Ουκρανία: 3 νεκροί σε ρωσικές επιθέσεις και 27 τραυματίες σε ουκρανικές

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους χθες Τρίτη το απόγευμα στην ανατολική Ουκρανία σ’ επιθέσεις της Ρωσίας, ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, μια ημέρα αφού ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έδωσε στη Μόσχα διορία 50 ημερών για να κλείσει συμφωνία ειρήνης με το Κίεβο (φωτογραφία στο Χ, επάνω, από τη ρωσική επίθεση στην Κουπιάνσκ).

Russian attacks killed two and injured two more in the Kupiansk district of Kharkiv Oblast today.

A russian FPV drone hit homes in Prykolotne, killing a 67-year-old man; two others suffered acute shock.

Later, a 69-year-old man was killed in a separate strike on Kupiansk. pic.twitter.com/SwO1hU2lj4

— Iryna Voichuk (@IrynaVoichuk) July 15, 2025