

Η ενσωμάτωση ποιοτικού περιεχομένου, εύκολης πρόσβασης και οικονομικού οφέλους για τα κλαμπ, δημιουργεί μια νέα δυναμική για το ιταλικό μπάσκετ. Η Deltatre, με εμπειρία σε κορυφαίες διοργανώσεις όπως το NFL, το Champions League, την Premier League και το Volleyball World, εγγυάται την τεχνική αρτιότητα του εγχειρήματος.

Ο συνδυασμός καινοτομίας και στρατηγικής επένδυσης φέρνει τον ιταλικό μπασκετικό χώρο στο επίκεντρο του ψηφιακού αθλητισμού. Η πρωτοβουλία της LBA TV δεν αποτελεί απλώς μια εμπορική επιλογή, αλλά μια στροφή στη φιλοσοφία προβολής, ενισχύοντας τη σύνδεση με το κοινό και διαμορφώνοντας ένα νέο, βιώσιμο οικονομικό μοντέλο για το μέλλον του αθλήματος. Τουλάχιστον αυτό πιστεύουν στην Ιταλία…

Headlines:
World
Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

Τραμπ: Επίθεση στους BRICS – Εξοντωτικοί δασμοί από 30 έως 50% σε τρεις χώρες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

«Της νύχτας τα καμώματα»: Γιατί δεν κοιμόμαστε το βράδυ;

Markets
ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

ΕΧΑΕ: Κινητικότητα και μεγάλες ανακατατάξεις θέσεων από funds

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού
Euroleague 07.08.25

Οι πρώτες φωτογραφίες του Ρογκαβόπουλου με τα «χρώματα» του Παναθηναϊκού

Ο Νίκος Ρογκαβόπουλος βρέθηκε στο νοσοκομείο «Υγεία», για να περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις ενόψει της νέας σεζόν, φορώντας την εμφάνιση του «τριφυλλιού» για πρώτη φορά.

Σύνταξη
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»
Μπάσκετ 06.08.25

«Οι Νικς επιθυμούν διακαώς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο»

Και νέα δεδομένα στη φημολογία για το μέλλον του Γιάννη, καθώς δημοσίευμα θέλει τους Νιου Γιορκ Νικς έτοιμους να εκμεταλλευτούν κάθε ευκαιρία που θα προκύψει προκειμένου να τον κάνουν «δικό τους».

Σύνταξη
LIVE: Ελλάδα – Βέλγιο
Φιλικό παιχνίδι 06.08.25

LIVE: Ελλάδα – Βέλγιο

LIVE: Ελλάδα - Βέλγιο. Παρακολουθήστε live στις 20:00 την αναμέτρηση Ελλάδα - Βέλγιο στο πλαίσιο της προετοιμασίας της Εθνικής μας. Τηλεοπτικά από ΕΡΤ1.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»
Η υπόθεση 07.08.25

Ο Busta Rhymes χαρακτηρίζει την αγωγή που κατέθεσε πρώην βοηθός του ως «απόπειρα εκβιασμού»

«Ετοιμάζω μια ανταγωγή» ανέφερε ο Busta Rhymes σε δήλωση του στον Guardian, ως απάντηση στην αγωγή που κατέθεσε ο πρώην βοηθός του στην οποία τον κατηγορεί για σωματική βία.

Σύνταξη
Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Αράζ – Ομόνοια 0-4: «Καθάρισαν» την πρόκριση οι Κύπριοι και περιμένουν τον ηττημένο του ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

Άνετη νίκη με 4-0 πέτυχε η Ομόνοια μέσα στην έδρα της Αράζ και πλέον η ρεβάνς στην Κύπρο είναι τυπική διαδικασία – Ο ηττημένος από το ζευγάρι ΠΑΟΚ-Βολφσμπέργκερ ο επόμενος αντίπαλος των Κύπριων.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»
Πρότυπο 07.08.25

Σαρλίζ Θερόν, ετών 50: Ακτιβισμός, πύρινη σαγήνη και μια σταρ πολύ καλύτερη από άλλες – «Οφείλουμε να νοιαστούμε»

Η Σαρλίζ Θερόν, ηθοποιός, παραγωγός και ακτιβίστρια, γεννήθηκε σαν σήμερα στη Νότια Αφρική κατά την περίοδο του Απαρτχάιντ. Αυτό την άλλαξε για πάντα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση
Διαμαρτυρία Χεζμπολάχ 07.08.25

Λίβανος: Η κυβέρνηση ενέκρινε το αμερικανικό σχέδιο για αφοπλισμό της Χεζμπολάχ – Αποχώρησε η οργάνωση

Η πρόταση αναφέρει ότι η Χεζμπολάχ πρέπει να αφοπλιστεί έως το τέλος του 2025. Αλλά και ότι το Ισραήλ θα αποσύρει τις δυνάμεις του και να οριστικοποιηθούν τα σύνορα Ισραήλ-Λιβάνου και Ισραήλ-Συρίας.

Σύνταξη
Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)
Conference League 07.08.25

Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Έκανε τα εύκολα – δύσκολα και τώρα όλα ανοιχτά για την πρόκριση (vids)

Η ΑΕΚ αν και προηγήθηκε 2-0 στην Κύπρο, κόντρα στον Άρη Λεμεσού, τελικά ισοφαρίστηκε (2-2) πριν το ημίχρονο, με τις δύο ομάδες να «παίζουν» πλέον την πρόκριση σε μία εβδομάδα στην Opap Arena.

Σύνταξη
Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ
Τι να περιμένουμε 07.08.25

Μία συμφωνία στα μέτρα του Πούτιν; Τι θα «δείξει» η συνάντηση με τον Τραμπ

Κρίσιμη αναμένεται να είναι η συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Βλαντιμίρ Πούτιν, με κύριο θέμα συζήτησης τον πόλεμο στην Ουκρανία

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ
Europa League 07.08.25

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ

LIVE: Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Σαχτάρ Ντόνετσκ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Σύνταξη
Γεωργιάδης: «Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο – Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες
Φωτογραφίες και βίντεο 07.08.25

«Απασφάλισε» κατά υγειονομικών που διαμαρτύρονταν στη Ρόδο ο Γεωργιάδης - Τους έβγαζαν έξω σεκιουριτάδες

Γιατροί και νοσηλευτές στο νοσοκομείο της Ρόδου διαμαρτυρήθηκαν για την κατάσταση που επικρατεί στο ΕΣΥ - Ο Άδωνις Γεωργιάδης τους επιτέθηκε με σκληρές εκφράσεις

Σύνταξη
LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ
Europa League 07.08.25

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ

LIVE: ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ. Παρακολουθήστε live στις 20:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΠΑΟΚ – Βολφσμπέργκερ για τα προκριματικά του Europa League. Τηλεοπτικά από OPEN TV.

Σύνταξη
«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης
The Good Life 07.08.25

«Ο Εξολοθρευτής έρχεται»: Ο Τζέιμς Κάμερον προειδοποιεί για αποκάλυψη εάν η τεχνητή νοημοσύνη μπει σε πεδία μάχης

Ο Εξολοθρευτής έχει πολλά μηνύματα επιμένει ο Τζέιμς Κάμερον σε νέα συνέντευξη του που προειδοποιεί για τις τρεις μεγάλες υπαρξιακές απειλές που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα σήμερα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Απόρρητο