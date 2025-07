Sky Sports: «Σε εξέλιξη οι επαφές με Στουτγκάρδη για Κωνσταντέλια – Πόσα εκατομμύρια αξιώνει ο ΠΑΟΚ»

Ο ΠΑΟΚ είναι ανοιχτός στην παραχώρηση του Ιωάννη Κωνσταντέλια, αρκεί να ικανοποιηθεί οικονομικά, σύμφωνα με ανάρτηση που έκανε δημοσιογράφος του έγκυρου πρακτορείου «Sky Sports» οι επαφές ανάμεσα στον δικέφαλο και τη Στουτγκάρδη συνεχίζονται, με την ομάδα του Ιβάν Σαββίδη να αξιώνει 20 εκατομμύρια ευρώ.

«Μετά από νέους γύρους διαπραγματεύσεων, ο ΠΑΟΚ εξακολουθεί να απαιτεί περίπου 20 εκατομμύρια ευρώ συνολικά για τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Δεν υπάρχει ακόμη συμφωνία μεταξύ των συλλόγων. Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται. Η Στουτγκάρδη εξακολουθεί να πιέζει για την απόκτησή του», έγραψε χαρακτηριστικά ο Φλοριάν Πλέτενμπεργκ στο προφίλ του στο «X».

July 11, 2025