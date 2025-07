Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα αναχαίτισε σήμερα Σάββατο ουκρανικά drones τα οποία κατευθύνονταν στη Μόσχα, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ρωσικής πρωτεύουσας Σεργκέι Σομπιάνιν (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

💥 Explosions in Engels, Moscow region and Voronezh, according to local chats! pic.twitter.com/yEgRa6ykRW

Στην ενημέρωση, μέσω ανάρτησης στην πλατφόρμα Telegram, ο Σομπιάνιν δεν κάνει λόγο για θύματα ή ζημιές.

Αναφέρει ότι 13 drones καταρρίφθηκαν ή καταστράφηκαν τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες του Σαββάτου, συμπληρώνοντας ότι ειδικοί εξετάζουν τα θραύσματα στις περιοχές που έπεσαν.

🇷🇺🔥A large fire has broken out near Domodedovo Airport in Moscow as a result of a Ukrainian drone strike. pic.twitter.com/pqIGJh8cmQ

Το υπουργείο Αμυνας της Ρωσικής Ομοσπονδίας ανακοίνωσε πως συνολικά 87 ουκρανικά drones καταρρίφθηκαν σε διάφορες περιοχές της επικράτειας μέσα σε διάστημα πέντε ωρών.

Εξ αυτών, 48 καταρρίφθηκαν στην περιφέρεια Μπριάνσκ, κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Από την πλευρά του, ο υπηρεσιακός περιφερειάρχης του Ροστόφ ανέφερε πως ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη προκάλεσαν πυρκαγιές και διακοπή ηλεκτροδότησης σε αρκετές περιοχές.

👀🔥 A military unit is on fire in Rostov-on-Don, — media

Local public pages are publishing videos of the fire, presumably on the territory of a military unit at the intersection of Sokolov Avenue and Krasnoarmeyskaya Street. pic.twitter.com/4oIfQd1V9y

— Tracey SBU Fella 🇬🇧🇺🇦 #NAFO (@trajaykay) July 18, 2025