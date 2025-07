Οι ΗΠΑ ανακάλεσαν επίσημα τον χαρακτηρισμό «Ξένη Τρομοκρατική Οργάνωση» για τη Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σαμ (HTS), παλαιότερα γνωστή ως Μέτωπο αλ-Νούσρα, σύμφωνα με υπόμνημα που υπέγραψε ο υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο στις 23 Ιουνίου.

Η απόφαση, η οποία γνωστοποιήθηκε τη Δευτέρα, ακολουθεί το εκτελεστικό διάταγμα του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που ήρε τις περισσότερες αμερικανικές κυρώσεις στη Συρία και σηματοδοτεί μια σημαντική αναπροσαρμογή της αμερικανικής πολιτικής στην περιοχή.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ δήλωσε ότι η ανάκληση έγινε σε συνεννόηση με τον Γενικό Εισαγγελέα και τον υπουργό Οικονομικών.

Δείτε σχετική ανάρτηση:

