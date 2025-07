Σεισμός 5,5 Ρίχτερ σημειώθηκε στην Ισπανία λίγες ώρες μετά τις καταστροφικές πλημμύρες και τις έντονες βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν σε πολλές πόλεις.

Ο σεισμός έπληξε τη νότια Ισπανία, συμπεριλαμβανομένων των δημοφιλών τουριστικών κέντρων Κόστα ντελ Σολ και Αλικάντε, γύρω στις 7 το πρωί της Δευτέρας.

Στην Αλμερία, η οροφή ενός αεροδρομίου κατέρρευσε μετά τον σεισμό που ταρακούνησε εκατοντάδες πόλεις, ενώ ένας εκθεσιακός χώρος αυτοκινήτων υπέστη επίσης ζημιές από τις σεισμική δόνηση.

Ένας εργαζόμενος του αεροδρομίου δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης: «Ακούσαμε κάποιους θορύβους τον έναν μετά τον άλλο και στη συνέχεια ένα δυνατό θόρυβο και εμφανίστηκε ένα μεγάλο σύννεφο σκόνης».



«Μας τρόμαξε πολύ. Υπήρχαν εργαζόμενοι του αεροδρομίου που έπιναν τον πρώτο καφέ της ημέρας, αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε».

Η ισπανική εφημερίδα El País ανέφερε ότι η Γρανάδα, η Μάλαγα και η Χάεν, μαζί με τη Μούρθια, το Αλικάντε και το Αλμπαθέτε στα ανατολικά, ήταν μεταξύ των περιοχών που επλήγησαν περισσότερο.

