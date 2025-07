Η δύο φορές Ολυμπιονίκης του διάθλου, Λάουρα Νταλμάιερ σκοτώθηκε σε ορειβατικό δυστύχημα στο Πακιστάν.

Η 31χρονη Γερμανίδα καταπλακώθηκε μετά από κατολίσθηση κατά τη διάρκεια ορειβασίας στα βουνά Καρακόραμ τη Δευτέρα.

Η Μαρίνα Έβα, που βρισκόταν μαζί της, κάλεσε τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης μετά το δυστύχημα που συνέβη σε ύψος περίπου 5.700 μέτρων.

Ομάδες διάσωσης, ανάμεσά τους ειδικοί στην ορειβασία από τη Γερμανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες, ξεκίνησαν άμεσα επιχείρηση, αλλά οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες δυσχέραναν τις έρευνές τους.

Η εταιρεία που εκπροσωπούσε την Νταλμάιερ επιβεβαίωσε τον θάνατό της σήμερα Τετάρτη.

«Ξεκίνησε επιχείρηση διάσωσης, αλλά τελικά ακυρώθηκε το βράδυ της 29ης Ιουλίου», δήλωσαν οι εκπρόσωποί της στη γερμανική εφημερίδα Die Welt.

Σύμφωνα με τις ίδιες δηλώσεις, η Νταλμάιερ πέθανε στις 28 Ιουλίου, την ημέρα του δυστυχήματος.

«Ήταν η ρητή και γραπτή επιθυμία της Λάουρα Νταλμάιερ ότι σε μια περίπτωση όπως αυτή, κανείς δεν πρέπει να διακινδυνεύσει τη ζωή του για να τη σώσει», δήλωσαν οι εκπρόσωποί της.

«Ήταν επιθυμία της να αφήσει το σώμα της στο βουνό σε αυτή την περίπτωση. Αυτό είναι επίσης σύμφωνο με τις επιθυμίες των συγγενών της», τόνισαν.

Η γερμανική Ολυμπιακή Ομοσπονδία Αθλητισμού δήλωσε ότι η Νταλμάιερ ήταν «περισσότερο από μια Ολυμπιονίκης – ήταν ένας άνθρωπος με καρδιά, χαρακτήρα και όραμα».

Η πρόεδρος της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, Κίρστι Κόβεντρι, δήλωσε ότι ο θάνατος της Νταλμάιερ είναι «βαθιά συγκλονιστικός για όλους μας στο Ολυμπιακό κίνημα».

Πρόσθεσε: «Έχασε τη ζωή της στα αγαπημένα της βουνά. Θα τη θυμόμαστε για πάντα».

Δείτε σχετική ανάρτηση:

The news about the passing of two-time Olympic biathlon champion Laura Dahlmeier in a terrible mountaineering accident is deeply shocking for all of us in the Olympic Movement. She lost her life in her beloved mountains.

Laura made history at the PyeongChang 2018 Winter Olympics… pic.twitter.com/4gUKNrMhxD

— IOC MEDIA (@iocmedia) July 30, 2025