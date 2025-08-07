newspaper
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Ελλάδα 07 Αυγούστου 2025 | 17:00

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Το υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι απαγορεύει την κολύμβηση σε 13 παραλίες και περιοχές της Αττικής. Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εκδόθηκε, «απαγορεύεται η κολύμβηση στα θαλάσσια νερά των περιοχών της Περιφέρειας Αττικής, στις οποίες δεν πληρούνται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της κείμενης νομοθεσίας των νερών κολύμβησης».

Πού απαγορεύεται το κολύμπι

Οι περιοχές και οι παραλίες όπου απαγορεύεται το κολύμπι είναι:

  • Σε όλα τα λιμάνια, μόνιμα αγκυροβόλια, ναυπηγεία και διαλυτήρια πλοίων.
  • Σε όλη τη περιοχή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι και το Πέραμα.
  • Σε όλη την περιοχή Σκαραμαγκά μέχρι και την παραλία Ασπροπύργου.
  • Στα Λιμάνια Σκαφάκι, Σταυρού της Ακτής Θεμιστοκλέους, στο λιμανάκι της Σχολής Δοκίμων και 100 μ. εκατέρωθεν του Κέντρου MIRAMARE.
  • Στην περιοχή από το Β. άκρο Μικρολίμανου μέχρι και την ακτή Ξηροτάγαρου (όριο μαρίνας).
  • Στο αριστερό σημείο της ακτής «ΕΔΕΜ» πλησίον εστιατορίου «ΕΔΕΜ» και 100 μέτρα εκατέρωθεν των εκβολών του ρέματος Πικροδάφνης.
  • Στο αριστερό σημείο της ακτής «Σούνιο» έμπροσθεν εστιατορίου «Ακρογιάλι»
  • Σε ζώνη 50 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής όλων των αγωγών ομβρίων.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν των στομίων εκβολής των αγωγών εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού λυμάτων, και κάθε άλλης παρόμοιας εκβολής, σύμφωνα με τις νομαρχιακές αποφάσεις καθορισμού αποδέκτη, όπου τοποθετούνται τοπικές απαγορευτικές πινακίδες ή οι τοπικές υγειονομικές αρχές προτείνουν την τοποθέτηση σχετικών σημάνσεων.
  • Στην περιοχή των Ναυπηγείων και του λιμένος όρμου Λαυρίου μέχρι τη ΔΕΗ με εξαίρεση την περιοχή που αρχίζει από την ακτή Χέλμη και συνεχίζεται μέχρι την περιοχή Θωρικού (Ακτή Θεάτρου).
  • Στην Ραφήνα σε όλο το μήκος της εξωτερικής πλευράς του προσήνεμου μώλου του λιμανιού.
  • Σε ζώνη 200 μέτρων από τα σημεία εκβολής των αγωγών των εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισμού, που βρίσκονται στις περιοχές Ν. Μάκρης και Μαραθώνα και ειδικότερα των κατασκηνώσεων ΘΑΛΑ, και των κατασκηνώσεων Αεροπορίας- ΘΑΑ. Στην απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται η ακτή κολύμβησης του ΚΕΔΑ/Ζ.
  • Στην περιοχή του Ασωπού ποταμού 200 μ. εκατέρωθεν της εκβολής του.

Απαγορευτικές πινακίδες

Η εγκύκλιος του υπουργείου αναφέρει ότι στις παραλίες που κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση, πρέπει να υπάρχει σήμανση από τους υπεύθυνους των ακτών, με ευθύνη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Σκοπός είναι, αφού ενημερωθούν από τις αρμόδιες Δ/νσεις Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου να τοποθετήσουν απαγορευτικές πινακίδες στα σημεία που κρίθηκαν ακατάλληλα για κολύμβηση. Οι Λιμενικές Αρχές παρακαλούνται για την επιτήρηση των σημείων αυτών, ώστε οι πινακίδες να τοποθετούνται σε κατάλληλα σημεία και να μην καταστρέφονται.

Παράλληλα υπενθυμίζεται η ανάγκη εντατικοποίησης τόσο του συστηματικού δειγματοληπτικού ελέγχου των νερών κολύμβησης, όσο και της παρακολούθησης των πιθανών πηγών ρύπανσης (εγκαταστάσεις επεξεργασίας υγρών αποβλήτων κ.λπ.) με στόχο την εξυγίανση του περιβάλλοντος και τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας.

