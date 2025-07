Φουρνιέ: «Χαρούμενος που θα είμαι μέλος αυτού του ιερού συλλόγου» (pic)

Στον Ολυμπιακό θα συνεχίσει να αγωνίζεται ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος επέκτεινε τη συνεργασία του με τους Πειραιώτες και θα φορά τα Ερυθρόλευκα για τα επόμενα τρία χρόνια.

Ο Γάλλος γκαρντ έκανε μάλιστα και την πρώτη του ανάρτηση μετά την γνωστοποίηση της συμφωνίας και ανέφερε πως ο Ολυμπιακός τον υποδέχθηκε σαν οικογένεια, ενώ επισήμανε ότι δεν θα μπορούσε να είναι πιο χαρούμενος που «θα είναι μέρος αυτού του ιερού συλλόγου».

Olympiacos welcomed me like family. This isn’t a new chapter. It’s the continuation of something strong.

Couldn’t be happier to be part of this sacré club for 3 more seasons.❤🤍

See you all soon pic.twitter.com/twXBX5h6gI

— Evan Fournier (@EvanFourmizz) July 26, 2025