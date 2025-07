Σοκαριστικά είναι τα όσα είπε η 20χρονη Κόρτνεϊ Ταμάνι, κόρη του αρχηγού της αστυνομίας της πόλης Leonia στο Νιου Τζέρσεϊ, η οποία κατηγορεί τον πατέρα της και αρκετούς γείτονές τους για δεκαετή σεξουαλική κακοποίηση, στο πλαίσιο όπως ισχυρίζεται ενός σατανιστικού κυκλώματος.

Οι ισχυρισμοί της εναντίον του πατέρα της, Σκοτ Ταμάνι, του γείτονά του Κέβιν Σλέβιν και άλλων έχουν διχάσει έντονα τη μικρή πόλη της κομητείας Μπέργκεν. Και οι δύο άνδρες λένε ότι οι ισχυρισμοί διερευνήθηκαν διεξοδικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση και κρίθηκαν αβάσιμοι.

Σύμφωνα με τη μήνυση που κατέθεσε, όπως αναφέρει η New York Post, ο πατέρας της, Σκοτ Ταμάνι, αρχηγός της τοπικής αστυνομίας, καθώς και ο γείτονάς τους Κέβιν Σλέβιν, την κακοποιούσαν συστηματικά από το 2009 όταν ήταν μόλις 4 ετών, μέχρι το 2020, με φρικιαστικές «τελετουργίες» που λάμβαναν χώρα ακόμα και στα δάση της περιοχής, στη Ρόκλαντ Κάουντι της Νέας Υόρκης.

H 20χρονη αναφέρει ότι οδηγήθηκε σε τελετές όπου φορούσαν μάσκες, έκαιγαν ζώα και φώναζαν ύμνους, ενώ τη βίαζε ο ίδιος ο πατέρας της και άλλοι παριστάμενοι. Στην αγωγή, περιγράφεται πως οι επιθέσεις γίνονταν εντός και εκτός του σπιτιού τους ενώ συχνά ο πατέρας της χρησιμοποιούσε ναρκωτικά για να ναρκώσει την ίδια και τις αδερφές της, όταν η μητέρα τους ήταν εκτός ή κοιμόταν με ωτοασπίδες σε ένα υπνοδωμάτιο στον κάτω όροφο.

Και οι δύο αδερφές της Κόρτνεϊ φέρεται επίσης να υπέστησαν κακοποίηση, σύμφωνα με την αγωγή. Η μητέρα, Τζιν Ταμάνι συμμετείχε στην αγωγή με την κόρη της ως ενάγουσα και βρίσκεται σε διαδικασία διαζυγίου με τον σύζυγό της.

