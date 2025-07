Παναθηναϊκός: Με Μαξίμοβιτς αντί του Τσέριν η 11άδα κόντρα στη Ρέιντζερς

Ο Ρουί Βιτόρια έκανε γνωστή την 11άδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στις 21:45, στο Άιμπροξ Παρκ, για να αντιμετωπίσει τη Ρέιντζερς στο πλαίσιο του 2ου προκριματικού γύρου του Champions League.

Ουσιαστικά ο τεχνικός των πράσινων προχώρησε σε μόλις μία αλλάγη σε σχέση με το τελευταίο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, το φιλικό με Βέστερλο, και αφορά την «επιστροφή» στο αρχικό σχήμα του Μαξίμοβιτς αντί του Τσέριν.

Αναλυτικότερα ο Παναθηναϊκός κατεβαίνει σύστημα 4-3-3: Τον Ντραγκόφσκι στην εστία, τους Βαγιαννίδη, Πάλμερ-Μπράουν, Τουμπά και Κυριακόπουλο στην άμυνα, τους Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς και Μπακασέτα στα χαφ τους Πελίστρι και Τζούριτσιτς στα άκρα και τον Ιωαννίδη στην κορυφή.

Η 11άδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Κυριακόπουλος, Τουμπά, Πάλμερ-Μπράουν, Βαγιαννίδης, Τσιριβέγια, Μαξίμοβιτς, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Πελίστρι, Ιωαννίδης

Στον πάγκο: Λαφόντ, Κότσαρης, Σιώπης, Τετέ, Ίνγκασον, Τσέριν, Μαντσίνι, Σβιντέρσκι, Γεντβάι, Κώτσιρας, Γερεμέγεφ, Μπρέγκου.

Η ενδεκάδα της Ρέιντζερς: Μπάτλαντ, Ταβερνιέ, Σούταρ, Ετζιγκά, Άαρονς, Ντιομαντέ, Ρόθγουελ, Ράσκιν, Ντόουελ, Κέρτις, Ντανίλο.

Στον πάγκο: Κέλι, Κορτές, Μπάρον, Ντέσερς, Μπαϊράμι, Κάμερον, Χεφτέ, Γκασαμά, Ιγκαμάν, Φερνάντες, Ράις, Τζεντλς.

Our first official XI of the season ☘️#Panathinaikos #PAOFC #UCL #RANPAO pic.twitter.com/cZrn8aKMO6

— Panathinaikos F.C. (@paofc_) July 22, 2025