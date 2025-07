Βραβεία Emmy 2025: Ποιοι διεκδικούν τα τηλεοπτικά βραβεία

Καθώς η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη βραδιά της τηλεόρασης ξεκινά, το μόνο σίγουρο είναι πως η φετινή διοργάνωση θα είναι γεμάτη εκπλήξεις, έντονες συγκινήσεις και νέες αφηγήσεις που διαμορφώνουν το τοπίο της μικρής οθόνης.

Τα Βραβεία Emmy αναγνωρίζουν επιτεύγματα στον κλάδο της τηλεόρασης και το έργο δημιουργών αμερικανικών προγραμμάτων ψυχαγωγίας και απονέμονται από τρεις οργανισμούς την Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (Academy of Television Arts & Sciences – ATAS), την Εθνική Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών και Επιστημών (National Academy of Television Arts and Sciences – NATAS) και τη Διεθνής Ακαδημία Τηλεοπτικών Τεχνών.

Ποιες πλατφόρμες συμμετέχουν

Το HBO/Max ηγείται και φέτος με 142 υποψηφιότητες, ακολουθούμενο από το Netflix (120), το Apple TV+ (81) και το Disney+ (137), καταδεικνύοντας την επιρροή που διατηρούν οι ψηφιακές πλατφόρμες στη σύγχρονη τηλεοπτική πραγματικότητα.

Στις 15/7 ανακοινώθηκαν οι υποψηφιότητες για τα 77α Βραβεία Emmy, με την δραματική σειρά «Severance» του Apple TV+ να αναδεικνύεται σε απόλυτο πρωταγωνιστή της φετινής διοργάνωσης.

Η 2η σεζόν του «Severance» συγκέντρωσε 27 υποψηφιότητες, το «The Penguin» 24 και «The Studio» 23.

Παράλληλα, η νέα σειρά της Apple TV+ «The Studio» κατέρριψε ρεκόρ λαμβάνοντας 23 υποψηφιότητες για Emmy, τις περισσότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ για κωμική στην πρώτη της σεζόν.

Ακολουθεί αναλυτικά η λίστα με τις υποψηφιότητες:

Καλύτερος Α’ Ανδρικός Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Colin Farrell, The Penguin

Stephen Graham, Adolescence

Jake Gyllenhaal, Presumed Innocent

Brian Tyree Henry, Dope Thief

Cooper Koch, Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

Καλύτερος Α’ Γυναικείος Ρόλος σε Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Cate Blanchett, Disclaimer

Meghann Fahy, Sirens

Rashida Jones, Black Mirror

Cristin Milioti, The Penguin

Michelle Williams, Dying for Sex

Καλύτερη Μίνι Σειρά ή Τηλεταινία

Adolescence

Black Mirror

Dying for Sex

Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story

The Penguin

Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Uzo Aduba, The Residence

Kristen Bell, Nobody Wants This

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Ayo Edebiri, The Bear

Jean Smart, Hacks

Καλύτερη Α’ Ανδρική Ερμηνεία σε Κωμική Σειρά

Adam Brody, Nobody Wants This

Seth Rogen, The Studio

Jason Segel, Shrinking

Martin Short, Only Murders in the Building

Jeremy Allen White, The Bear

Καλύτερη Κωμική Σειρά

Abbott Elementary

The Bear

Hacks

Nobody Wants This

Only Murders in the Building

Shrinking

The Studio

What We Do in the Shadows

Καλύτερη Α’ Ανδρική Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Sterling K. Brown, Paradise

Gary Oldman, Slow Horses

Pedro Pascal, The Last of Us

Adam Scott, Severance

Noah Wyle, The Pitt

Καλύτερη Α’ Γυναικεία Ερμηνεία σε Δραματική Σειρά

Kathy Bates, Matlock

Sharon Horgan, Bad Sisters

Britt Lower, Severance

Bella Ramsey, The Last of Us

Keri Russell, The Diplomat

Καλύτερη Δραματική Σειρά

Andor

The Diplomat

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Severance

Slow Horses

The White Lotus

Καλύτερο Reality Πρόγραμμα

The Amazing Race

RuPaul’s Drag Race

Survivor

Top Chef

The Traitors

Καλύτερη Talk Εκπομπή

The Daily Show

Jimmy Kimmel Live!

The Late Show With Stephen Colbert

Καλύτερη σειρά περιορισμένης διάρκειας ή ανθολογίας

Adolescence

Μαύρος Καθρέφτης

Dying For Sex

Monsters: Μενέντεζ

The Penguin

Καλύτερη τηλεοπτική ταινία

Bridget Jones: Τρελή για το αγόρι

Το φαράγγι

Mountainhead

Nonnas

Rebel Ridge

Καλύτερος καλεσμένος ηθοποιός σε δραματική σειρά

Giancarlo Esposito – The Boys

Scott Glenn – The White Lotus

Shawn Hatosy – The Pitt

Joe Pantoliano – The Last Of Us

Forest Whitaker – Andor

Jeffrey Wright – The Last Of Us

Καλύτερη καλεσμένη ηθοποιός σε δραματική σειρά

Jane Alexander – Severance

Gwendoline Christie – Severance

Kaitlyn Dever – The Last of Us

Cherry Jones – The Handmaid’s Tale

Catherine O’Hara – The Last of Us

Merritt Wever – Severance