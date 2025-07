Ο Σι καλεί την ΕΕ να «ενισχύσει την εμπιστοσύνη» – Η φον ντερ Λάιεν ζητά «αληθινές λύσεις» από την Κίνα

Ο πρόεδρος της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ είπε σήμερα στους ηγέτες της ΕΕ ότι το Πεκίνο και οι Βρυξέλλες θα όφειλαν να «ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη» τους, ενώ από την άλλη η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κάλεσε να υπάρξουν «αληθινές λύσεις» στα προβλήματα στις διμερείς σχέσεις, που έχουν φθάσει κατ’ αυτή σε «σημείο καμπής».

Η Κίνα επιδιώκει τους τελευταίους μήνες να συσφίξει τη σχέση της με τη Γηραιά Ήπειρο. Παρουσιάζει τον εαυτό της ως πιο αξιόπιστο εταίρο από τις ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ και πυλώνα σταθερότητας στην ταραγμένη διεθνή σκηνή.

Επίσημα, η συνάντηση του Σι Τζινπίνγκ σήμερα στο Πεκίνο με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και με τον Αντόνιο Κόστα, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, είχε σκοπό να εορταστεί η 50ή επέτειος της εγκαθίδρυσης διπλωματικών σχέσεων.

Όμως οι προσκεκλημένοι του είχαν στις αποσκευές τους μακρύ κατάλογο αντιδικιών προς επίλυση.

Ανάμεσά τους: το μεγάλο κινεζικό εμπορικό πλεόνασμα έναντι της ΕΕ, οι φόβοι πως η ευρωπαϊκή αγορά θα πλημμυρίσει με φθηνά προϊόντα κινεζικής κατασκευής επιδοτούμενα από το Πεκίνο, η προσέγγιση της Κίνας με τη Ρωσία, που αντιμετωπίζεται με μεγάλη καχυποψία από τους ευρωπαίους εν μέσω του πολέμου στην Ουκρανία.

