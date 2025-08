Γάζα: Μέλος της Ερυθράς Ημισελήνου σκοτώθηκε σε ισραηλινό πλήγμα – Νέο χτύπημα σε σχολείο [βίντεο]

Η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε σήμερα πως ένα μέλος του προσωπικού της σκοτώθηκε και άλλα τρία τραυματίστηκαν σε ισραηλινή επίθεση εναντίον της έδρας της οργάνωσης στη Χαν Γιούνις, στο νότιο τμήμα στη Γάζα.

Εξαιτίας του ισραηλινού πλήγματος προκλήθηκε πυρκαγιά στον πρώτο όροφο του κτιρίου, αναφέρει η Παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ.

🔴A martyr & injuries among the Red Crescent crews after the occupation bombed the association’s headquarters in the Al-Amal neighbourhood, west of Khan Yunis https://t.co/sheUgZidC6 #Gaza #Palestine @qudsn 📹The moments of the occupation’s bombing of the Palestinian Red… pic.twitter.com/TZA3h3d0Qk

Χθες Σάββατο, 32 Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από πυρά και βομβαρδισμούς των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων (IDF) στη Λωρίδα της Γάζας, συμπεριλαμβανομένων 14 που περίμεναν τη διανομή ανθρωπιστικής βοήθειας, σύμφωνα με την υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας του παλαιστινιακού θύλακα.

Από την πλευρά τους, οι IDF ανακοίνωσαν ότι σκότωσαν έναν διοικητή της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς στη Γάζα.

🚨A video captures the initial moments of the Israeli forces’ attack on the Palestine Red Crescent Society headquarters in Khan Younis, which sparked a fire in the building, killing one staff member and injuring three others.#NotATarget #Gaza pic.twitter.com/lZ8bEh5jGz

