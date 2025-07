Η Ρωσία και οι ΗΠΑ διατηρούν ιστορικά καλές σχέσεις, καθώς οι δύο χώρες ήταν σε θέση να βρουν πράγματα που τις συνέδεαν, δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε συνέντευξή του στον παρουσιαστή της ρωσικής τηλεόρασης Πάβελ Ζαρούμπιν.

«Είχαμε πάντα, για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, πολύ καλές και ιδιαίτερες σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Υποστηρίξαμε τις φιλοδοξίες τους για ανεξαρτησία από το Ηνωμένο Βασίλειο. Στην πραγματικότητα προμηθεύσαμε όπλα. Τους βοηθήσαμε με χρήματα», δήλωσε.

«Στη συνέχεια, υποστηρίξαμε τον Βορρά κατά τη διάρκεια του πολέμου Βορρά – Νότου», τόνισε ο Ρώσος πρόεδρος.

«Με αυτή την έννοια, λοιπόν, βρήκαμε πράγματα που μας ενώνουν», συνέχισε ο Πούτιν.

