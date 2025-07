Σύμφωνα με πληροφορίες του AFP, το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών έχει προγραμματίσει να συνεδριάσει την Παρασκευή για να εξετάσει τη διαμάχη μεταξύ Ταϊλάνδης και Καμπότζης. Η συνεδρίαση ζητήθηκε από τον πρωθυπουργό της Καμπότζης και θα πραγματοποιηθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Οι μακροχρόνιες εντάσεις μεταξύ των δύο χωρών, ιδίως στην παραμεθόρια περιοχή, εντάθηκαν νωρίς το πρωί της Πέμπτης. Η συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας έχει ως στόχο να εξετάσει την πρόσφατη κλιμάκωση και να διερευνήσει πιθανά μέτρα για την επίλυση της σύγκρουσης. Η σύγκρουση ξεκίνησε για διαμάχη γύρω από έναν ναό.

H Κίνα είχε προσφερθεί μέσω του ΥΠΕΞ Γουάνγκ Γι να επιλύσει τις συνοριακές διαφορές των δύο χωρών μέσα από τον διάλογο ήδη από τις 11 Ιουλίου στο ASEAN στη Μαλαισία, όμως η πρότασή της δεν εισακούστηκε.

Thailand and Cambodia’s latest deadly border clash is yet another byproduct of colonialism gone wrong pic.twitter.com/yVc4o3fULA

— Will Ripley (@willripleyCNN) July 24, 2025